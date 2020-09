Bien qu’il soit né et ait grandi à Haïfa, en Israël, le cinéaste Amos Gitai («Kadosh», «Rabin: le dernier jour») n’avait jamais entendu parler de Fattoush, un restaurant-club populaire situé dans la ville portuaire.

«J’ai découvert ce club à travers l’une des actrices d’un de mes films précédents. Elle a dit en gros: «Pourquoi ne pas vous emmener faire un tour de la vie nocturne dans votre propre ville, que vous ne connaissez pas» », dit Gitai.

Cette tournée et Fattoush forment le point central de «Laila in Haifa», le dernier drame de Gitai, qui suit 18 personnages de tous horizons alors qu’ils convergent pour une nuit au club de Haïfa. Le film, qui a fait ses débuts mardi en compétition au Festival du film de Venise, présente une distribution diversifiée d’acteurs palestiniens et israéliens, dont Bahira Ablassi, Tom Baum, Tsahi Halevi, Makram Khoury et Amir Khoury.

«La première chose que j’avais besoin de lancer était le site», explique Gitai de Fattoush, un endroit connu pour son esprit d’inclusivité. «Petit à petit, nous avons été plongés dans l’atmosphère de ce lieu, qui accueille vraiment tout le monde de toutes origines, sans préjugés. Vous avez des Israéliens, des Palestiniens, des Juifs, des Arabes, des Palestiniennes qui veulent être avec un Israélien, et vice versa, des membres de la communauté LGBTQ. Tout le monde auquel vous pouvez vous attendre, vous trouverez, en une nuit, dans un club. On a l’impression que cet endroit a été fait avec amour.

Mais «Laila in Haifa» est plus qu’un simple «hommage» à la ville natale de Gitai. À la base, il s’agit d’un film sur la célébration des différences entre les individus, qu’ils soient juifs ou arabes, israéliens ou palestiniens, des personnes vivant dans une partie du monde en proie à la discorde politique et aux tensions ethniques. Fattoush n’est pas seulement un «refuge» pour les personnages de «Laila in Haifa», mais un symbole servant de rappel de la beauté qui se déploie au milieu du multiculturalisme.

«En Israël, chaque ville est vraiment distinctement différente», déclare Gitai. «Jérusalem est le centre de toutes ces religions qui se combattent; c’est très intense et aussi très fort. À sa manière, c’est une ville très puissante. Tel Aviv est un peu hédoniste, avec beaucoup de clubs amusants et de vie nocturne. Et Haïfa est plus une ville de tolérance, plus une ville mixte. Et j’ai pensé que nous avions tant de haine et tant de conflits au Moyen-Orient, et cela m’a donné envie de faire un film qui soit un hommage à l’esprit de Haïfa, cet esprit de tolérance.

«J’aime les contradictions», ajoute Gitai. «Je suis un collectionneur de contradictions, et ce film est en fait plein de contradictions. Dans «Laila in Haifa», lorsque vous vous attendez à trouver de la haine, vous pouvez trouver de l’amitié. »