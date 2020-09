Duck Dynasty est un spectacle qui aura un impact culturel qui durera toute une vie.

Duck Dynasty n’était pas seulement un spectacle qui a repris A&E, c’était un engouement qui a également envahi le monde réel. Ramenant les choix de mode comme le camouflage et les barbes touffues, les cheveux négligés et les escapades torse nu dans la brousse, Duck Dynasty est un spectacle qui aura un impact culturel qui durera toute une vie. Ou, au moins car nous pouvons accéder aux rediffusions. Duck Dynasty est une émission populaire qui suit le même type de formule que L’Incroyable famille Kardashian: elle suit une famille (et les factions suivantes) alors qu’elles construisent un empire, se gaussent et se mettent en difficulté. La plus grande différence? Les gens de Dynasty vivent dans la brousse et la plupart du «complot» tourne autour de leur entreprise Duck Commander. Vous n’auriez jamais attrapé les Kardashian là-bas. Leurs commentaires sont tout aussi controversés, et le spectacle lui-même a été qualifié de l’un des affichages les plus emblématiques de la réalité non scénarisée. Il a été annulé il y a quelques années, et il y a plusieurs raisons à cela, sur lesquelles nous allons entrer. Heureusement pour nous, cependant, il semble que Duck Dynasty n’a pas encore atteint sa fin.

entrepreneur.com

CONNEXES: Dynastie des canards: à quel point Sadie Robertson est-elle proche du reste de sa famille?

Le vrai pourquoi de son annulation

Pour voir pourquoi c’est un gros problème que Duck Dynasty revienne (en quelque sorte), nous devons comprendre pleinement pourquoi il a été annulé. Et cela devient un peu délicat. Nous ne voulons blâmer personne, mais l’une des principales raisons pour lesquelles Duck Dynasty a cessé d’émettre était due à la diminution de la taille de l’auditoire par le biais de commentaires controversés dans les coulisses. «Les cotes d’écoute de l’émission ont chuté de façon drastique en 2014 après que Phil ait publiquement diffusé son point de vue sur l’homosexualité et sa perception de l’ère des droits civiques. Les chiffres ne mentent pas, et les téléspectateurs se sont simplement désintéressés après la controverse », ce qui est tout à fait juste, à notre avis. D’une manière ou d’une autre, Phil Robertson n’a pas compris que la haine n’est pas cool, et il a continué à cracher des opinions qui blessent les téléspectateurs et les non-spectateurs.

CONNEXES: 20 photos des femmes de la dynastie des canards (que les hommes ne veulent pas que nous voyions)

Non seulement cela, mais il semblait que tout le monde dans la famille en avait assez de créer la réalité. Et il a été conçu à coup sûr. De la même manière que la plupart des autres émissions de téléréalité sont fausses (ou conçues vraiment, vraiment précisément), Duck Dynasty a également reçu ce traitement. Les producteurs ont guidé les commentaires et les intrigues, prenant une quantité démesurée de réalité et la transformant en or télévisé. Cela ne pouvait durer que si longtemps, cependant, et la famille a finalement décidé qu’elle en avait assez. Nous sommes sûrs qu’ils continueraient éternellement s’ils le pouvaient, mais il y avait trop d’autres opportunités formidables qui se présentaient. Prenez, par exemple, Sadie Robertson apparaissant dans Dancing With The Stars. Vous ne pouvez pas valser avec des canards, et c’est une si jolie danseuse! Ce serait dommage de la garder enfermée dans l’entreprise familiale sans un peu plus d’exploration de la ville.

goûtofcountry.com

Ce n’est pas la fin, bien que

Alors, avec la famille valsant dans différentes directions, comment est-il possible que le spectacle revienne? Ces choses magiques appelées rediffusions, amis. Alors que A&E a peut-être abandonné la série, Fox la reprend de manière importante. Toutes les saisons sont apparues sur leur plateforme de streaming en ligne en juin, juste à temps pour que nous ayons fini de regarder Tiger King pour la troisième fois. Certes, nous ne savons pas combien de temps il restera là-haut, ni s’il est encore là. Il ne fait aucun doute que les problèmes entourant son annulation ont également eu un impact sur son audience cette fois-ci.

CONNEXES: 20 photos les plus époustouflantes de la star de la dynastie des canards: Sadie Robertson

La famille ayant un penchant pour la performance signifie que nous pourrions en voir plus dans d’autres endroits. Willie, l’un des frères populaires qui a fait des vagues en (halètement!) Se toilettant, est définitivement fan d’être à la télévision. Al a enregistré ce petit bijou: « Je dis en plaisantant à Willie, ‘vous n’avez jamais rencontré une caméra que vous n’aimiez pas’ et il a ri et c’est vrai. Donc je suis presque sûr qu’il y aura la télévision dans le futur pour certains aspects de nous. » Bien que ce ne soit pas une garantie officielle que leurs visages réapparaîtront à la télévision, c’est aussi bonne qu’une promesse que nous allons obtenir. Et si vous recherchez vraiment plus de Duck Dynasty, vous pouvez essayer leur podcast. «Les gens qui ont regardé l’émission ont en quelque sorte cherché à renouer avec la famille et c’est donc un moyen pour eux de le faire», selon les membres de la famille eux-mêmes.

pinterest.com

Dans l’ensemble, il est décevant que Duck Dynasty ait été annulé, mais c’était définitivement pour le mieux. Si vous avez hâte de mettre vos canards dans une rangée, vous pouvez trouver les épisodes réédités sur la plate-forme de streaming de Fox. Quant à un remontage A&E, cependant? Peu probable, surtout après la controverse qui les a amenés à l’annuler en premier lieu. De plus, il y a toujours ce podcast. Vous savez, si vous manquez les tons sourds de Phil Robertson prophétisant dans votre oreille. Nous allons personnellement sauter celui-là.

SUIVANT: 15 similitudes étranges entre la dynastie des canards et le roi des tigres

YouTuber Nicole Thea et son fils à naître Reign sont mis au repos dans une émission émotionnelle