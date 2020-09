La police de Mumbai a assuré la sécurité à l’extérieur du domicile de Bachchan, Jalsa, après le discours de Jaya Bachchan au parlement, selon un rapport de NDTV. Dans son discours d’hier, Jaya avait déclaré que l’industrie était indûment ciblée. «Les gens de l’industrie du divertissement sont fouettés par les médias sociaux. Les gens qui se sont fait un nom dans l’industrie l’ont appelé une gouttière. Je ne suis pas du tout d’accord », a-t-elle déclaré. Lire aussi – La famille d’Amitabh Bachchan obtient la sécurité de la police de Mumbai après le discours de Jaya Bachchan au parlement

Elle a ajouté: «J’espère que le gouvernement dit à ces personnes de ne pas utiliser ce genre de langage. Ce n’est pas parce qu’il y a des gens que vous ne pouvez pas ternir l’image de toute l’industrie. J’ai honte qu’hier l’un de nos membres de Lok Sabha, qui est de l’industrie cinématographique, s’est prononcé contre. C’est dommage.” Lire aussi – Kamya Panjabi se prononce en faveur de Jaya Bachchan; se fait troller pour changer de camp

Après son discours, Ravi Kishan a déclaré au Bombay Times dans une interview: «Jo Jaya ji ne bola, je suis assez blessé. C’est vraiment faux. Je pensais qu’elle me soutiendrait en fait. Sa session parlementaire a eu lieu à 9 heures aujourd’hui et j’ai pensé qu’elle dirait des choses comme: «Finissons le cartel de la drogue, ou attrapons qui sont les colporteurs». Ma préoccupation est que les drogues yeh, koi fashion na bana de. Isi liye jo koi kar raha hai unko pakadna jaroori hai. C’est pourquoi maine apne taraf se aawaz uthai. Usme mujhe supporte milna chiahiye tha, elle est mon aînée, j’ai travaillé avec elle, elle me connaît, elle me bénit toujours… ab pata nahi unhone aisa kyu kaha. Lire aussi – Après que Jaya Bachchan a critiqué Ravi Kishan au parlement, ce dernier a déclaré: “ J’ai eu un excellent rapport avec la famille, je suis blessé, c’est très mal ”

Il a ajouté: «Unhone yeh bhi kaha ki jiss thaali mein khaate hai, usme chhed karte hai. Je veux juste lui dire que personne ne m’a jamais donné de répit! Mera koi parrain nahi hai. De Bhojpuri à Bollywood, j’ai eu mon propre voyage. Je suis un self-made man. J’ai travaillé avec Abhishek (Bachchan), Aishwarya (Rai Bachchan), Amit ji (Amitabh Bachchan), le principal KBC (Kaun Banega Crorepati) mein bhi gaya tha. J’ai eu un excellent rapport avec la famille. Je ne sais pas pourquoi elle a dit quelque chose comme ça. Elle n’aurait pas dû dire la ligne – jiss thaali mein khaate hai… chhed karte hai. Je pense que shayad unhone meri baat dhyaan se suni nahi. Elle n’a pas entendu ce que j’ai dit et quelqu’un… kisi ne kuch unhe simple baarein mein bol diya hoga.

Il a également déclaré: «Personnellement, je sens que chaque industrie mein drogues hai. Les drogues sont partout. Parlement du Maine mein pehle bhi aawaz uthai thi. Peu de gens du secteur le font, mais nous devons les arrêter. Quand je suis entré dans l’industrie dans les années 90 tabhi nahi tha, yeh sab 10 dernières années mein hua hai. Nous devons simplement casser la raquette, attaquer les fêtes et mettre fin à tout cela.

Jaya Bachchan, Ravi Kishan, Kangana Ranaut, Sushant Singh Rajput, Rhea Chakraborty, famille Sushant Singh Rajput, décès de Sushant Singh Rajput, mort de Sushant Singh Rajput, suicide de Sushant Singh Rajput, discours du parlement de Jaya Bachchan

