«Je vais vous dire un secret. Le dernier acte fait un film. Vous pouvez avoir des défauts, des problèmes, mais vous les épatez à la fin, et vous avez un succès. – Script Guru Robert McKee, à Charlie Kaufman, dans Adaptation.

Jamais l’adage «wow them in the end» n’a été illustré plus efficacement que dans The Usual Suspects, réalisé par Bryan Singer et écrit par Christopher McQuarrie, qui est sorti en salles il y a 25 ans en août-septembre 1995. C’est un film avec beaucoup de des défauts mais l’atout ultime: une fin de circuit qui fait disparaître ces défauts de la mémoire.

Singer et McQuarrie avaient déjà travaillé ensemble une fois auparavant, sur Public Access, qui a remporté le Grand Prix du Jury au Festival de Sundance en 1993, malgré des critiques assez tièdes. Les deux se connaissaient depuis leur enfance – à Princeton Junction, New Jersey – où la mère de Singer et le père de McQuarrie s’étaient présentés ensemble sur une offre infructueuse pour un siège au comité du canton. Singer aurait rencontré Kevin Spacey lors d’une afterparty pour Public Access. L’idée de The Usual Suspects est venue à McQuarrie, Finding Forrester style, titre en premier.

En attendant en ligne pour une projection au festival, un ami a interrogé McQuarrie sur son prochain scénario. «J’ai dit: ‘Je lisais cet article du magazine Spy intitulé« The Usual Suspects ». Je pensais que ce serait un excellent titre. »En ce qui concerne l’histoire, McQuarrie a déclaré:« Je suppose qu’il s’agit… des suspects habituels. Les gars qui sont toujours arrêtés pour un type de crime. Je suppose qu’ils se rencontrent dans une file de policiers et décident de travailler ensemble. J’ai dit à Bryan. Il l’a oublié quelques secondes plus tard.

Que ce noyau d’idée à peine formé, à moitié con, remporterait deux Oscars (un pour l’acteur principal Kevin Spacey et un pour l’écrivain Chris McQuarrie) et être reconnu par la WGA en 2017 comme le 35e plus grand scénario de tous les temps, est une parfaite illustration de l’adage «écrire, c’est réécrire».

Bien sûr, avec son réalisateur et acteur principal devenant à des degrés divers inutilisables ces dernières années (Spacey n’a été dans rien depuis 2018) – sans parler de l’une de ses stars, Stephen Baldwin devenu un grifter MAGA (en plus de devenir Justin Bieber. beau-père) – The Usual Suspects se sent un peu comme une capsule temporelle du récemment annulé. Mais tout cela viendrait plus tard.

Dans les deux premiers actes, il est facile de se demander si cet élément éternel des meilleures listes est surfait. Christopher McQuarrie avait 27 ans quand il est sorti, Singer 29, et à certains égards, leurs émissions de jeunesse. Alors que Singer était parti à l’école de cinéma, McQuarrie a fait de l’auto-stop en Australie, a d’abord travaillé dans l’agence de détective de son oncle, puis comme gardien de sécurité dans un cinéma, et The Usual Suspect a l’impression que McQuarrie a essayé de fourrer tous les personnages étranges et les histoires étranges qu’il a rencontrées. le cours de son jeune âge adulte péripatéticien dans celui-ci, script incroyablement dense.

C’est un film qui est autant de son temps que de son créateur. Le dialogue, en particulier, est intelligent, rempli de jurons et légèrement suffisant dans ce genre de film indépendant du début des années 90, comme une fusion de Tarantino, Shane Black et David Mamet, où la créativité comptait pour plus. que le naturalisme (c’est probablement toujours le cas). Lorsque la police rassemble les suspects habituels titulaires, à un homme, chaque personnage a quelque chose de désinvolte et de cool à dire aux policiers qui les arrêtent.

«Vous ne dormez jamais? … F * ck you pig. ” -McManus

«… Pensez-vous avoir amené suffisamment de gars?» -Todd Hockney, alors qu’il jette un chiffon huileux directement sur la caméra

C’est tout Shane Black vif et Steven Soderbergh lisse. Le sarcasme des gars cool convient probablement le mieux au personnage de Kevin Pollak (Todd Hockney), mais il s’étend à pratiquement tous les personnages. Ils sont légèrement indifférenciés de cette façon, tous en quelque sorte des gars qui vous souffleraient de la fumée de cigarette au visage derrière la supérette, une conception très spécifique de la génération X du «cool». Personne ne recule à l’idée d’avoir une arme au visage, personne ne regarde les explosions.

Beaucoup de films policiers des années 90 avaient cela en commun. Vous pouvez tracer une ligne droite à travers Hockney décrivant ce qu’il va faire quand il ira en prison («F * ck votre père sous la douche et ensuite prendre une collation?») Au personnage de Samuel Jackson dans The Long Kiss Goodnight («Nah, J’ai l’habitude de les enfiler dans la mâchoire et de crier «pop va la fouine» ») à presque n’importe quelle ligne de Samuel Jackson dans Pulp Fiction. Là où la version de Shane Black est un peu plus de pulpe de bande dessinée, le dur à cuire de McQuarrie jure que les pépites tendent davantage vers l’écrivain et légèrement torturées. Pensez à Ryan Philippe en train de grogner “fermez la gueule de cette chatte ou je viendrai là-bas et je vais lui faire foutre la tête” dans The Way Of The Gun (suite de McQuarrie à The Usual Suspects).

Cela ne ressemble pas à quelque chose que quelqu’un dirait réellement, mais cela reste dans votre tête. Le type masculin de veste en cuir était juste un peu la façon dont le dialogue était écrit au début des années 90, de la même manière que les cris autoréférentiels de l’arche (avec de grands yeux obstrués) sont en faveur maintenant. Vous pouvez regarder The Usual Suspects, un film qui a exactement un personnage féminin (Edie Finneran, «l’avocat du centre-ville» que Keaton de Gabriel Byrne est «tappin» ») et se compose d’environ 85% d’insultes de panique gay (vous pourriez faire un jeu à boire sur la fréquence à laquelle un personnage se réfère avec dérision à un groupe d’hommes comme des «dames») et voyez essentiellement ce que Troy Duffy a tenté et échoué avec Boondock Saints. «Et s’il y avait des mecs vraiment cool et qui avaient aussi des armes, comme un tas d’Andrew Dice Clays dans un roman de Ray Chandler?»

À bien des égards, The Usual Suspects est l’idéal platonique du néo-noir dur des années 90. Il s’agit bien plus de l’idée de raconter une histoire folle – une histoire folle dans une histoire folle, en fait – que d’un personnage qui grandit, change ou apprend quelque chose sur la vie. La seule chose que quiconque apprend vraiment dans The Usual Suspects est qui est Kaiser Soze.

Au début du film, les personnages se sentent plus comme des «types» que comme des personnes (comme cela peut arriver dans un format de film de braquage qui est né de l’idée de gars se réunissant dans une file de policiers). Même s’ils ne se rassemblent pas entièrement en tant qu’humains en chair et en os, les personnages d’Usual Suspect se débrouillent grâce à la valeur de la nouveauté, et à certains égards, il est motivé par la synergie cosmique de l’écriture et du jeu bizarres. Le rendu de Benicio Del Toro de «il vous retourne, vous retourne pour de vrai» est inoubliable, même si, après avoir revu, son arnaqueur surplumé «Fenster» ne contribue pas autant à l’intrigue. Plus tard dans le film, nous rencontrons «Kobayashi», un personnage avec un nom japonais, joué par un acteur lancastrien, utilisant un accent qui pourrait être mieux décrit comme «vaguement indien». C’est un personnage que seule une personne avec un visage aussi singulier que Peter Postlethwaite aurait pu réussir.

McQuarrie vous jette tellement dessus – la programmation, le cercle de flics corrompus, le gang torche dans «New York’s Finest Taxi Service, l’avocat du centre-ville aux relations ambiguës, la clôture nommée« Redfoot », un autre braquage, un énorme trafic de drogue à un port, deux gangs de drogue, et enfin, Kaiser Soze – que vous finissez par soumettre, laissant les faits vous submerger sans essayer d’établir les liens. Le récit des suspects habituels est tellement compliqué que je ne peux même pas suivre le synopsis de Wikipedia. Vous pensez, j’ai dû être trompé la première fois que j’ai regardé ça. Il n’y a aucun moyen que cela se déroule comme je me souviens. Combien de putains de Macguffins ce film a-t-il?

Lors de ma dernière relecture, j’ai été de nouveau convaincu, jusqu’aux cinq dernières minutes, que The Usual Suspects ne pouvait pas rester ensemble. Que tout cela était un truc de salon élaboré, que nous le forçons à avoir du sens pour ne pas se sentir idiot de ne pas l’avoir compris, un pansement qui vous fait vous sentir bien de l’avoir regardé. Et puis, une fois de plus, Chazz Palmintieri et Giancarlo Esposito (le futur Gus Fring), avec une aide de Dan Hedaya, ont frappé un batteur de dernière seconde, expliquant méticuleusement chaque trou de l’intrigue imaginable. Bon sang, ils ont vraiment réussi.

À certains égards, The Usual Suspects semble encore plus vieux que 25. Malgré le style de dialogue des années 90, en tant que récit, il semble provenir de l’école classique du milieu du siècle du suspense manufacturé, où la révélation d’informations sous forme de gouttes et la satisfaction différée étaient tout . Les films font rarement confiance au public pour se tenir là pour la grande révélation de la fin. Et en tant que spectateur, je suis moins habitué à devoir l’attendre ou à avoir confiance que ma patience sera récompensée.

Dans The Usual Suspects, vous pouvez voir le plan essentiel de chaque film de Christopher Nolan à venir: garder le public sur ses talons avec un subterfuge sans fin jusqu’à ce que vous puissiez les assommer avec la révélation finale. Les débuts à petit budget de Nolan, Suivant, feraient ses débuts trois ans plus tard, et il continuerait (sans doute) à innover plus que Bryan Singer en tant que conteur visuel, mais en tant qu’écrivain, il a encore beaucoup en commun avec McQuarrie (l’autre Chris ).

Pour noter l’évidence, que «ils ne les font plus comme ça», est une observation douce-amère. Pendant cinq ou dix ans, on avait l’impression que tous les aspirants auteurs d’Hollywood essayaient de faire The Usual Suspects, de la même manière que tous les comédiens de la fin du mois et du début de la vingtaine essayaient d’être Louis CK. Qu’il s’agisse de scandales sexuels ou simplement de changements de goûts qui les ont abattus (avec tout le respect que je dois à McQuarrie, qui n’a jamais eu de scandale sexuel et semble avoir évolué avec succès), ces deux styles ont été largement imités et rarement réussis, un hyperspécifique saveur de mâle blanc frais. 25 ans plus tard, nous pouvons être à la fois heureux que The Usual Suspects existe et soulagés que moins de cinéastes essaient de l’arnaquer.

Vince Mancini est sur Twitter. Vous pouvez accéder à ses archives de critiques ici.