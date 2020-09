Netflix a signé un accord de distribution dans le monde entier pour le drame du festival «Pieces of a Woman», salué pour ses principales performances de Vanessa Kirby et Shia LaBeouf.

Le drame déchirant sur un couple en difficulté après un accouchement raté à la maison est le début en anglais du cinéaste hongrois Kornél Mundruczó. Réalisé à partir d’un scénario de Kata Wéber, le critique de variétés Peter DeBruge a salué le film comme la performance de la carrière de Kirby jusqu’à présent.

«En tant que cinéaste européen, je ne pourrais pas être plus enthousiaste et reconnaissant de trouver ma maison pour ce film avec Netflix. Leur goût pour le cinéma indépendant ressemble aux United Artists des années 1970. Les vrais champions des cinéastes et des voix originales pour aujourd’hui », a déclaré Mundruczó dans un communiqué.

Kirby a remporté la Coupe Volpi de la meilleure actrice lors de la cérémonie de remise des prix du samedi pour le Festival du film de Venise de cette année. CAA Media Finance et BRON Studios ont négocié l’accord au nom des cinéastes. Kirby et LaBeouf jouent aux côtés de Molly Parker, Sarah Snook, Iliza Shlesinger, Benny Safdie, Jimmie Falls et Ellen Burstyn.

Dans un discours éloquent et émouvant, Kirby a remercié les producteurs d’avoir «pris une chance sur moi dans mon premier rôle principal dans un film et de me faire confiance». En outre, elle a dit qu’elle espère que le film «peut encourager la conversation et le soutien autour des femmes, des familles et des pères qui ont perdu» leurs enfants.

«J’y ai été émotionnellement investi dès la première scène, et l’expérience n’a fait que s’intensifier au fur et à mesure que je regardais, fasciné par la réalisation et le travail d’un casting splendide qui comprend mon ancienne collègue Ellen Burstyn», a déclaré le producteur exécutif Martin Scorsese à propos du film. «Vous vous sentez comme plongé dans le tourbillon d’une crise familiale et d’un conflit moral avec toutes ses nuances, tiré avec soin et compassion mais sans jugement

Kirby joue une jeune mère dont les plans les mieux conçus pour un accouchement naturel tournent mal. Elle et son mari de sel de la terre, LaBeouf, tentent de pleurer dans l’orbite de sa mère et de sa sage-femme. Mundruczó a ​​précédemment réalisé «White God», lauréat du Prix Un Certain Regard de Cannes en 2014.

Parmi les autres producteurs exécutifs figurent Sam Levinson, Stuart Manashil, Viktoria Petranyi, Jason Cloth, Richard McConnell, Suarj Maraboyina pour Creative Wealth Media, Aaron Gilbert pour BRON Studios et Steven Thibault.