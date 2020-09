« Et le gagnant est…. Schitt’s Creek », c’était la phrase qui a été répétée à maintes reprises lors de la soixante-douzième tranche des Emmy Awards dimanche soir, balayant toutes les catégories de comédie dans lesquelles il a été nominé: meilleure actrice, meilleur acteur, meilleur scénario, meilleur Actrice de soutien, meilleur acteur de soutien, meilleur réalisateur et bien sûr, meilleure série de bandes dessinées.

Schitt’s Creek a été la grande surprise aux Emmy Awards 2020 pour beaucoup, passant par-dessus des séries préférées et gâtées telles que La merveilleuse Mme Maisel, Ramy, Curb Your Enthusiasm, Will & Grace et même Modern Family. On pourrait dire que la première heure de la cérémonie a été consacrée exclusivement à l’attribution de toutes les nominations qu’elle avait pour cette série canadienne, produite par Pop TV et qui s’est terminée en 2020.

« Oh non, non, Internet est sur le point de se retourner contre moi, je suis vraiment désolé », a déclaré Daniel Levy, acteur, réalisateur, scénariste et co-créateur de Schitt’s Creek (avec son père, Eugene Levy) après avoir remporté le troisième des quatre Emmys qu’il a remportés, précisément dans les catégories scénario, réalisation, meilleur second rôle et meilleure série comique, pour devenir l’un des meilleurs lauréats en une seule année.

De quoi parle Schitt’s Creek?

Nous devons être très honnêtes, Schitt’s Creek n’est pas une série qui vous surprend immédiatement. Pas plus après trois, quatre, cinq ou six chapitres. Personnellement, j’avoue que je ne suis pas allé au-delà de la première saison, où l’histoire qu’elle dépeint est celle que nous avons vue plusieurs fois: une famille aisée, qui perd du jour au lendemain toute sa fortune et est contrainte de déménager dans une ville modeste des États-Unis.

La série passe donc avec diverses situations qui nous montrent la manière dont les quatre membres de cette famille (père, mère et deux enfants) sont couplés à la «réalité» de vivre dans un motel négligé – qui à un moment donné leur richesse qu’ils ont décidé d’acheter comme une blague de mauvais goût – apprendre à traiter avec des personnages tels que la réceptionniste Stevie Budd, la serveuse Twyla Sands, le groupe a Capella de cette ville appelée les Jazzagals, ainsi que le maire de la ville: Roland Schitt qui est joué par Chris Elliot.

Voir sur YouTube

La série a été créée par Eugene Levy aux côtés de son père père, Eugene Levy (Oui, le père de Jim dans American Pie), inspiré par le fiasco de Kim Basinger qui en 1989 a décidé d’acheter une ville entière en Géorgie (Braselton) avec le idée d’en faire une attraction touristique.

Pour être honnête, les premières saisons de Schitt’s Creek se sont déroulées sans douleur ni gloire, mais en 2017, Netflix a acheté ce qui allait devenir ces dernières années l’un des phénomènes de la télévision américaine, où des personnalités telles que Stephen Curry, Elton John, Paula Abdul, Helen Hunt, Paul Rudd, Ashton Kutcher, Mariah Carey, Nicole Kidman et même Michelle Obama se sont rendus à ses pieds.

Ce n’est pas sombre,

Regardez @SchittsCreek! https://t.co/83BEEDhdwz – Mariah Carey (@MariahCarey) 14 février 2019

Pourquoi tout le monde parle de cette série?

Un certain nombre de critiques respectés tels que Stuart Hermitage de The Guardian considèrent Schitt’s Creek comme une «série chaleureuse et tolérante, perfectionnant l’art de la comédie à partir de l’auto-amélioration». En même temps, d’autres voix la désignent comme une série familiale qui vous fait vous sentir bien, en raison de la façon dont elle décrit les problèmes réels et contemporains.

De même, critiques, journalistes et fans s’accordent à dire que Schitt’s Creek est une série qui doit être patiente, dont les premières saisons ne sont pas les meilleures et au contraire, elle s’améliore et grandit petit à petit.

Cependant, les meilleures critiques et la vraie raison pour laquelle Schitt’s Creek a gagné le cœur de millions de téléspectateurs aux États-Unis est en raison de son ouverture, de son inclusion et surtout de sa représentation réfléchie de la communauté LGBTQI, à commencer par David, un personnage qui est assumé comme pansexuel, passant d’un enfant riche à un adulte ayant de véritables relations avec ses amis, sa famille et son partenaire.

Où et comment voir Schitt’s Creek au Mexique et en Amérique latine?

Schitt’s Creek est composé de six saisons et nous sommes désolés: il n’y en aura pas de septième car les créateurs ont décidé que ce moment – leur moment le plus populaire – était le meilleur moment pour se dire au revoir. La bonne nouvelle est que les cinq premières saisons sont déjà disponibles pour être vues au Mexique et en Amérique latine via Paramount +, le système de streaming de Paramount Networks qui peut être contracté via d’autres plates-formes telles que Amazon Prime Video ou Claro Video.

La mauvaise nouvelle est que la sixième et dernière saison de la série n’est pas encore sortie sur ces plateformes., bien qu’il soit probable que nous le verrons arriver dans les prochaines semaines.

Voir sur YouTube