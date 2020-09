Epicentre reflète comment les touristes transforment La Havane en rêve américain: Hubert Sauper

Paris. Il y a 500 ans, parallèlement à la découverte du Nouveau Monde, le concept d’utopie est né en Europe, d’un monde rêvé qu’aujourd’hui l’étranger continue de perpétuer à La Havane, selon Epicentro, une cassette d’Hubert Sauper, qui met le doigt sur la plaie de les contradictions historiques qui ont fait de la capitale de l’île un lieu unique.

Avec la participation d’Oona Chaplin, Epicentro a récemment été créée en France, où il recueille de bonnes critiques, après avoir remporté le Grand Prix du Jury du meilleur documentaire international au Festival de Sundance.

Son réalisateur, l’Autrichien Hubert Sauper, a été nominé pour un Oscar en 2005 pour Darwin’s Nightmare, dans lequel il dénonçait le commerce explosif de la perche du Nil en Tanzanie.

Cette même dialectique perverse entre le nord et le sud, le pousse de nouveau à prendre la caméra à La Havane où il a vécu pendant trois ans en enseignant à l’École internationale de cinéma.

À travers le regard libre et à la fois politisé d’une jeune fille, Leonelis, et d’autres «jeunes prophètes», comme les appelle le cinéaste, Epicentro réfléchit à la façon dont le touriste transforme La Havane en mirage, un rêve américain, un à bord d’un cabriolet brillant sur le Malecón.

Sauper porte plainte contre ce tourisme superficiel qu’il considère comme une conséquence du siècle dernier à Cuba, initié symboliquement en 1898 avec l’explosion dans la baie de La Havane de l’USS Maine pour des causes indéterminées, mais qui a servi de prétexte à Washington pour déclencher la guerre hispano-américaine. et se lancer dans la course à l’hégémonie mondiale.

Concernant les raisons du tournage d’Epicentro, il dit: «Je tourne autour du même thème depuis 20 ans, cette dialectique parfois perverse entre le Nord et le Sud et je me suis rendu compte qu’il y avait de grands parallèles entre la dialectique nord-américaine et celle de l’Amérique centrale et la Sud. Par exemple, le rêve américain et la révolution cubaine sont des variantes du même concept: l’utopie, susceptible de devenir dystopique.

Un type d’isolation

–Le film présente La Havane comme le paradis de rêve des touristes. Était-ce ainsi que vous vous sentiez pendant que vous y viviez?

– Pour les étrangers, La Havane, qui fut la première ville cosmopolite de la planète, la seule où des gens de tous les continents se croisaient historiquement, est la matérialisation du rêve américain: grosses voitures, femmes qui dansent, piscines dans les hôtels de luxe … .

Même les enfants cubains y aspirent, et les touristes, lorsqu’ils prennent des photos, nourrissent ce cliché, tout comme les couples représentés devant la Tour Eiffel renforcent l’idée que Paris est la ville de l’amour.

–Dans votre film, apparaît un photographe étranger qui explique qu’il ne donne pas d’argent aux enfants qu’il représente car c’est un honneur d’apparaître dans ses clichés, et cela vous amène à vous demander dans quelle mesure le travail de l’artiste est aussi une sorte de tourisme.

– C’est une question que je me pose tous les jours. Que fais-je ici en tant qu’Européen? Mais j’essaye de me voir non pas comme un étranger à La Havane, mais comme un artiste et en même temps un être humain qui regarde dans les yeux d’un autre être humain.

–Epicentro réfléchit également à la manière dont le cinéma peut devenir un instrument de propagande.

– Oui, il y a l’exemple de l’explosion de l’USS Maine. Cela s’est passé la nuit, sans presque aucun témoin, et au lieu de cela, le monde a été témoin d’une fausse explosion filmée avec des bateaux en bois dans une baignoire et de la fumée de cigarette pour simuler les explosions. Cela me rend très triste de voir que les gens ne regardent pas de films au cinéma mais sur ordinateur. On ne peut pas vivre de cette façon. Mais ce n’est pas Covid-19 qui provoque la disparition des salles de cinéma, mais des plateformes comme Netflix et cette habitude grandissante de tout consommer chez soi, dans une sorte d’isolement.