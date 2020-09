▲ Cadre tiré de l’histoire de certains maçons en quête de justice sociale.

Ana Monica Rodriguez

Journal La Jornada

Dimanche 20 septembre 2020, p. 5

Après la mort de son frère lors de la construction d’une luxueuse maison, Francisco entame une vie impensable avec un groupe de maçons, dont les valeurs, les erreurs, les ambitions et les déficiences morales de la vie quotidienne refont surface.

Le film Mano de trabajo, écrit et réalisé par David Zonana, qui sortira en salles le 1er octobre, est l’un des longs métrages nominés pour le prix Ariel dans la catégorie opera prima, en plus d’être parmi les candidats pour le meilleur scénario original et le meilleur acteur, dont la cérémonie se déroulera en format virtuel le 27 septembre.

Dans l’histoire, Francisco (Luis Alberti) apprend que sa belle-sœur veuve ne recevra aucune compensation du propriétaire de la maison, ce qui est combiné à d’autres incidents qui conduisent Francisco à demander justice avec d’autres collègues lorsqu’il affronte sa vie. , plein de besoin et d’oppression.

Zonana a préféré inclure la participation de vrais maçons, qui ont donné une touche amusante, ponctuelle et populaire qui a été capturée dans le film, qui a été largement accepté dans les festivals nationaux et internationaux et a remporté de nombreux prix en 2019.

Lors d’un entretien avec La Jornada, Zonana a déclaré à propos de son premier film: Cela découle du besoin de raconter ma version de ce qui se passe au Mexique et en Amérique latine à différents niveaux; tout d’abord, le manque d’égalité, les contrastes sociaux et économiques qui existent.

D’un autre côté, a-t-il poursuivi, je me suis intéressé à analyser les mouvements politiques qui ont émergé, où les dirigeants apparaissent en raison du besoin de changement, de rendre justice, mais les révolutions restent souvent des idéaux, c’est-à-dire la ligne de ce qui est perdu qu’ils voulaient réaliser, car les dirigeants finissent par s’autonomiser, se corrompre et répéter la même oppression contre laquelle ils se battaient.

C’est en fait un film politique, d’une certaine manière, qui parle de dirigeants qui accèdent au pouvoir et se retrouvent dans la corruption. J’ai fait la métaphore de la construction d’une maison qu’ils construisent de leurs propres mains, qu’ils ne peuvent offrir à leur famille. C’est à quel point le Mexique est triste et c’est pourquoi j’ai choisi ce monde pour raconter l’histoire.

Le cinéaste a souligné: Quel que soit le système dans lequel nous nous trouvons, les déficiences morales individuelles finissent par corrompre; Si nous voulons comprendre les sociétés, la politique et l’économie, nous devons considérer l’humain comme un individu et ses lacunes.

Zonana, qui a réalisé trois courts métrages (Princesa, Sangre Alba et Hermano), a déclaré que Mano de trabajo a été une impulsion pour continuer à travailler dans le cinéma, mais cherche également à faire réfléchir et divertir les gens.

Il a ajouté: Faire un film est une bataille intense en termes personnels, émotionnels et opérationnels, comme le faire, le mettre en scène et créer une histoire intéressante. C’est une bataille qui se savoure et une fois terminée, les fruits viennent, ce qui fait plaisir à l’offrir au public.

Avec Manpower, Zonana vise à sensibiliser, ouvrir des panoramas et refléter des réalités avec des problématiques sensibles, qui ne peuvent pas sortir de notre réflexion, jour après jour. J’espère que le public verra le film et ouvrira les yeux sur une réalité qui nous est souvent étrangère ou que nous voulons oublier. C’est le but que nous recherchons à travers l’art.

Le long métrage a été tourné dans une maison d’El Pedregal, ainsi que dans des lieux à Jalalpa, un quartier où appartenaient les maçons. Les contrastes sont naturels et c’est le plus fort car on passe d’une résidence à l’endroit où vivent les ouvriers, qui affichent un niveau de vie bien inférieur en termes de dignité et de luxe; Même à l’exception du personnage principal, ce sont tous de vrais maçons, ce qui a donné une étincelle intéressante et comique. Ils sont très amusants et ils ont une dynamique intéressante qui a contribué à donner du réalisme au film.