Il est curieux et en même temps quelque peu révélateur qu’un petit film français distribué par la plateforme Netflix suscite aujourd’hui une certaine polémique dans les médias traditionalistes américains pour son traitement inhabituel de la sensualité féminine pré-adolescente. Il est possible que le vrai motif d’inquiétude ne soit pas précisément la manière désinvolte et graphique avec laquelle un groupe de filles pubères dans un film commercial exprime, à travers la danse, le rapport très libre avec leur corps et la recherche de leur propre identité, mais le le fait que les protagonistes appartiennent, presque tous, à des minorités ethniques défavorisées, et que leur comportement représente un défi à l’espace social qui leur est réservé en France, pays censé défendre toutes leurs libertés.

Guapis (Mignonnes, 2020; Cuties, titre anglais), premier long métrage de la franco-sénégalaise Maïmouna Doucouré, raconte l’histoire de l’étudiante de 11 ans Amina (redoutable Fathia Youssouf), qui endure patiemment les impositions morales de sa famille musulmane en un cadre social français, où une vieille tradition hermétique est obligée de se confronter aux modes de vie beaucoup plus libéraux de la diversité culturelle.

Ce conflit est vécu par la jeune Amy dans une agitation continue qui se traduit par une timidité et une faible estime de soi. Ce sentiment est exacerbé lorsqu’elle découvre que sa mère souffre à son tour de l’abandon de son mari, parti pour le Sénégal à la recherche d’une seconde épouse, qu’il devra ensuite incorporer dans le foyer conjugal, en obéissance à une tradition qui autorise la polygamie. . Cette situation que la mère éprouve avec frustration et angoisse n’est qu’un prélude dramatique à ce que le destin réserve à la jeune femme dans son éventuelle entrée à l’âge adulte.

Les femmes autour d’Amy lui rappellent que chaque femme doit toujours être modeste, obéir à son mari sans protester et plaire à sa mère en tout. Tout au long de son histoire, le film Guapis continue d’interroger ce réseau d’impératifs patriarcaux.

L’émancipation morale progressive d’Amy se produit dans un roman et, pour certains, de manière inquiétante. Un groupe de camarades de classe rebelles, se faisant appeler Mignonnes (chaudasses), l’admet à contrecœur dans leur projet de participer à un concours de danse. De mannequins promus sur les réseaux sociaux, et naïvement imitée par des préadolescents agités, la danse devient une expression corporelle et une chorégraphie sensuelle pratiquée et exposée par des mineurs, presque des filles, flirte dangereusement avec des comportements obscènes. Il est clair que la réalisatrice ne justifie en aucune façon les comportements qui scandalisent tant les détracteurs du film, et qu’au contraire, elle montre, sans ambages, les effets toxiques d’une culture audiovisuelle qui impose des schémas de sensualité à ces mineurs. aussi séduisants que déroutants.

Dans le cas d’Amy et de ses amis, l’imitation aveugle de ces modèles se heurte de plein fouet aux valeurs traditionnelles de leurs communautés d’origine, déclenchant un scandale public encore plus grand. Dans le contexte d’une France multiculturelle, avec une grande diversité ethnique, le cas d’Amy est particulièrement emblématique. À 11 ans, elle vit déjà le drame d’être caractérisée par sa propre famille comme une jeune femme possédée par les forces du mal et donc candidate à toutes sortes d’exorcismes, tout en se sentant solidaire de la mère victime d’adultères autorisés par la communauté. L’une des scènes les plus intenses la montre cachée sous un lit, pleurant en silence en écoutant les griefs que sa mère endure.

Le film passe de la comédie au drame avec un rythme attrayant et très agile, menant tout au moment culminant de la présentation publique de la danse controversée. Mais ce n’est qu’une anecdote et un prétexte à ce qui compte vraiment pour le cinéaste et qui consiste à se référer au processus de la pubescence Amy pour arriver à une maturité morale et surtout conquérir sa propre identité.

Le film aurait beaucoup gagné en affichant une fresque sociale plus large sans trop s’attarder sur les aventures génériques d’une comédie jeunesse. Mais c’est une objection minime et subjective qui n’affecte pas une histoire fascinante dans laquelle se détachent deux superbes performances: Fathia Youssouf dans le rôle d’Amy et Maïmouna Guey personnifiant sa mère de manière caméléon. Guapis / Cuties a remporté le prix de la meilleure réalisation au Festival du film de Sundance.

Premiere disponible sur la plateforme Netflix.

