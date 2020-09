L

La question ci-dessus est correcte, car demander quoi faire avec le festival courageux au Mexique? Il a déjà été répondu au cours des trois dernières décennies par les hommes d’affaires taurins les plus riches de l’histoire, avec des ressources proportionnelles à leur manque de sensibilité, une mauvaise perception de la grandeur de la tauromachie, un engagement envers le taureau jeune et docile, le copinage, la dépendance. de droitiers étrangers, aucun de ressortissants de qualité, promotion avare du parti, non-respect de la réglementation et de la gestion dos au public, car leur concept commercial taurin ne dépend pas de la fréquentation des places.

Ensuite, comme sa rigueur des résultats commerciaux ne repose pas sur l’éthique intrinsèque de la tauromachie, sur la compétition taurine ou sur une passion populaire soutenue mais sur une autoritarisme monopolistique et une esthétique pour quinze, le chemin retracé en ces 30 ans dépasse avec autant les troubles causés par l’heureux coronavirus, aussi invoqués et amplifiés que discrets dans sa létalité (moins d’un million de victimes sur une planète de 7,8 milliards d’habitants et moins de 100 mille dans un pays de 120 millions de citoyens).

La tradition n’est pas acquise dans les mines, les grands magasins ou les concessionnaires automobiles, mais au prix de siècles d’efforts de transmission du patrimoine culturel d’une génération à l’autre. Il s’agit d’un prestige collectif avec la marque de l’esprit humain, non du capital éphémère, de l’accumulation de sentiments et de savoirs toujours menacés par le manque de respect de l’intelligence et de la créativité individuelle et collective. La tradition bien comprise est, en définitive, un témoignage qui confère de l’importance aux coutumes.

Tant de pouvoir économique n’a pas suffi à repositionner la tauromachie dans le goût populaire, qui a une émotivité très différente de celle des chefs d’entreprise, costumes, mandataires et producteurs du taureau de l’illusion, obsédés par une esthétique contraire à l’éthique. . À la confusion ci-dessus, il faut ajouter la fermeture du système, réticent à changer ses critères stagnants d’autorité sans concurrence et à prendre en compte les mérites et les qualités de la tauromachie, fermant l’accès au petit cercle des droitiers qui apparaissent, mais sans pénétrer le grand public .

De telles performances médiocres et des complicités médiocres ont cependant eu le regrettable soutien des différents secteurs du festival, des autorités chargées de faire appliquer la réglementation plus une commission taurine qui n’a servi à aucun but, une critique amicale qui justifie à quel point le la société à son tour, un public dont la façon de protester est de ne pas fréquenter les places, de la tauromachie stridente et, comme cerise sur le gâteau, le coronavirus conditionné – réouverture des centres commerciaux oui, reprise des festivités taurines, non.

Pour l’instant, des communicateurs de renom se demandent maintenant quoi faire du festival taurin qu’ils ont contribué à créer et à diffuser, et enfin ils reconnaissent qu’au Mexique nous n’avons pas de chiffres de drague car l’argent et les installations sont pour les droitiers importés, pas pour encourager l’émergence. des toreros qui excitent ou qui font la promotion d’un spectacle incité comme jamais auparavant à la diffusion et à la formation. L’avertissement n’est pas évident car il cesse d’être pressant: si les propriétaires de l’entreprise taurine et ses secteurs fidèles, dont Tauromaquia Mexhincada, continuent de resserrer les rangs autour de leurs intérêts et non en faveur de la courageuse fête du Mexique, cela a ses jours comptés, et pas précisément à cause du virus.