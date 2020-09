ET

au milieu des acclamations inhabituelles de la cérémonie El Grito, le 15 septembre dans le Zócalo de Mexico, le président Andrés Manuel López Obrador a eu la gentillesse de s’exclamer: Vive la grandeur culturelle du Mexique!, bien que le contraste entre le respect en temps opportun des politiques culturelles qui soutiennent et renforcent cette grandeur.

Et malgré les anti-corridas qui confondent la vérité dans l’abstrait avec le goût personnel en particulier, une partie incontestable de cette richesse culturelle invoquée est la vocation taurine du Mexique, à peine âgé de 494 ans et déjà plusieurs décennies de négligence de la part de les autorités chargées de protéger la dignité animale du taureau de combat et la dignité citoyenne du public.

Qu’est-il arrivé il n’y a pas longtemps à un festival taurin mexicain, fortement ancré, expressif et compétitif? Je demande au docteur en histoire Jesús Flores Olague.

« Il y a plusieurs facteurs qui ont influencé cet affaiblissement », commence également le fan de taureaux et de baseball. Certainement la reddition des États-nations et la condescendance de l’autorité face aux caprices de l’argent, sinon une collusion ouverte avec lui. De même, l’abus systématique par les entreprises successives, aussi puissantes que les jeûnes, de la subsistance culturelle taurine, de la modalité d’autorégulation imposée par le néolibéralisme: cherchez des complices en quelque sorte et faites ce que vous voulez mais paraissez être responsable.

La conséquence de ce qui précède est le refus de ce système absurde de stimuler l’émergence non plus d’idoles taurines, mais même de figures des arènes avec une vraie traînée et une conviction de triomphe, capables d’épuiser le ticket et de restaurer la partisanerie, au lieu de favoriser un accord. gêné par les figures importées, trop vues, monotones et avantageuses, qui ont fini par imposer un mansurrón et un taureau répétitif comme modèle à suivre, ce qui a ruiné la riche tradition bovine du bravo dans le pays. Les autorités ont cédé et le public était absent, sous les applaudissements d’un critique spéculatif. Il est donc étonnant que le monopole refuse de donner des courses dans ses lieux importants, habitué qu’il est à supporter de mauvais tickets sans l’inciter à modifier l’opacité de sa gestion.

–La pandémie sera …

« Regardez », interrompt le Dr Flores Olague, « comme cela arrive toujours avec les pandémies et les catastrophes naturelles, elles ne servent pas à affiner la réflexion individuelle et collective, quels que soient les bons voeux. » Il ne servira pas non plus à réduire les vices d’un système taurin qui, je le répète, a perdu son chemin il y a des années par rapport à la bravoure du taureau et des protagonistes des lumières. Les entrepreneurs ont beaucoup d’ambition et ils manquent d’une gestion plus sensible et empathique avec le parti lui-même et avec le public qui, bien qu’ils ne le sachent pas, sentent que cela ne vaut pas la peine d’assister à un spectacle qui a expulsé le drame en expulsant la bravoure. «

J’apprends du professeur Rafael Rodríguez Castañeda, ancien directeur de l’hebdomadaire Proceso, que le matin de ce samedi 19 septembre, Guillermo H.Cantú s’est reposé après avoir dit oui à la vie, homme d’affaires de premier plan, amateur pensant et essayiste passionné, auteur de livres inévitables comme Muerte de Azúcar, Silverio ou la sensualité dans la corrida, Manolo Martínez, un démon de la passion et des visions et des fantômes de la tauromachie. Il y aura déjà l’occasion de développer sa précieuse contribution à la réflexion taurine clarifiée. Salut, cher Memo!