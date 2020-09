▲ «Ils ne m’aimaient pas et leur rejet m’a rendu les choses plus faciles, dit le cinéaste colombo-américain; Dans l’image, lors du tournage de Critical Thinking.

Journal La Jornada

Samedi 12 septembre 2020, p. 7

John Leguizamo montre les réalisations de cinq adolescents dans le film Critical Thinking, une histoire positive basée sur des événements réels avec laquelle il cherche à lutter contre le manque de représentation latino à l’écran.

Nous avons besoin de ces histoires. Nous avons des histoires de réussite, d’excellence racontées par des Latino-américains, sur des Latino pour des Latino, a déclaré l’acteur et réalisateur colombo-américain, pour qui les médias ont rendu les Latinos pratiquement invisibles.

Les jeunes de la pensée critique sont latinos et noirs des quartiers les plus pauvres de Miami. Contre toute attente, ils cherchent à remporter le championnat national d’échecs avec l’aide d’un professeur inspirant, Mario Martínez, joué par Leguizamo.

«Je me suis senti identifié avec l’histoire de ces gars qui étaient dans un quartier lourd et qui ne s’intégraient pas. Ils ne voulaient pas être des gangsters, ils ne voulaient pas jouer au football. C’étaient des intellectuels de rue, des rats de bibliothèque, des nerds. Et cet enseignant a créé un espace sûr pour eux », a-t-il déclaré.

Le film sera projeté jeudi et vendredi prochains lors d’un drive-in dans le Bronx dans le cadre du New York Latino Film Festival. Il est également disponible dans les cinémas virtuels, la vidéo à la demande (à la demande) et les plateformes numériques.

Il y a près de trois ans, Leguizamo a créé sur Broadway Latin History for Morons, un monologue mêlant humour audacieux et histoire et a été nominé pour un Tony Award. La culture latino continue d’être une priorité pour l’acteur dans des films comme Roméo et Juliette et Moulin Rouge (Love in Red).

Ce qui se passe avec les Latinos, plus qu’avec tout autre groupe, c’est l’élimination psychosociale, a considéré l’acteur, le dramaturge et le cinéaste de 56 ans. «Nous sommes le plus grand groupe ethnique d’Amérique. Nous sommes 25% du box-office, 30% de la population des écoles publiques, et nos enfants ne se voient pas dans les films, ils ne se voient pas à la télévision.

«C’est incroyable, comme si nous vivions un apartheid culturel, comme si nous n’existions pas. Nous sommes ici, nous contribuons en argent, en impôts et malgré cela, nous sommes pratiquement invisibles », a-t-il ajouté.

Leguizamo, qui au cours de près de quatre décennies de carrière a reçu des prix Tony et Emmy et est apparu dans des films tels que Spawn et To Wong Foo, Merci pour tout!, A rappelé Julie Newmar (Queens or Kings), entre autres. que pour les Latinos, il n’a jamais été facile de travailler dans l’industrie du divertissement.

Vous savez, être un acteur latino à Hollywood allait toujours être un défi. Ils ne m’aimaient pas, alors leur rejet m’a rendu les choses plus faciles parce qu’il m’a fait rejeter. Je me fichais de ce qu’ils pensaient de moi, je me fichais de savoir où ils voulaient que je sois ou comment ils voulaient que je sois. J’ai simplement pris les décisions qui me plaisaient, qui me mettaient au défi, a-t-il soutenu.

Pour l’acteur, le terreau créé par le gouvernement de Donald Trump et la pandémie de Covid-19, en plus de la réflexion du mouvement Black lives matter, a conduit les services de streaming à ouvrir les yeux sur la nécessité d’un représentation plus diversifiée.

Je pense que tout le monde comprend l’élimination psychosociale que les Latino-américains et les Noirs ont vécue dans ce pays. Ce n’est pas que nous demandons quelque chose qui ne nous appartient pas. Nous avons contribué, nous avons fait de ce pays. Les Latinos ont inventé la télévision couleur, a-t-il noté, faisant référence à l’inventeur mexicain Guillermo González Camarena.

Le conseil de Leguizamo aux jeunes Latinos à la recherche d’un espace dans l’industrie du divertissement est de prendre n’importe quel emploi qui leur est proposé.

«Si vous le rejetez, ils vous renient, alors ne vous niez pas. Même si c’est dans les coulisses, en tant que traiteur pour un film ou en tant qu’assistant de l’assistant de l’assistant, dites simplement oui », dit-il. N’attendez pas qu’ils viennent à vous car ils ne viendront pas pour vous. Ils ne sont jamais venus pour moi.