elle, Conchita, a continué ainsi.

«Le marajaní, Brinda», lui dit-il à lui et à sa sœur, l’infante, l’infante Doña Pilar, à propos de leur terre. Ils étaient tous les deux ivres. Au bout d’un moment, le garçon blond m’a demandé un autographe. Je me souviens que je l’ai signé. Ruy, toujours attentif à mes défauts, m’a demandé si je venais de mettre mon nom.

«- Non – répondis-je -, j’ai mis ‘avec affection’.

«- Que – m’a-t-il répondu – vous n’écrivez pas à un prince.

Mais c’était trop tard.

***

Les jours s’allongeaient et les premières hirondelles arrivaient. La chaleur était pressante et j’ai remarqué que j’étais nostalgique des bagues. Ruy a décidé d’aller à Madrid pour parler avec Marcial.

***

« Le téléphone a sonné.

Madrid, ai-je pensé.

«J’ai regardé l’appareil noir, si solitaire et effrayant sur une petite table cirée. Je n’ai pas osé soulever le récepteur. Que me diriez-vous? Je ne voulais pas connaître la vérité! Il avait toujours préféré lui faire face, mais maintenant …

«Trring, tring, tring, tring.

«Je devais me décider. Aussi, il se pourrait que l’appel soit pour Josefina ou Asunción ou José Froes.

«Ils appellent de Madrid», m’a dit une voix impersonnelle dès que j’ai touché l’appareil.

«Attendre m’a bouleversé. Finalement, la voix de Ruy est apparue: « Ce sera Séville et seulement à cheval, mais vous commencerez. »

«J’ai ressenti quelque chose de terrible, d’étouffant. Je n’avais jamais réalisé à quel point ma préoccupation était profonde.

« -Qu’est-ce qui ne va pas? La voix de Ruy m’a demandé.

«- Je suis heureux – ai-je répondu.

«Et j’ai remarqué que des larmes coulaient sur mes joues, mes mains et mon âme.

«- Je pleure – J’ai dit à mon professeur, je pleure de joie.

« ESPAGNE. À Triana, il faisait nuit, et parmi les ombres de ses ruelles étroites, on devinait les derniers préparatifs de la foire.

«Des éclairs de lumière éclairant les fenêtres à barreaux attestaient que les mères du flamenco, profitant de quelques instants de tranquillité, repassaient les flyers colorés qui le lendemain se balanceraient sur les allures gracieuses de leurs filles. À côté d’eux se trouvaient des peignes et des œillets et un châle brodé qu’ils montreraient bientôt à la foire de l’aube du jour jusqu’à l’éclat des étoiles. De tous côtés, le tac-tac-tac des castagnettes rompit le silence. Dans la rue, dansant à la lumière des portes entrouvertes, les petites filles ont fait leurs premiers pas. Ils l’ont fait isolément, sans doute, quelque chose comme un petit oiseau vole pour la première fois quand il tombe du nid.

«Avant longtemps, Triana dormait. La lune envahit les quartiers, habillant ses contours maures de mystère et embrassant, entre ses barreaux, ses fleurs parfumées. Dans tous les coins, le murmure d’un joyeux «A demain» était un écho plein d’illusions. Les lumières s’éteignirent les unes après les autres et avec elles les filles disparurent parmi les pots de fleurs des patios. Les jeunes gens, pensant au chapeau à larges bords, au cigare et peut-être aux pesetas pour les taureaux, s’éloignaient, accompagnant leurs pas sonores le long des pavés du bourdonnement de quelques sévillanes.

Triana dormait, seules quelques lanternes regardaient. Deux, dans un coin pittoresque, ont illuminé un Christ, pâle et endormi, sur un mur blanc.

***

La pièce était sombre, mais une lumière très vive passait par les fissures de la fenêtre. Où était? Je m’amusais, comme souvent, à laisser le souvenir se réveiller petit à petit. Lisbonne, Alfeizerao, Guadalajara? Ne pas! Cela faisait longtemps que je ne m’étais pas réveillé dans les posadas mexicaines. Séville! J’ai sauté sur le lit. Oui, j’étais à Séville et dans une ferme! Ne me souciant pas de mes pantoufles, j’ai couru sur les carreaux froids et j’ai ouvert la fenêtre. Le Cortijo del Esparragal! Je regardai le patio qui, ouvert d’un côté, avait une vue sur la campagne. Pas une feuille ne bougeait, les pots et les barres étaient estampillés. Des roses sortaient des murs et des mosaïques; une fontaine, au centre, chantait sans cesse. Quelle merveille, quelle chaleur savoureuse et quel arôme délicat! Qu’est-ce que ça sentait? Aux taureaux! Ce n’était pas une exagération. Ça sentait les roses et le jasmin, l’orange et le néflier, la terre humide et le soleil. «

(À suivre)

