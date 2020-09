ET

plus d’invitations. Les tentateurs ne manquaient pas. Au contraire. Pendant les six mois suivants, Conchita a rassemblé ses impressions comme ceci:

«Nous étions dans la maison de Coimbra, avec les jumeaux Palha, le Dr Silva et Faustin Gama. De plus, nous sommes allés au tentadero du bon ami et éleveur Pinto Barreiros, qui a réservé, pour moi seul, 80 veaux. Je les ai combattus en deux jours.

«Dans ce tentadero, j’ai rencontré les fans Antonio Simões, Camilo Infante, Antonio Bustorff et Víctor Ribeiro.

«Antonio Simões, fin et doux dans ses manières, était raffiné dans ses goûts et ses passe-temps. Camilo, grand, au port d’une colonne romaine, vibrait comme un chêne au vent contre le vent des passions. Bustorff, avocat énergique et distingué, amoureux du beau et de la tauromachie des puissants, a été enthousiasmé par les applaudissements; avec dédain, écrasant. Víctor, avec une physionomie sombre et une expression moqueuse, un fan à cent pour cent, Joselista et Torista, ne connaissant que peu de vrais, ont uni beaucoup de grâce et un souvenir privilégié à son érudition taurine.

«Totalement différents dans leurs personnages et leurs vies, les quatre amis, confrontés à l’émotion taurine, ont fusionné en un seul morceau. Ils traversaient la péninsule pour voir quelque chose qui les intéressait. Ils sont allés me voir tuer un taureau à Ceuta et leurs expressions amicales ont fini par me faire faire partie de plusieurs foires bien connues.

«En cet hiver heureux, Antonio van Zeller nous a invités à Pancas, les marais où paissent les célèbres taureaux Palha.

«Conduisant, avec son air incomparable de grand seigneur, une voiture tirée par quatre chevaux, Antonio nous a accompagnés jusqu’aux prairies ombragées de ses champs. Là, il nous a préparé une chasse au lièvre, un spectacle qui me paraissait précieux… Quand le lièvre et le lévrier étaient présents, le combat des instincts commence et tous deux se lancent dans une course vertigineuse, poursuivis par une vingtaine de cavaliers. Au rythme rapide des animaux, le champ se réjouissait et les pâturages s’étalaient sur la terre comme ils pouvaient le faire devant la brise ou comme le fait l’eau après le glissement d’un cygne. Et à l’époque de tant de vie qui passait par là, laissant trembler les arbustes, il ne restait plus rien dans le pré. Le silence régnait à nouveau. Allende, on ne le savait pas, où un autre lièvre dormait très tranquillement; là, très doux et très calme, un autre lévrier surveillait attentivement le marais. «

***

Un matin, chez les comtes de Monterreal, j’ai rencontré les comtes de Barcelone. Je ne sais pas si j’étais plus habituée à ces rencontres ou si je me retrouvais dans un environnement tentant, mais je n’ai pas eu de mauvais moment. Au contraire, quand le grand et bel homme m’a dit qu’il avait une main supérieure gauche et que quand les gens étaient gênés avec lui, il avançait la béquille et « les tirait », il m’a complètement capturé. Il est descendu avec moi au tentadero et nous avons combattu alimón. Il m’a promis que s’il était roi d’Espagne, il me laisserait me battre à pied. Ah, beaucoup de prières que j’ai envoyées au ciel dans ce but!

«Cela me rappelle qu’un après-midi, à la chasse, la comtesse de Barcelone a soudainement quitté le groupe de cavaliers, nous appelant à l’accompagner, dont Greca et Guillermo, propriétaires de la belle ferme frontalière. Aussitôt, sans rien nous dire, il galopa, chevauchant gracieusement, vers la frontière espagnole. Là, regardant de la ligne le paysage de sa terre, j’ai vu que ses yeux s’emplissaient de larmes.

«C’est la torture de Tantale», dit-il.

«Nous sommes revenus au col sous une soirée sereine, tandis que les ombres des arbres passaient au-dessus du cavalier teint en bronze par le soleil couchant. Je me demandais quelles étaient ses tristes pensées.

Ils ne seraient certainement pas dédiés à son fils, un beau garçon blond, héritier du trône d’Espagne, que j’ai rencontré chez Olga Cadaval. Le garçon était un amoureux. Quand je l’ai vu, il était assis aux pieds d’un visiteur d’Olga, une indienne, vêtue des soies et des ornements de sa caste. C’était Maharajani Brinda.

(À suivre) / (AAB)

