La liste annuelle Time100 des personnes les plus influentes du monde reçoit le traitement télévisé avec une émission spéciale d’une heure sur ABC le 22 septembre, le même jour que la liste complète sera publiée sur Time.com.

«Nous sommes ravis de nous associer à Time pour amener la très convoitée liste Time100 aux heures de grande écoute pour la première fois de son histoire», a déclaré Rob Mills, vice-président senior des séries alternatives, des spéciaux et tard dans la nuit chez ABC Entertainment. «Au cours de cette année sans précédent, nous espérons que les téléspectateurs à la maison seront non seulement divertis, mais aussi inspirés par l’impact que les lauréats de la liste 2020 Time100 ont eu sur le monde.»

L’émission spéciale comprendra des clips et des interviews exclusives avec chaque lauréat, des performances musicales, un historique de la liste annuelle, des récapitulatifs des plus grandes histoires de 2020 et des apparitions des lauréats des années précédentes. Le magazine imprimé avec la liste Time100 sortira en kiosque le 25 septembre.

Les lauréats de l’année dernière étaient Naomi Osaka, BTS, Greta Thunberg, Michelle Obama, William Barr et le président exécutif de Disney, Bob Iger.

«Alors que nous continuons à nous appuyer sur le succès phénoménal de nos derniers événements Time100 et de la nouvelle série Time100 Talks, nous sommes impatients de continuer à étendre la portée et l’impact du Time100 avec ABC et une série unique de Time100 Talks pour célébrer la liste de cette année, »A déclaré Edward Felsenthal, rédacteur en chef et PDG de TIME.

Time Studios, la branche TV et cinéma du média, produira le spécial «Time100».

«Dans une année au cours de laquelle nous sommes malheureusement incapables de réunir la communauté Time100 en personne, nous sommes ravis de célébrer les réalisations extraordinaires des membres de la liste de cette année avec une toute nouvelle expérience sur ABC qui permettra à plus de personnes de participer que jamais auparavant », a déclaré Ian Orefice, président de Time Studios.

Dan Macsai, rédacteur en chef de Time et directeur éditorial du Time100: «La liste 2020 Time100 reconnaîtra l’extraordinaire de cette année, et nous sommes impatients de réunir les nouveaux lauréats et les anciens de Time100 pour des conversations essentielles sur l’exploitation du pouvoir d’influence pour forger un véritable progrès. »