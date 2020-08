Les MTV Video Music Awards 2020 se sont terminés après avoir été diffusés virtuellement, dimanche soir.

Le spectacle présentait une poignée de performances mémorables de Lady Gaga, Doja Cat, DaBaby et plus encore. Gaga et Ariana Grande ont ouvert la voie avec neuf nominations, dont sept liées à leur collaboration sur la chanson « Rain on Me ». Machine Gun Kelly a remporté la meilleure alternative pour son single « Bloody Valentine », qui met en vedette Megan Fox. The Weeknd a remporté la vidéo de l’année pour « Blinding Lights » et a appelé à la justice pour Breonna Taylor et Jacob Blake avec son discours d’acceptation.

Consultez la liste complète des gagnants et des nominés ci-dessous.

Vidéo de l’année

VAINQUEUR: The Weeknd: « Blinding Lights » – XO / Republic Records

Billie Eilish: « Tout ce que je voulais » – Darkroom / Interscope Records

Eminem ft. Juice WRLD: « Godzilla » – Shady / Aftermath / Interscope Records

Future ft. Drake: « Life Is Good » – Epic Records / Freebandz

Lady Gaga avec Ariana Grande: « Rain on Me » – Streamline / Interscope Records

Taylor Swift: « L’homme » – Republic Records

Artiste de l’année

VAINQUEUR: Lady Gaga – Streamline / Interscope Records

DaBaby – Enregistrements SCMG / Interscope

Justin Bieber – RBMG / Def Jam

Megan Thee Stallion – 300 Divertissement

Post Malone – Records de la République

The Weeknd – XO / Republic Records

PUSH Meilleur nouvel artiste

VAINQUEUR: Doja Cat – Kemosabe / RCA Records

Jack Harlow – Generation Now / Atlantic Records

Lewis Capaldi – Capitol Records

Roddy Ricch – Records de l’Atlantique

Tate McRae – Enregistrements RCA

Yungblud – Enregistrements de locomotion / Enregistrements Geffen / Enregistrements Interscope

Chanson de l’année

VAINQUEUR: Lady Gaga avec Ariana Grande: «Rain On Me» – Streamline / Interscope Records

Billie Eilish: «Tout ce que je voulais» – Darkroom / Interscope Records

Doja Cat: «Dites-le» – Kemosabe / RCA Records

Megan Thee Stallion: «Savage» – 300 Entertainment

Post Malone: ​​«Cercles» – Republic Records

Roddy Ricch: «The Box» – Atlantic Records

Meilleure collaboration

VAINQUEUR: Lady Gaga avec Ariana Grande: «Rain On Me» – Streamline / Interscope Records

Ariana Grande et Justin Bieber: «Coincé avec U» – Republic Records / Def Jam

Black Eyed Peas ft. J Balvin: «Ritmo (Bad Boys For Life)» – Epic Records / We The Best

Ed Sheeran ft. Khalid: «Beautiful People» – Atlantic Records

Future ft. Drake: «Life Is Good» – Epic Records / Freebandz

Karol G ft. Nicki Minaj: «Tusa» – Universal Music Latin Entertainment

Meilleur pop

GAGNANT: BTS: «On» – Big Hit Entertainment

Halsey: «Tu devrais être triste» – Capitol Records

Jonas Brothers: « What a Man Gotta Do » – Republic Records

Justin Bieber avec Quavo: «Intentions» – RBMG / Def Jam

Lady Gaga avec Ariana Grande: «Rain On Me» – Streamline / Interscope Records

Taylor Swift: «Amant» – Republic Records

Meilleur hip hop

VAINQUEUR: Megan Thee Stallion: «Savage» – 300 Entertainment

DaBaby: «Bop» – SCMG / Interscope Records

Eminem ft. Juice WRLD: «Godzilla» – Shady / Aftermath / Interscope Records

Future ft. Drake: «Life Is Good» – Epic Records / Freebandz

Roddy Ricch: «The Box» – Atlantic Records

Travis Scott: «Le plus haut de la salle» – Epic Records / Cactus Jack

Meilleur R&B

VAINQUEUR: The Weeknd: «Blinding Lights» – XO / Republic Records

Alicia Keys: «Underdog» – RCA Records

Chloe x Halle: «Do It» – Parkwood / Columbia Records

SA. ft. YG: «Slide» – MBK / RCA Records

Khalid ft. Summer Walker: «Eleven» – Musique de la main droite / RCA Records

Lizzo: «Parce que je t’aime» – Atlantic Records

Meilleur K-Pop

VAINQUEUR: BTS: « On » – Big Hit Entertainment

EXO: « Obession » – SM Entertainment

(G) I-DLE: « Oh My God » – Republic Records

Monsta X: « Quelqu’un de quelqu’un » – Epic Records

Red Velvet: « Psycho » – SM Entertainment

Tomorrow X Together: « 9 and Three Quarters (Run Away) » – Big Hit Entertainment

Meilleur latin

VAINQUEUR: Maluma ft. J Balvin: «Qué Pena» – Sony Music Latin

Anuel AA avec Daddy Yankee, Ozuna, Karol G & J Balvin: «Chine» – Real Hasta La Muerte

Bad Bunny: «Yo Perreo Sola» – Rimas Entertainment

Black Eyed Peas ft. Ozuna et J. Rey Soul: «Mamacita» – Epic Records

J Balvin: «Amarillo» – Universal Music Latin Entertainment

Karol G ft. Nicki Minaj: «Tusa» – Universal Music Latin Entertainment

Meilleur rock

VAINQUEUR: Coldplay: «Orphans» – Atlantic Records

Blink-182: «Happy Days» – Columbia Records

Evanescence: «Wasted On You» – BMG

Fall Out Boy ft. Wyclef Jean: «Dear Future Self (Hands Up)» – Island Records

Green Day: « Oh ouais! » – Reprise / Warner Records

The Killers: «Attention» – Island Records

Meilleure alternative

VAINQUEUR: Machine Gun Kelly: «Bloody Valentine» – Bad Boy / Interscope Records

Le 1975: «Si vous êtes trop timide (laissez-moi savoir)» – Dirty Hit / Interscope Records

Tous les temps bas: «Une sorte de catastrophe» – alimenté par Ramen

Finneas: «Tombons amoureux pour la nuit» – AWAL

Lana Del Rey: «Doin’ Time »- Interscope Records

Vingt et un pilotes: «Niveau de préoccupation» – Elektra Music Group / Fueled By Ramen

Meilleur groupe

VAINQUEUR: BTS

5 secondes d’été

Le 1975

Blackpink

Chloé x Halle

CNCO

Petit mélange

Monsta X

Maintenant uni

Vingt et un pilotes

Meilleur clip vidéo de la maison

VAINQUEUR: Ariana Grande & Justin Bieber: «Stuck with U» – Republic Records / Def Jam

5 Seconds of Summer: «Wildflower» – Interscope Records

Blink-182: «Happy Days» – Columbia Records

Drake: «Toosie Slide» – OVO / Republic Records

John Legend: «Bigger Love» – Columbia Records

Vingt et un pilotes: «Niveau de préoccupation» – Elektra Music Group / Fueled By Ramen

Meilleures performances de quarantaine

CNCO: MTV débranché à la maison

Chloe x Halle: « Faites-le (de MTV Prom-Athon) »

DJ D-Nice: Club MTV présente: #DanceTogether

John Legend: Série de concerts #TogetherAtHome

Lady Gaga: « Smile » de One World: Ensemble à la maison

Post Malone: ​​Hommage au Nirvana

Vidéo pour de bon

VAINQUEUR: H.E.R .: «Je ne peux pas respirer» – MBK / RCA Records

Anderson .Paak: «Lockdown» – 12 Tone Music Group

Billie Eilish: «Toutes les bonnes filles vont en enfer» – Darkroom / Interscope Records

Demi Lovato: «Je m’aime» – Island Records

Lil Baby: «The Bigger Picture» – Quality Control Music / Motown / Capitol Music Group

Taylor Swift: «L’homme» – Republic Records

Héros de tous les jours: travailleurs médicaux de première ligne

GAGNANT: TOUS

Dr Elvis François et Dr William Robinson: «Imaginez»

Dr Nate Wood: « Lean On Me »

Swab Squad du Jefferson University Hospital: « Level Up »

Jason «Tik Tok Doc» Campbell

Lori Marie Key: « Amazing Grace »

Meilleure direction

VAINQUEUR: Taylor Swift: «The Man» – Republic Records – Réalisé par Taylor Swift

Billie Eilish: «Xanny» – Darkroom / Interscope Records – Réalisé par Billie Eilish

Doja Cat: «Say So» – Kemosabe / RCA Records – Réalisé par Hannah Lux Davis

Dua Lipa: «Don’t Start Now» – Warner Records – Réalisé par Nabil

Harry Styles: «Adore You» – Columbia Records – Réalisé par Dave Meyers

The Weeknd: «Blinding Lights» – XO / Republic Records – Réalisé par Anton Tammi

Meilleure photographie

VAINQUEUR: Lady Gaga avec Ariana Grande: «Rain On Me» – Streamline / Interscope Records – Cinématographie de Michael Merriman

5 Seconds of Summer: «Old Me» – Interscope Records – Cinématographie de Kieran Fowler

Camila Cabello ft. DaBaby: «My Oh My» – Syco Music / Epic Records – Cinématographie de Scott Cunningham

Billie Eilish: «toutes les bonnes filles vont en enfer» – Darkroom / Interscope Records – Cinématographie de Christopher Probst

Katy Perry: «Harleys In Hawaii» – Capitol Records – Cinématographie d’Arnau Valls

The Weeknd: «Blinding Lights» – XO / Republic Records – Cinématographie par Oliver Millar

Meilleure direction artistique

VAINQUEUR: Miley Cyrus: «Mother’s Daughter» – RCA Records – Direction artistique par Christian Stone

A $ AP Rocky: «Babushka Boi» – Polo Grounds Music / RCA Records – Direction artistique par A $ AP Rocky et Nadia Lee Cohen

Dua Lipa: «Physical» – Warner Records – Direction artistique par Anna Colomer Nogué

Harry Styles: «Adore You» – Columbia Records – Direction artistique par Laura Ellis Cricks

Selena Gomez: «Boyfriend» – Interscope Records – Direction artistique par Tatiana Van Sauter

Taylor Swift: «Lover» – Republic Records – Direction artistique par Kurt Gefke

Meilleurs effets visuels

VAINQUEUR: Dua Lipa: «Physical» – Warner Records – Visual Effects by EIGHTY4 and Mathematic

Billie Eilish: «Toutes les bonnes filles vont en enfer» – Darkroom / Interscope Records – Effets visuels par Drive Studios

Demi Lovato: «I Love Me» – Island Records – Effets visuels par Hoody FX

Harry Styles: «Adore You» – Columbia Records – Effets visuels par Mathematic

Lady Gaga avec Ariana Grande: «Rain On Me» – Streamline / Interscope Records – Effets visuels par Ingenuity Studios

Travis Scott: «Le plus haut de la salle» – Epic Records / Cactus Jack – Effets visuels par ARTJAIL, SCISSOR FILMS & FRENDER

Meilleure chorégraphie

VAINQUEUR: BTS: «On» – Big Hit Entertainment – Chorégraphie de The Lab, Son Sung Deuk

CNCO & Natti Natasha: «Honey Boo» – Sony Music Latin / RCA Records – Chorégraphie de Kyle Hanagami

DaBaby: «BOP» – SCMG / Interscope Records – Chorégraphie de Dani Leigh et Cherry

Dua Lipa: «Physical» – Warner Records – Chorégraphie de Charm La’Donna

Lady Gaga avec Ariana Grande: «Rain On Me» – Streamline / Interscope Records – Chorégraphie de Richy Jackson

Normani: «Motivation» – Keep Cool / RCA Records – Chorégraphie de Sean Bankhead

Meilleur montage

VAINQUEUR: Miley Cyrus: «Mother’s Daughter» – RCA Records – Édité par Alexandre Moors, Nuno Xico

Halsey: «Graveyard» – Capitol Records – Édité par Emilie Aubry, Janne Vartia et Tim Montana

James Blake: «Je ne peux pas croire la façon dont nous coulons» – Republic Records – Édité par Frank Lebon

Lizzo: «Good As Hell» – Atlantic Records – Édité par Russell Santos et Sofia Kerpan

Rosalía: «A Palé» – Columbia Records – Édité par Andre Jones

The Weeknd: «Blinding Lights» – XO / Republic Records – Édité par Janne Vartia & Tim Montana