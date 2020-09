Conor Friedersdorf: Les arguments antiracistes déchirent les gens

Les actions du doyen ont déclenché une avalanche de critiques. Une pétition de Change.org pour réintégrer Patton a accumulé plus de 20 000 signatures. CNN a rapporté des réactions d’incrédulité et de ridicule dans les médias en langue chinoise, diminuant l’image de l’USC en tant qu’université du Pacifique qui valorise la liberté académique. Quatre-vingt-quatorze récents diplômés du programme MBA, prétendant représenter «plus d’une douzaine de nationalités et d’ethnies», ont écrit que «quelques-uns d’entre nous, mais beaucoup de nos parents, ont vécu la révolution culturelle de la Chine continentale. Cet incident actuel, et la réponse de Marshall jusqu’à présent, semblent étrangement similaires au comportement répandu en Chine à cette époque – de fausses accusations contre des innocents, qui ont dégénéré en folie institutionnelle.

Un grand nombre de professeurs de commerce de l’USC se sont sentis minés par leur doyen – et beaucoup n’ont exprimé leur inquiétude que de manière anonyme par crainte de représailles de la part des étudiants ou des administrateurs. «Cette situation a secoué l’école de commerce», m’a dit un membre du corps professoral. «Patton a été jeté aux loups, sa réputation a été endommagée et son gagne-pain menacé. La lettre du doyen… a causé des dommages incommensurables.

Sur Instagram, un membre noir de la promotion de l’USC de 2024 a écrit que Patton est un «bouc émissaire» utilisé par les administrateurs de l’USC «comme un moyen performatif de montrer qu’ils sont progressistes», ajoutant: «Tous les autres étudiants noirs de l’USC à qui j’ai parlé n’étaient pas. t même offensé … J’ai déjà vu des gens faire référence à cette situation et dire que nous faisons tout exploser alors que la majorité d’entre nous ne s’est jamais opposée à cette situation. Sur la page des lettres du Los Angeles Times, de diverses chaînes YouTube et de Twitter, plusieurs commentateurs noirs ont convenu que Patton était traité injustement. «L’utilisation des phrases de remplissage est CRITIQUE pour une conversation chinoise fluide», a commenté Vic Marsh, un locuteur noir de mandarin. «Respirez profondément, USC, et redonnez votre salaire au linguiste. Nous avons besoin que tout le monde arrête de faire des bêtises au nom des Noirs.

Même The Daily Show a pesé. «En tant que personnes, nous devons nous rappeler qu’il y a tellement de choses qui sont réellement conçues pour nous offenser, elles sont destinées à nous offenser, que nous devons essayer de nous assurer nous ne sommes pas offensés par des choses qui ne sont pas faites pour nous offenser », a conclu l’hôte, Trevor Noah.

«Exactement», a répondu le comédien Ronny Chieng. «Parce que sinon, il n’y a pas de limite à ce qui peut vous déranger!»

Cette controverse est cependant la plus importante, car elle montre comment les administrateurs réagissent lorsque les jeunes s’offusquent au-delà des limites raisonnables. Pour apaiser certains de ses étudiants en commerce, USC était disposé à saper un professeur en règle. Les universitaires regardent ailleurs. Ils voient la majorité des professeurs, des anciens élèves et des observateurs extérieurs dire: «Cela va trop loin», et la bureaucratie tient bon. Jusqu’à présent, les administrateurs de l’USC n’ont pas admis d’erreur. Ils ne se sont pas excusés auprès de Patton ni ne l’ont réintégré dans ses cours. Et ils ont laissé les professeurs de commerce tellement craintifs et peu sûrs que certains s’autocensurent pour protéger leurs positions.