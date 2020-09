2020-09-01 12:30:04

La maison de John Legend et Chrissy Teigen est en vente pour 23,95 millions de dollars.

Le couple – qui attend leur troisième enfant, un frère de Luna, quatre ans, et Miles, deux ans – vend leur maison à Beverly Hills, qui offre une vue sur le canyon voisin.

La maison luxueuse mesure plus de 8200 pieds carrés et comprend sept chambres à coucher et huit salles de bains, y compris un bel ensemble d’escaliers incurvés et des plafonds de 33 pieds partout.

Il y a une cuisine – parfaite pour les auteurs de livres de cuisine comme Chrissy – pour perfectionner leurs recettes, tandis que le salon a des baies vitrées avec vue sur des kilomètres.

En plus d’une spacieuse salle familiale, la suite parentale est complète avec un foyer, un balcon ainsi que deux dressings, des dressings et une salle glamour.

Si vous cherchez un endroit pour vous détendre, il y a un cinéma maison confortable et une salle de gym à domicile pour tous ceux qui aiment le fitness. L’espace extérieur est complété par une piscine d’eau salée chauffée, un jacuzzi, un grill du chef et un four à bois.

Aucune dépense n’est partagée pour la décoration non plus avec les comptoirs en quartz italien, les éviers en onyx, les parquets en chêne cérusé noirci et les plafonds à motifs de mandala de Thaïlande.

Le couple a passé plus de temps à la maison en raison du verrouillage et John avait précédemment révélé que ses enfants avaient «vraiment apprécié» l’avoir à la maison.

Il a déclaré: « À la maison, nous organisons des soirées dansantes après le dîner. Nous avons les chansons Disney et pop préférées des enfants, mais nous écoutons aussi la musique de papa. Ils font partie de mes groupes de discussion. J’ai écrit » I Do « avec Charlie Puth et c’est leur chanson préférée. En lock-out, nous avons passé tellement de temps avec mes enfants et ils ont vraiment apprécié ça. C’est tellement bon pour leur développement avec l’âge qu’ils ont. Ils ne m’ont jamais vu autant. »

