.

Journal La Jornada

Jeudi 10 septembre 2020, p. 8

Venise. Les sons, la végétation, les insectes, les singes et les jaguars sont arrivés hier au festival de Venise avec le film Selva Tragica, sur la vie mystérieuse et impitoyable dans la jungle racontée par la Mexicaine Yulene Olaizola.

Le film, qui concourt dans la section Horizons, parmi les plus innovants du festival italien, se déroule dans les années 1920, dans la jungle dite chiclera, entre la frontière du Mexique et du Belize, où un groupe de métis mexicains et d’indigènes mayas entrent pour extraire le caoutchouc des chicozapotes (Manilkara zapota) et le vendre au plus offrant.

La jungle parle, vous donne et vous emporte, explique l’un des protagonistes, des tensions, des fantasmes et des désirs qu’elle éveille.

Tourné au milieu de plantes vénéneuses, d’insectes qui blessent, de singes et de chimpanzés agressifs, le film est aussi un documentaire, car il transporte le spectateur avec ses images et sons magnifiques dans l’un des lieux les plus mythiques, exploité depuis l’époque coloniale par puissances étrangères et communautés locales.

Comme dans les romans de plusieurs écrivains modernes, de Luis Sepúlveda, Mario Vargas Llosa en passant par William Ospina, Gioconda Belli ou Santiago Roncagliolo, le film s’inspire des mystères de la jungle, lorsqu’une femme inconnue et belle, vêtue de blanc, enchante aux hommes avec leur beauté, leurs silences et leurs secrets, jusqu’à ce qu’ils disparaissent un à un.

▲ Indira Andrewin, une bélizienne sans expérience d’acteur, est la protagoniste du film de Yulene Olaizaola Photo gracieuseté de Malacosa Cine

Le rugissement du jaguar, son regard félin sur la caméra, sa majesté, impactent le spectateur autant que la beauté de la jeune Indira Andrewin, la jeune protagoniste bélizienne à la peau sombre du film, qui comme la mexicaine Yalitza Aparicio, protagoniste de Rome, ne le fait pas. il avait une certaine expérience du cinéma.

Produit par Malacosa Cine et Varios Lobos (Mexique), en coproduction avec Manny Films (France) et Contravía Films (Colombie), le film avait la colombienne Sofía Oggioni comme directrice de la photographie.

Les deux femmes font partie du grand groupe de cinéastes qui ont été invités par le festival vénitien, qui cette année a presque atteint la parité et a opté pour une vision féministe du monde et de l’art.