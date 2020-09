Ce qui est promis est une dette: avec vous le nouveau trailer de ‘Pas le temps de mourir‘, le nouvel opus de la franchise James Bond qui sera joué pour la cinquième et dernière fois par Daniel Craig.

Le casting principal du film est complété par les noms de Rami Malek, La Seydoux, Lashana Lynch, Ben Whishaw, Naomie Harris, Billy Magnussen, Ana de Armas, Rory Kinnear, David Dencik, Dali Benssalah, Jeffrey Wright et Ralph Fiennes.

Produit par Michael G. Wilson et Barbara Broccoli avec le soutien d’EON Productions, Metro-Goldwyn-Mayer Studios (MGM) et Universal Pictures International, le film est réalisé par Cary Joji Fukunaga (‘Beasts of No Nation’) à partir d’un Scénario écrit par Neal Purvis & Robert Wade (‘Spectre’, ‘Skyfall’), Scott Z. Burns (‘The Report’), Phoebe Waller-Bridge (‘Fleabag’) et Cary Joji Fukunaga lui-même.

S’il n’y a plus de retard intempestif, Universal Pictures International sortira le film en Espagne le 12 novembre, huit jours avant sa sortie aux États-Unis par MGM et via son distributeur, United Artists Releasing.

Dans ‘Pas le temps de mourir‘, Bond a pris sa retraite du service actif et mène une vie tranquille en Jamaïque. Mais le calme ne dure que jusqu’à ce que son vieil ami de la CIA Felix Leiter demande son aide. Ils doivent sauver un scientifique kidnappé et la mission s’avère bien plus dangereuse qu’elle ne le paraissait au premier abord, ce qui a conduit Bond à traquer un mystérieux méchant armé d’une nouvelle technologie dangereuse.

Le reste de l’équipe technique / artistique est composé du compositeur Dan Romer; directeur de la photographie Linus Sandgren; les éditeurs Tom Cross et Elliot Graham; le décorateur Mark Tildesley; le costumier Suttirat Larlab; le styliste et maquilleur Daniel Phillips; le superviseur et coordinateur des spécialistes Olivier Schneider; le coordonnateur des cascades Lee Morrison et le superviseur des effets visuels Charlie Noble.

Le directeur de la deuxième unité Alexander Witt rejoint l’équipe; le superviseur des véhicules et des effets spéciaux Chris Corbould et la directrice de casting Debbie McWilliams.

Les quatre films de James Bond mettant en vedette Daniel Craig – «Casino Royale», «Quantum of Solace», «Skyfall» et «Spectre» – ont rapporté plus de 3,1 milliards de dollars au box-office mondial. En fait, «Sfyfall» (mille cent millions) et «Spectre» (huit cent quatre-vingts millions) sont les deux films les plus rentables de toute la franchise.

