La mort de Chadwick Boseman d’un cancer du côlon pousse de nombreuses personnes à sonner l’alarme pour un dépistage précoce des cancers colorectaux.

Selon sa famille, Boseman, décédé à 43 ans, subissait des chirurgies et une chimiothérapie depuis quatre ans.

L’American Cancer Association rapporte que les cancers du côlon et du rectum sont le troisième type le plus courant aux États-Unis, après le cancer du poumon et du sein, et le deuxième plus meurtrier pour les hommes et les femmes combinés.

Environ 53200 personnes devraient mourir de cancers colorectaux en 2020, et bien que les taux de mortalité aient diminué en raison d’une détection précoce et d’un meilleur traitement, les décès chez les personnes de moins de 55 ans ont augmenté de 1% chaque année. Les taux de mortalité sont 47% plus élevés chez les hommes noirs et 34% plus élevés chez les femmes noires

Les Afro-Américains sont touchés par les taux les plus élevés d’occurrences de cancer colorectal et de décès aux États-Unis. Dans le monde entier, les juifs ashkénazes ont l’un des risques les plus élevés de développer un cancer colorectal de tous les groupes ethniques, selon l’ACA.

Les facteurs de risque des cancers du côlon et du rectum comprennent l’obésité, le diabète et le tabagisme, ainsi que les antécédents familiaux et les maladies génétiques héréditaires.

Bien qu’il soit généralement recommandé de commencer le dépistage des cancers colorectaux à 45 ans, l’American Cancer Society déclare: «Les personnes à risque accru ou élevé de cancer colorectal pourraient avoir besoin de commencer le dépistage du cancer colorectal avant l’âge de 45 ans, être dépistées plus souvent et / ou tests spécifiques. »

L’Alliance contre le cancer colorectal a partagé une déclaration, disant: «Sa mort triste et prématurée ne devrait pas être vaine. Malheureusement, nous partageons le fait que le cancer colorectal à début précoce est en augmentation et coupe des milliers de vies chaque année.

«Le cancer est une bataille personnelle, et nous respectons le choix de Bozeman de protéger le public de son diagnostic. L’Alliance, cependant, encourage les conversations ouvertes sur cette maladie. Même les super-héros peuvent développer un cancer colorectal. »

Plusieurs personnes ont également sonné l’alarme sur les réseaux sociaux.

L’écrivain et producteur Craig Mazin a tweeté: «S’IL VOUS PLAÎT, soyez projeté. Mon père l’avait, alors je suis contrôlé tous les 5 ans.

Damien Woody, champion de football et analyste d’ESPN, a conseillé: «À mes hommes noirs… faites un dépistage du côlon!»

Craig Melvin, présentateur de l’émission «Aujourd’hui», a déclaré: «Se réveiller aux nouvelles de Chadwick Boseman est peut-être l’avertissement le plus criant à ce jour.