Alors que la nouvelle a frappé les médias sociaux selon laquelle Chadwick Boseman est décédé à l’âge de 43 ans après une bataille de quatre ans contre le cancer du côlon, Hollywood se souvient de l’acteur qui est devenu un nom familier lorsqu’il a joué dans le rôle-titre du film de super-héros Marvel «Black Panther».

Jordan Peele a tweeté: “C’est un coup dur.”

Son collègue réalisateur Nia DaCosta a écrit: «Attendre de voir ce qu’il fera ensuite me manquera. Reste au pouvoir. »

Vendredi soir, la famille de Boseman a annoncé sur son Twitter qu’il était décédé avec sa femme et sa famille à ses côtés. Qualifiant Boseman de «vrai combattant», la famille a déclaré qu’il avait reçu un diagnostic de cancer du côlon de stade III en 2016 et «s’est battu avec lui ces 4 dernières années alors qu’il progressait vers le stade IV.

«Le décès de Chadwick est absolument dévastateur», a déclaré Kevin Feige, président de Marvel Studios et directeur de la création de Marvel, dans un communiqué. «Il était notre T’Challa, notre Panthère noire et notre cher ami. Chaque fois qu’il montait sur le plateau, il rayonnait de charisme et de joie, et chaque fois qu’il apparaissait à l’écran, il créait quelque chose de vraiment indélébile. Il incarnait beaucoup de personnes extraordinaires dans son travail, et personne n’était meilleur pour donner vie à de grands hommes. Il était aussi intelligent et gentil, puissant et fort que n’importe quelle personne qu’il représentait. Maintenant, il prend sa place à leurs côtés comme une icône pour les âges. La famille Marvel Studios pleure profondément sa perte et nous sommes en deuil ce soir avec sa famille.

Plusieurs autres stars de Marvel ont exprimé leurs condoléances sur Twitter. Don Cheadle a écrit: «Tu vas me manquer, frère d’anniversaire. tu as toujours été léger et aimant pour moi. mon Dieu…”

«Je n’ai absolument aucun mot», a écrit Simu Liu, star du prochain «Shang-Chi et la légende des dix anneaux». «Repose au pouvoir mon frère.»

Brie Larson a déclaré sur Twitter: «Je suis honorée d’avoir les souvenirs que j’ai. Les conversations, les rires. Mon cœur est avec vous et votre famille. Vous nous manquerez et vous ne serez jamais oublié.

«Chadwick était spécial», a écrit Chris Evans. «Un vrai original. C’était un artiste profondément engagé et constamment curieux. Il lui restait tellement de travail incroyable à créer.

Je suis absolument dévasté. C’est au-delà du déchirement. Chadwick était spécial. Un vrai original. C’était un artiste profondément engagé et constamment curieux. Il lui restait tellement de travail incroyable à créer. Je suis infiniment reconnaissant de notre amitié. Reste au pouvoir, King💙 pic.twitter.com/oBERXlw66Z – Chris Evans (@ChrisEvans) 29 août 2020

Angela Bassett, qui a joué la mère de Boseman dans «Black Panther», a partagé une galerie de photos des deux, à la fois en personnage et à l’extérieur, sur Instagram.

«Je vais devoir dire à Cy, Bowie et Zen que T’Challa est décédé», a déclaré la star des «Gardiens de la Galaxie» Zoe Saldana, faisant référence à ses enfants. «De quel autre roi puis-je leur parler maintenant?»

Une autre star de «Guardians», Chris Pratt, a écrit: «Mes prières vont à la famille et aux proches de Chadwick. Le monde va manquer son immense talent.

«Nous sommes tous navrés par la perte tragique de #chadwickboseman – un talent extraordinaire et l’une des âmes les plus douces et les plus généreuses que j’aie jamais rencontrées», a écrit l’ancien PDG de Walt Disney Studios, Bob Iger. «Il a apporté une force, une dignité et une profondeur énormes à son rôle révolutionnaire de Black Panther; briser les mythes et les stéréotypes. »

Nous sommes tous navrés par la perte tragique de #chadwickboseman – un talent extraordinaire, et l’une des âmes les plus douces et les plus généreuses que j’aie jamais rencontrées. Il a apporté une force, une dignité et une profondeur énormes à son rôle révolutionnaire de Black Panther; briser les mythes et les stéréotypes, – Robert Iger (@RobertIger) 29 août 2020

«Difficile d’en entendre parler. Repose en amour, mon frère », a écrit Dwayne Johnson. «Merci d’avoir fait briller votre lumière et de partager votre talent avec le monde. Mon amour et ma force pour votre famille. »

«Au pouvoir», a écrit le réalisateur Barry Jenkins. «Éternellement au pouvoir.»

Des personnalités politiques ont également commenté la mort de Boseman. L’ancien vice-président et actuel candidat à l’élection présidentielle Joe Biden a écrit: «Le véritable pouvoir de Chadwick Boseman était plus grand que tout ce que nous avons vu à l’écran. De la Panthère noire à Jackie Robinson, il a inspiré des générations et leur a montré qu’ils pouvaient être tout ce qu’ils voulaient, même des super-héros.

Dans une déclaration, Denzel Washington, un producteur du prochain «Ma Rainey’s Black Bottom», qui sera le dernier film de Boseman, a écrit: «C’était une âme douce et un artiste brillant, qui restera avec nous pour l’éternité à travers ses performances emblématiques au cours de sa courte mais illustre carrière. Que Dieu bénisse Chadwick Boseman. »

«Chadwick… .. pas de mots pour exprimer ma dévastation de vous perdre», a tweeté Viola Davis, qui joue avec Boseman dans «Ma Rainey’s Black Bottom». «Votre talent, votre esprit, votre cœur, votre authenticité …… .. Ce fut un honneur de travailler à vos côtés, de vous connaître.

Thomas Tull, qui a produit «42», dans lequel Chadwick a joué le rôle de Jackie Robinson, a écrit: «Chadwick était une force de la nature pleine de talent abondant et d’esprit fort. Ce soir, toutes les équipes de baseball portent du 42 pour honorer Jackie Robinson, et aujourd’hui marque l’anniversaire du discours emblématique I Have a Dream du Dr King. Chad était spécial, il a joué Jackie Robinson avec respect et révérence pour l’héritage d’un homme qui a changé le monde. Chad était gentil et authentique, il me manquera énormément et je ne l’oublierai jamais. Mon cœur va à sa femme et à sa famille.

Navré. Mon ami et collègue Bison Chadwick Boseman était brillant, gentil, érudit et humble. Il est parti trop tôt mais sa vie a fait une différence. Envoyant mes sincères condoléances à sa famille. pic.twitter.com/C5xGkUi9oZ – Kamala Harris (@KamalaHarris) 29 août 2020

Quelle douce âme douée. Nous montrant toute cette grandeur entre les chirurgies et la chimiothérapie. Le courage, la force, la puissance nécessaires pour y parvenir. Voici à quoi ressemble la dignité. https://t.co/U3OOnJVS42 – Oprah Winfrey (@Oprah) 29 août 2020

Ce fut le plus grand honneur de travailler avec vous et de vous connaître. Quel être humain généreux et sincère. Vous avez cru en la nature sacrée de l’œuvre et vous avez tout donné. Beaucoup d’amour à ta famille. Et beaucoup d’amour de la part de nous tous partis ici. – Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) 29 août 2020

Mon Dieu… La force qu’il avait pour continuer. Reposez-vous au pouvoir Chadwick. Une énorme perte pour tous ceux qui ont été touchés par sa grandeur. Il sera immortalisé à jamais dans ses brillantes œuvres ❤️ https://t.co/FKydtZDIU7 – Henry Golding (@henrygolding) 29 août 2020

Je suis absolument stupéfait. Il était si, si jeune. Mes plus sincères condoléances à sa famille et à ses amis, à ses proches et chers à lui qui l’ont aimé et soutenu tout au long de son bref séjour sur terre. C’est tellement injuste. – bettemidler (@BetteMidler) 29 août 2020

Cet homme a été diagnostiqué en 2016 et pourtant tout ce travail puissant !! Je vibre entre une immense joie pour lui et une telle tristesse. Mais la tristesse prend le dessus. Condoléances à ses proches. Il vit dans le mythique. Incroyable. – Jeffrey Wright (@jfreewright) 29 août 2020

Profondément attristé par la nouvelle que #ChadwickBoseman nous a quittée. Acteur phénoménal. Figure inspirante. Grand homme. Puisse-t-il reposer pour toujours au pouvoir. 🙏🏾🙏🏾🙏🏾 – Hakeem Jeffries (@RepJeffries) 29 août 2020

Une telle perte brutale. RIP, Chadwick. – Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 29 août 2020

Déchirant. La perte de la vie et de la lumière de Chadwick Boseman. La bataille de 4 ans en secret. Tout cela est déchirant. Juste déchirant. – Gabby Sidibe (@GabbySidibe) 29 août 2020

Chadwick a reçu un diagnostic de cancer du côlon il y a quatre ans, selon les rapports. Pendant ce temps, il nous a donné Civil War, Marshall, Black Panther, Infinity War, Endgame, 21 Bridges et Da 5 Bloods. Le Seigneur sait seulement ce qu’il traversait quotidiennement. – Jemele Hill (@jemelehill) 29 août 2020

RIP Chadwick Boseman.

C’est tellement incroyable, envoyer de l’amour et de la lumière à votre famille 🙏🏾💔 – Khalid (@thegreatkhalid) 29 août 2020