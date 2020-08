Netflix a retardé un événement d’aperçu virtuel qui était prévu lundi pour «Ma Rainey’s Black Bottom» après la mort tragique vendredi de Chadwick Boseman, qui co-vedette dans le film aux côtés de Viola Davis et Colman Domingo.

Boseman est décédé vendredi d’un cancer du côlon, un diagnostic qu’il a gardé entièrement privé, qui a amplifié le choc de son décès à l’âge de 43 ans. Boseman était une étoile montante majeure qui a brisé les barrières de l’écran pour les acteurs noirs en 2018 avec son rôle principal dans Marvel film de super-héros “Black Panther”.

La célèbre pièce d’August Wilson «Ma Rainey’s Black Bottom», qui se déroule à la fin des années 1920 autour de la «reine du blues» pionnière (jouée par Davis) et des membres de son groupe, est destinée à être l’une des dernières performances de Boseman à l’écran.

Il joue Levee, un trompettiste talentueux mais troublé qui a un œil pour la petite amie de Rainey et est déterminé à revendiquer sa propre revendication sur l’industrie de la musique. Réalisé par George C. Wolfe, l’adaptation Netflix de l’œuvre de Wilson est produite par Denzel Washington et Escape Artists.

“Nous sommes navrés d’apprendre aujourd’hui le décès de Chadwick Boseman, un” vrai combattant “comme sa famille l’a appelé dans leur hommage poignant”, a déclaré Netflix dans un communiqué. «C’est une perte incroyable. Nous annulons l’événement de prévisualisation de lundi de «Ma Rainey’s Black Bottom». Veuillez vous joindre à nous pour envoyer vos pensées à sa famille et à ses proches. »

Ted Sarandos, co-PDG de Netflix et directeur du contenu, a salué Boseman comme «un super-héros à l’écran et dans la vie» et s’est émerveillé de son éthique de travail.

«Il est impossible d’imaginer travailler à son niveau tout en combattant vaillamment sa maladie. Son héritage en tant que personne et artiste inspirera des millions de personnes. Nos pensées et nos prières accompagnent lui et sa famille pendant cette période difficile », a déclaré Sarandos dans un communiqué.

Dans un tweet, Davis a déclaré: «Chadwick… pas de mots pour exprimer ma dévastation de vous perdre. Votre talent, votre esprit, votre cœur, votre authenticité… Ce fut un honneur de travailler à vos côtés, de vous connaître… .Reposez-vous bien, prince… Que les vols des anges vous chanteront votre repos céleste. Je t’aime!”

Washington a également offert des mots de sympathie dans une déclaration. «C’était une âme douce et un artiste brillant qui restera avec nous pour l’éternité à travers ses performances emblématiques au cours de sa courte mais illustre carrière. Que Dieu bénisse Chadwick Boseman », dit-il.

Boseman n’avait pas été programmé pour comparaître à l’événement de lundi. Wolfe et Davis devaient participer à une séance de questions / réponses pour célébrer le film, la vie et l’œuvre de Wilson. Le dramaturge lauréat du prix Pulitzer, décédé en 2005 à l’âge de 60 ans, est connu pour ses œuvres telles que «Fences» et «The Piano Lesson», qui ont été très appréciées comme des représentations honnêtes et sensibles de la vie des Noirs en Amérique au XXe siècle.

“Ma Rainey’s Black Bottom” devait sortir plus tard cette année. Le tournage était terminé pour Boseman, selon la famille de l’acteur. Il n’y a eu aucun mot immédiat de Netflix sur la question de savoir si la mort de Boseman aurait un impact sur ses projets de sortie.

Glynn Turman et Michael Potts jouent également dans «Ma Rainey». Constanza Romero est productrice exécutive. Lauréate d’un Oscar, Ann Roth est la créatrice des costumes et Branford Marsalis est le compositeur du film.

La pièce a remporté le New York Drama Critics ‘Circle Award de 1985 pour la meilleure pièce américaine. L’histoire tourne autour des efforts de Rainey pour faire un disque au studio de Chicago en 1927. Le drame s’intensifie alors que les tensions bouillonnent entre la chanteuse, son agent et producteur blanc et ses camarades de groupe.