▲ Des photographes attendent à l’extérieur du lieu de l’exposition de films vénitiens.Foto .

.

Journal La Jornada

Samedi 12 septembre 2020, p. 6

Venise. La 77e édition de la Mostra de Venise se clôture aujourd’hui sur un bilan positif, après n’avoir pas enregistré d’infections à coronavirus et la programmation de nombreux films d’auteurs indépendants.

La première Mostra à l’époque du coronavirus, sans stars hollywoodiennes, fans ou chasseurs de selfies sur le tapis rouge, a été réalisée dans le respect total des mesures sanitaires, sans files d’attente ni foule et avec des spectateurs assis à distance, avec une chaise vide de chaque côté.

Pour l’instant, il n’y a eu aucun cas positif de coronavirus. C’est une victoire, a commenté Roberto Cicutto, nouveau président de la Biennale de Venise, lors d’une rencontre avec des journalistes.

L’édition des masques restera dans les mémoires pour la participation de quelques divas, comme Cate Blanchett et Tilda Swinton, qui est apparue le visage à moitié couvert.

Selon le New York Times, la distanciation sociale a été la valeur ajoutée, car le spectateur est plus à l’aise. C’était une édition plus libre, a-t-il ajouté, en raison de l’absence des grandes productions américaines qui utilisent Venise comme tremplin vers l’Oscar.

Le premier grand festival international à se tenir au milieu de la pandémie comptait moins de journalistes accrédités, seulement 5 000, un faible nombre si l’on tient compte du fait que la dernière édition en a ajouté 12 000.

Dans le Lido, siège de la Mostra face à la mer Adriatique, un total de 1 300 journalistes ont circulé, 850 Italiens et 450 étrangers, ont précisé les organisateurs.

L’absence de critiques et de délégations des pays asiatiques, ainsi que d’Amérique latine, a été notable, malgré la présence de plusieurs films de leurs régions, dont le choquant New Order, du mexicain Michel Franco, qui a pu accompagner son film avec le acteurs.

Nous avons servi de laboratoire pour les autres festivals, a assuré Alberto Barbera, qui termine son mandat cette année après 10 ans à la direction de la Mostra.

Il y avait aussi une distance mentale

La crise sanitaire a modifié les plans de plusieurs festivals de cinéma et beaucoup ont annoncé des activités hybrides avec une activité en face à face mais surtout virtuelle, ce que Barbera a rejeté sans hésitation.

Malgré la définition donnée par le journal français Le Monde, d’un événement amorphe, les organisateurs estiment qu’il a servi à revitaliser un secteur en crise en raison de la fermeture des salles de cinéma et des tournages paralysés.

Sur 60 longs métrages invités à participer dans cinq catégories différentes et 15 courts métrages, la majorité étaient des œuvres d’auteurs presque inconnus.

D’autre part, en plus de la distance physique, il y avait une distance mentale. L’espace a été ouvert à de nouveaux looks, à une nouvelle génération de cinéastes, a assuré la critique italienne Cristiana Paternó sur le nombre élevé de réalisateurs indépendants dans différentes sections.

Dans l’une des années les plus insolites de sa longue histoire, le thème féminin a monopolisé la Mostra avec huit femmes contre 10 hommes en compétition pour le Lion d’or.

Les prédictions sur les gagnants possibles sont ouvertes. Il n’est pas exclu que le jury, présidé par Blanchett, décerne un film de femme.

Parmi les favoris, Mona Fastvold, une Norvégienne vivant aux États-Unis, The World to Come, un portrait de ce qui aurait pu être un amour entre deux femmes de la campagne new-yorkaise au milieu du XIXe siècle.

Il est suivi du documentaire Notturno de l’italien Gianfranco Rosi sur la cruauté de la guerre, et Chers camarades! Du professeur russe Andréi Konchalovski sur la pureté des idéaux communistes et les abus de pouvoir à l’époque soviétique.

Le classement ne prenait toujours pas en compte le film magistral de Franco sur les inégalités, applaudi par la critique.