La Mostra, le plus ancien concours de films et le premier à ouvrir après la pandémie

Journal La Jornada

Lundi 31 août 2020, p. 9

Venise. La 77e édition de la Mostra de Venise s’ouvrira mercredi dans un climat marqué par la peur d’une épidémie de Covid-19, sans public, avec de nombreux films européens et peu de stars.

Le plus ancien festival de cinéma du monde a survécu à de nombreuses vicissitudes, depuis son inauguration en 1932, en passant par les pressions politiques pendant la Seconde Guerre mondiale et les années de manifestations étudiantes à la fin des années 1960.

Cependant, pendant 10 jours, jusqu’au 12 septembre, le Lido de Venise sera un point de référence après avoir été le premier événement majeur au milieu de la contingence.

Les organisateurs et le réalisateur, Alberto Barbera, ont défini un protocole pour recevoir à la fois les stars et les cinéastes, parmi lesquels l’actrice australienne Cate Blanchet, présidente du jury de la rencontre, qui projettera un total de 60 longs métrages dans cinq catégories, de dont 18 sont en compétition.

Pour accéder au Lido de Venise, sur les rives de la mer Adriatique, où se déroule tout le festival, «neuf entrées équipées de scanners thermiques ont été aménagées. L’accès à toute personne ayant une température de 37,5 degrés ou plus sera interdit. Les invités de pays extérieurs à l’Union européenne doivent subir un test trois jours avant le voyage et pendant les jours de leur séjour à Venise, ils doivent subir d’autres tests, aux frais de la réunion. En cas de positif, ils seront isolés.

Les clients doivent subir les deuxième et troisième tests, porter des masques faciaux et maintenir une distance sociale, en plus d’éviter les activités liées au tourisme.

Parmi ceux qui ont confirmé leur présence mais qui peuvent démissionner à la dernière minute figurent Blanchet et Matt Dillon (également membre du jury), ainsi que Maya Hawke, Casey Affleck et Vanessa Kirby.

La rencontre s’ouvrira avec le film Lacci, de l’Italien Daniele Luchetti. En clin d’œil à l’Amérique latine, dont les cinéastes auront du mal à assister, Venise a invité le réalisateur mexicain Michel Franco au concours, avec Nueva Orden, sur les différences sociales et le fossé entre riches et pauvres. De même, sa compatriote Yulene Olaizola participera avec le long métrage Selva tragica dans la section Horizons.

L’Espagne sera représentée avec le court métrage The Human Voice, de Pedro Almodóvar, qui l’a tourné en isolement, et la série 30 pièces, d’Álex de la Iglesia.

Le Lion d’or pour l’ensemble de sa carrière sera décerné à l’actrice britannique Tilda Swinton et à la réalisatrice de Hong Kong Ann Hui.

Une histoire pleine de vicissitudes

Faisant un peu d’histoire, on se souviendra que la première édition du meeting s’est tenue en 1932 sur la terrasse de l’hôtel Excelsior sur le Lido.

Le 6 août 1932, à 21 h 15, débuta la projection du premier film: les choquants Dr Jekyll et M. Hyde de Rouben Mamoulian.

En 1934, il est devenu un concours annuel et compétitif. Les premières éditions coïncident avec l’entre-deux-guerres, marquées en Italie par la domination fasciste.

Le prix du meilleur film s’appelait la Coupe Mussolini et les pays de l’Axe y ont principalement participé: l’Allemagne et l’Italie. Les éditions de 1943 à 1945, pendant la Seconde Guerre mondiale, n’ont pas eu lieu.

Après cette guerre, le prix a été appelé Grand Prix international de Venise et Leon de San Marcos, déjà dans les années 50, le nom a été changé en Lion d’or.

Dans l’édition de 1946, la Mostra a cessé de s’identifier au fascisme. Cette année-là, les films américains reviennent à Venise, absents depuis 1939. Les grands succès arrivent également, des auteurs tels que Luis Buñuel, Luchino Visconti, Jean-Luc Godard, Agnès Varda s’établissent; les manifestations étudiantes des années 60 et 70 ont affecté le concours et les prix n’ont pas été attribués. En 1973, 1974, 1977 et 1978, il n’y a pas non plus de festival. Les années 80 ont marqué la renaissance du concours et depuis, le très convoité Lion d’or a de nouveau été récompensé.