Grâce aux observations au télescope Hubble, la POT pourrait confirmer que le halo de la galaxie Andromède commence à entrer en collision avec celle du Voie Lactée.

Dans les modèles théoriques sur le mouvement d’Andromède et de la Voie lactée, on sait que ces deux-là devront éventuellement entrer en collision et cet événement commence à se produire malgré sa distance.

La NASA a rapporté les observations qui ont confirmé le fait de cette manière:

«Les scientifiques ont été surpris de découvrir que ce halo faible et presque invisible de plasma diffus s’étend à 1,3 million d’années-lumière de la galaxie, soit environ la moitié de notre Voie Lactée, et jusqu’à 2 millions années-lumière dans certaines directions «

Ce halo dont on parle est une sorte de bras qui s’étend à travers la rotation des deux galaxies qui en ce moment touchent leurs limites, qui avec le temps continueront d’avancer jusqu’à ce qu’elles se heurtent et forment un corps de galaxie différent dans des millions d’années vers le futur.

Samantha Berek, chef du groupe d’astronomes en charge de cette recherche, a expliqué que les observations de cette collision seront importantes pour comprendre comment les galaxies se forment, car dans cette zone spécifique des deux il y a des processus de supernova et la naissance d’autres étoiles.

Cela signifie qu’il est possible d’analyser de manière un peu plus concrète comment ces processus se produisent dans l’interaction des deux halos galactiques.

Selon ce même chercheur, dans le halo de Andromède l’activité est beaucoup plus intense et complexe, en plus d’être unique d’environ 500 000 années-lumière de longueur, votre enquête et votre observation seront donc très fructueuses.

Au cours des prochaines années, il sera important pour les astronomes de pouvoir distinguer comment les étoiles et les étoiles se forment. supernovae dans un système galactique différent du nôtre de première main.