La région de Navarre, au nord de l’Espagne, renforce sa position de plaque tournante solidement construite pour l’industrie audiovisuelle.

Malgré la pandémie, le cinéma et la télévision restent des secteurs de croissance, montrant les premiers fruits d’un tissu industriel du bâtiment, inscrit dans un axe stratégique du Plan de spécialisation intelligente de Navarre 2030.

Poussée par une déduction fiscale de 40% pour les activités de R&D et d’innovation technologique, la Navarre a commencé à attirer des entreprises d’animation et de post-production en 2015.

Nourris d’un environnement favorable, quatre studios toon basés en Navarre ont déjà dévoilé le développement et la production de cinq nouveaux longs métrages: la comédie d’aventure d’Apolo Films «Dogtanian & The Three Muskehounds», «Dinogames» de Dr. Platypus & Wombat et «Hanna y los monstruos, «Ojalá» de Demiranda Studios et la production 3D du Think Lab «Inspector Sun».

Aussi, Navarre s’est lancé dans Emotional Films, peut-être son projet de R&D le plus ambitieux à ce jour. Il associe un consortium régional d’entreprises et d’organisations publiques et privées dans Dr. Platypus & Wombat, le Navarra Audiovisual Cluster (Clavna) ainsi que plusieurs universités, chercheurs et experts.

«Le projet combinera la production audiovisuelle avec l’intelligence artificielle pour créer un algorithme disruptif visant à lire les réactions des spectateurs du cinéma, faisant évoluer l’intrigue en temps réel», a déclaré Arturo Cisneros, directeur de Clavna.

Parallèlement, le gouvernement régional redouble son engagement dans le secteur en approuvant une nouvelle initiative de soutien aux projets d’animation alors que l’entité publique Servicio Navarro de Empleo continue de soutenir la formation des professionnels via son programme Animate.

Actuellement, les ressources de l’industrie audiovisuelle de Navarre comprennent plus de 80 entreprises impliquées dans la chaîne de valeur audiovisuelle, plus 130 professionnels indépendants disponibles pour les tournages.

Cinq sociétés basées à Madrid, dirigées par Tornasol Films, les producteurs du lauréat d’un Oscar étranger «Le secret dans leurs yeux», lanceront en octobre le consortium de services Centro Navarro de Producción Cinematográfica à Berrioplano, une ville près de Pampelune. La CNPC se concentrera également sur le développement de projets de R&D et la formation professionnelle.

Tornasol, producteur de productions navarraises récentes telles que «The Realm» de Rodrigo Sorogoyen et la coproduction argentine «Game of Power», s’associe au CNP avec la société de location d’appareils photo Camara Rental Services, la location de costumes et le fabricant Peris Costumes («The Crown , »« Peaky Blinders »,« Isabel »), le fournisseur de post-production et d’effets visuels Free Your Mind, et la maison de sonorisation Adhoc.

«Le débarquement de la CNPC devrait être une impulsion clé pour positionner la Navarre comme une référence pour l’industrie espagnole, en créant un réseau professionnel solide et de qualité», a déclaré Cisneros.

«C’est un fait important qui témoigne de notre croissance», a déclaré Javier Lacunza, directeur général de Navarre Culture, Sports et Loisirs.

«L’entreprise de l’industrie se développe de trois manières différentes: à partir d’entreprises déjà établies, de l’entrepreneuriat local et des entreprises venant de l’extérieur», a-t-il expliqué.

Centro Navarro de Producción Cinematográfica Crédit: Clavna

Une étape supplémentaire dans la croissance des installations est le lancement de Melitón Films, une joint-venture entre les services de production basés à Lekaroz et la société de formation Estudios Melitón et Macaronesia Films des îles Canaries qui vise à stimuler l’industrie audiovisuelle de Navarre et à faciliter l’accès à la taxe régionale. avantages.

Historiquement, la Navarre a mis en place son propre régime fiscal qui a conduit à lancer un crédit d’impôt compétitif de 35% pour les tournages et coproductions espagnoles qui dépensent au moins 40% de leur budget sur le territoire en 2015.

«D’ici décembre, Navarre étudiera certains changements dans la réglementation fiscale, en prenant en compte l’introduction d’éléments plus juridiques qui simplifient le travail du producteur, offrant plus de sécurité aux investisseurs», a expliqué Lacunza.

Les tournages audiovisuels en Navarre sont traditionnellement tournés vers les longs métrages et les documentaires. Cependant, le phénomène des dramatiques télévisées a rapidement gagné du terrain en 2020, en partie à cause de la pandémie.

«3 Caminos» de Ficción Producciones, une coproduction avec Cinemate et 329 Studio en association avec Beta Film et Amazon; «Ana Tramel. El juego », en associant Tornasol à DeAPlaneta, le diffuseur public espagnol RTVE et l’allemand ZDF Enterprises, et la série exclusive d’Amazon« El Internado: Las Cumbres », une production Atresmedia Studios-Globomedia (The Mediapro Studio), sont des productions récentes de haut niveau basées en Navarre. projets.

«En 2020, les séries télévisées restent pour de très longs tournages de plusieurs semaines. Les jours de fiction tournés dans un territoire sont un paramètre particulièrement important dans la mesure où ils disposent de budgets plus importants et génèrent davantage de dépenses en services auxiliaires », a déclaré Lacunza.

Il a ajouté: «Il est important que les plates-formes mondiales basent leur activité ici. Cela vous donne une visibilité médiatique, mais nous devons également nous occuper des petites entreprises, en aidant les créateurs locaux à rejoindre les coproductions. C’est tout un écosystème. »

«Je dis toujours que le troupeau court au rythme du membre le plus lent. Nous avons besoin du plus petit de notre troupeau pour courir rapidement », a-t-il expliqué.

Une autre brique de construction dans les plans de croissance audiovisuelle de Navarre est Conecta Fiction.

Remettant la région à nouveau sur le calendrier international, la moitié en personne de Conecta 2020 aura lieu du 1er au 3 septembre à Pampelune, combinée à une rencontre en ligne du 1er au 11 septembre.

«C’est un effort de positionnement fort pour la Navarre. Nous voyons déjà les résultats de l’édition précédente et comment certains projets, tels que «3 Caminos», ont intensifié leurs plans de tournage ici après l’événement. Conecta Fiction montre le désir de Navarre d’être un acteur de ce monde », a-t-il conclu.

Crédit Dartacan: Apolo Films