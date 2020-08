James Gunn sait ce qui est important dans un film de super-héros. Ce ne sont pas les méchants, ce n’est pas l’action, ce n’est pas l’histoire. C’est la marque. (Je plaisante, au fait.) Mais Gunn l’a certainement fait sortir du parc avec les taquineries marketing pour La brigade suicide, avec des affiches aux couleurs vives inspirées de l’exploitation des années 70 qui donnent une réelle impression de l’approche flashy que Gunn adoptera avec son suivi de la Suicide Squad 2016 de David Ayer. Et le réalisateur a publié une nouvelle affiche The Suicide Squad révélant un tas de logos funky pour tous les personnages du film (dont la plupart mourront probablement avant la fin). Voir la nouvelle affiche The Suicide Squad ci-dessous.

Gunn a publié une nouvelle affiche The Suicide Squad en utilisant les logos uniques pour chaque membre de Suicide Squad qui ont été dévoilés dans la vidéo d’appel des personnages de DC FanDome. Il y a des visages familiers comme Margot RobbieDe Harley Quinn, Joël KinnamanRick Flag (portant cette fois la chemise jaune vif emblématique de son personnage), Jai CourtneyCaptain Boomerang, et même Viola Davis«Amanda Waller. Mais ce n’est pas tout.

Ils sont rejoints par les logos des nouveaux personnages joués par Idris Elba, Michael Rooker, Sean Gunn, Pete Davidson, John Cena, Alice Braga, Peter Capaldi, et plus encore, chacun obtenant un logo personnalisé taquinant les pouvoirs, les personnalités ou les armes préférées du personnage. Il s’agit d’une œuvre d’art graphique audacieuse à l’aspect très amusant qui a évidemment beaucoup réfléchi. Et quand on réfléchit tant à une simple affiche, qui sait ce que nous allons obtenir avec le film?

#DCFanDome est terminé, mais #TheSuicideSquad continue de vivre… au moins jusqu’à ce qu’une bonne partie d’entre eux soient massacrés en août 2021. Je ne peux pas vous dire à quel point je suis ému et reconnaissant de tout votre soutien et de vos compliments hier. Je vous remercie!?? pic.twitter.com/iuw03UBAn8 – James Gunn (@JamesGunn) 23 août 2020

«DCFanDome est terminé, mais The Suicide Squad vit encore… au moins jusqu’à ce qu’une bonne partie d’entre eux soient massacrés en août 2021», a écrit Gunn dans sa légende de l’affiche, suggérant que vous ne devriez pas trop vous attacher à ces logos, et les personnages qu’ils représentent. On s’attend à ce qu’il y ait un nombre élevé de corps pour The Suicide Squad, en particulier avec le titre étant ce qu’il est, bien que cette équipe soit beaucoup plus encombrée que le dernier groupe d’Ayer’s Suicide Squad, et remplie de personnages DC de C et D-list avec qui Gunn s’amusera probablement pendant quelques minutes avant d’exploser.

Voici un aperçu de la distribution et de qui ils jouent dans The Suicide Squad:

Margot Robbie – Harley Quinn

Jai Courtney – Capitaine Boomerang

Joel Kinnaman – Colonel Rick Flag

Viola Davis – Amanda Waller

Idris Elba – Bloodsport

John Cena – Artisan de la paix

David Dastmalchian – Homme à pois

Michael Rooker – Savant

Flula Borg – Javelot

Daniela Melchior – Ratcatcher 2

Steve Agee King Shark (sur le plateau uniquement)

Mayling Ng – Mongal

Peter Capaldi – Penseur

Alica Braga – Solsoria

Pete Davidson – Blackguard

Nathan Fillion – TDK

Sean Gunn – Belette

Juan Diego Botto – Presidente General Silvio Luna (révélé lors du panel DC FanDome)

Joaquín Cosío – Major-général Suarez (révélé lors du panel DC FanDome)

Storm Reid – Tyla, la fille de Bloodsport (révélée lors du panel DC FanDome)

Écrit et réalisé par James Gunn, The Suicide Squad arrive en salles le 6 août 2021.

Articles sympas sur le Web: