Funcom Conan Exiles MMO existe depuis 2017 et devrait recevoir un nouveau pack d’extension plus tard cette semaine. Ce qui le rend encore plus spécial, c’est le fait que l’extension de l’île de Siptah apportera des horreurs eldritch Lovecraftian dans le jeu pour que vous puissiez les fendre.

Sortie en accès anticipé sur PC le 15 septembre, Conan Exiles: Isle of Siptah est la première extension majeure du jeu. L’île de Siptah vous permet de vous rendre sur la légendaire île de Siptah, avec plus d’une douzaine de nouveaux donjons connus sous le nom de coffres, «des vagues de sorcellerie qui engendrent des créatures et des PNJ vils, et une tour sombre inquiétante entourée d’une tempête magique.» Les joueurs pourront désormais invoquer des portails qui attirent de force les PNJ des Terres exilées vers l’île. À ce tour, les joueurs se disputeront ces opportunités, «créant un conflit sanglant et une toute nouvelle boucle de jeu».

L’île de Siptah est également livrée avec deux nouveaux ensembles de construction, vous permettant de construire des villes sur le thème des pirates. Vous aurez également accès à une toute nouvelle monture en forme de rhinocéros. L’acquisition du jeu en accès anticipé vous donnera même un skin de monture de Rhino déchiré par la guerre en édition limitée. Les nouveaux ensembles de construction et montures seront également accessibles sur la carte du jeu de base, tant que l’île de Siptah est installée.

Conan Exiles est actuellement disponible sur PC via Steam, PlayStation 4 et Xbox One.