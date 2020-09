Bien qu’ils aient été menés virtuellement, les 72e Emmy Awards ont été un succès. Il y a eu un certain nombre d’apparitions sympas de stars de la télévision, les moments forts étant les retrouvailles de Jennifer Aniston, Courtney Cox et Lisa Kudrow, Ramy Youssef nous montrant ce qui se passe lorsque vous perdez un Emmy virtuel et que Zendaya remporte un prix pour Euphoria. Schitt’s Creek, Succession et Watchmen ont été les grands gagnants de la soirée et, à mon avis, toutes étaient des victoires bien méritées.

Malheureusement, The Mandalorian a été exclu de la plupart des grandes catégories, mais peut-être qu’ils auront plus de chance l’année prochaine avec la deuxième saison à venir. Cela devrait être diffusé le 30 octobre le Disney Plus et le site de streaming l’a maintenant mis en avant avec d’autres émissions entrantes via une nouvelle promo.

La vidéo d’une minute présente des aperçus de Clouds, Black is King, Black Beauty et The Right Stuff, mais aussi des aperçus de la deuxième saison de The Mandalorian, WandaVision et un coup de œil-et-vous-manquerez-il de Le faucon et le soldat de l’hiver. La plupart des images de The Mandalorian ont été vues dans la récente bande-annonce, bien que je pense que les Scout Troopers pilotant leurs speederbikes dans un environnement rocheux et Baby Yoda face à une boule de feu géante sont nouveaux.

Le plus intéressant, cependant, est ce que nous obtenons de WandaVision, qui devrait être le premier spectacle Disney + MCU après le tournage de The Falcon and the Winter Soldier a été retardé par COVID-19. Ici, nous voyons Vision accueillir Wanda «à la maison», suivie de photos d’elle parcourant rapidement une variété d’époques et de styles de costumes. Celles-ci ne figuraient pas dans la bande-annonce complète qui a également été publiée hier et reconfirme ce que nous savions déjà sur la série qui déforme la réalité de toutes sortes de manières étranges.

Enfin, nous avons pu voir un petit morceau de The Falcon and the Winter Soldier, avec Sam Wilson volant à travers une sorte de canyon. Malheureusement, nous avons une attente plus longue que prévu pour voir cela car il a maintenant été reporté à 2021, mais cela semble certainement bon jusqu’à présent.