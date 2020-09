L’un des points forts de la double tête Avengers: guerre à l’infini et Endgame a été le voyage de Thor, et bien que son incarnation de portlier se soit avérée être un énorme succès auprès des fans, elle n’a pas été entièrement jouée pour rire. Après tout, voir votre monde natal et la moitié de votre population anéantis suffirait à conduire quiconque au désespoir, sans parler du fait que le dieu du tonnerre se sentait personnellement responsable du Snap après avoir échoué à prendre la tête de Thanos.

Chris Hemsworth a apporté le mélange parfait de timing comique et de pathétique à un personnage qui a traversé l’essoreuse au cours de sa décennie en tant que composant clé de l’univers cinématographique Marvel, mais malgré la popularité de Fat Thor, il semble peu probable qu’il » Je resterai dans les parages pour sa quatrième sortie en solo Amour et tonnerre, ne serait-ce que parce que Hemsworth semble frapper le gymnase avec une vengeance en préparation pour le tir.

Une nouvelle théorie explique plus en détail pourquoi l’Odinson sera de retour à son meilleur ciselé, et cela prend tout son sens dans le contexte de son arc narratif. Selon ., le dieu du tonnerre s’est perdu dans les glucides et l’alcool après avoir été ravagé par la culpabilité par ses propres défauts perçus, et a touché le fond avant qu’une rencontre avec sa mère pendant le braquage de Endgame lui ait redonné confiance et croyance.

Une partie de la raison pour laquelle Fat Thor a si bien fonctionné pour Avengers: Fin de partie est que cela a été une surprise totale. De toute évidence, répéter cela ne sera pas possible une deuxième fois, créant une raison de plus pour laquelle Fat Thor doit être une histoire unique dans le MCU. Au lieu de cela, Thor: Love and Thunder devrait faire comme Taika Waititi a discuté et offrir un autre changement pour le personnage. Il est important pour Thor de continuer à évoluer à mesure que son histoire progresse. Si Thor part à l’aventure avec les Gardiens dans l’espace, entrer en action régulièrement pourrait facilement le remettre en forme.

Après avoir sauvé l’univers et trouvé de nouveaux compagnons dans les Gardiens de la Galaxie, Thor tirera théoriquement sur tous les cylindres au moment où nous le rencontrerons à nouveau dans Amour et tonnerre et ce sentiment d’optimisme renouvelé, ainsi que sa compétition amicale avec Star-Lord pour savoir qui est en charge, devraient le ramener dans une condition physique optimale.