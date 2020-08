La nuit où « Chino Ántrax » a défié le fils de « Chapo » et lui a coûté la vie

Après le dernier 16 mai 2020, le meurtre de José Rodrigo Aréchiga Gamboa, alias « L’anthrax chinois », ancien chef des tueurs à gages de la Cartel de Sinaloa, à ce jour sa mort reste un mystère qui n’a pas été élucidé. Cependant, tout semble indiquer que son exécution était due à une vengeance sanglante du cartel de Sinaloa, qui aurait pu être dirigée par l’un des fils de « El Chapo » Guzmán.

Image de l’autopsie de «El Chino Ántrax»

«El Chino Ántrax» était proche de «Mayo» Zambada

Après avoir servi comme chef des tueurs à gages d’Ismael « El Mayo » Zambada, après avoir été les gardes du corps de deux de ses fils, d’abord d’Ismael Zambada Imperial « El Mayito Gordo » et ensuite de Vicente Zambada Niebla; « El Chino Ántrax » a tenté sa chance (avec succès) dans le transfert de drogue aux États-Unis, mais il a continué à être le chef des tueurs à gages Mayo. Mais en décembre 2013 Arechiga Gamboa il a été arrêté aux Pays-Bas et extradé vers les États-Unis.

Archivaldo Guzmán a demandé la remise au « Chino Ántrax »

Après avoir collaboré avec les autorités américaines pour réduire sa peine et purger cinq ans de probation. En échange, il a donné des informations sur le cartel dirigé par « El Mayo ». Mais après être resté assigné à résidence à San Diego, en Californie, il s’est échappé et a commis la grave erreur de retourner à Culiacán, où il avait des comptes en suspens avec le cartel de Sinaloa. Après son retour, il a été enlevé au milieu d’une pluie de balles et tué plus tard.

C’est ainsi que le visage de «l’anthrax chinois» s’est présenté après sa mort

Cela peut vous intéresser NARCOS: C’est ainsi que l’anthrax chinois s’est vanté de sa vie de luxe avant d’être assassiné

Selon les informations du «Zeta Weekly», à la fin de 2013, Aréchiga Gamboa a affronté Iván Archivaldo Guzmán Salazar dans une boîte de nuit de Culiacán. « El Chapito » a demandé à « El Mayo » de remettre son chef tueur à gages, mais il ne l’a pas fait. Cependant, il l’a temporairement expulsé de Sinaloa pour éviter d’autres problèmes. Mais des années plus tard, son corps sera retrouvé avec celui de sa sœur Ada Jimena et de son beau-frère Juan Guillermo García, dans la ville d’Ayune, municipalité de Culiacán.

Enfants de «Mayo» Zambada