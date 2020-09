La Oreja de Van Gogh lance son 8ème album, A whisper in the storm | .

Le célèbre groupe espagnol La Oreja de Van Gogh a récemment publié son huitième album « Un chuchotement dans la tempête«qui, disent-ils, est un album capable de secouer sentimentalement quiconque les écoute.

Van Gogh’s Ear est l’un des groupes les plus réussis depuis plusieurs années et après un certain temps d’attente, ils ont finalement surpris tout le monde avec un Nouvel album.

Les 11 chansons apportent avec elles le grand combat entre s’accrocher à un amour et continuez d’essayer de faire fonctionner une relation ou de mettre point final et continuez votre chemin.

Et maintenant, après plus de 20 ans de formation, quelque chose a considérablement changé dans la palette du groupe espagnol La Oreja de Van Gogh, puisque leur dernier album regorge de couleurs automnales, plus sombres et mélancolique pour, dans une perspective plus mature, redessiner le rêve de l’amour éternel et idéal.

Ce n’est pas que ce soient les chansons les plus personnelles de LODVG, parce qu’elles l’ont toujours été, mais elles peuvent être les plus grossières et les plus honnêtes, aussi les plus autobiographiques », a déclaré Pablo Benegas.

Après l’aperçu de « Abrázame », qui informait déjà ses followers des changements, un autre des morceaux les plus excitants est « Pendant un regard », une chanson née dans la tête de Xabi San Martín en duo entre deux ex-amoureux. qui n’ont jamais osé pousser leur histoire plus loin et qui se retrouvent des années plus tard se sont lancées dans des vies plus sédentaires, également plus ennuyeuses.

« En ce qui concerne la nostalgie, le cerveau est très rapide, mais le cœur a la maladresse d’un éléphant et peu importe à quel point vous essayez de tout comprendre, il faut des années pour s’aligner avec l’épouvantail. Cela fait que les chansons d’amour existent », estime-t-il. son acteur.

Le titre de « A whisper in the storm » pour son huitième album studio et successeur de « The imaginary planet » a beaucoup à voir avec le contenu de ces chansons, qui font allusion à la complexité de la maturité au jour le jour et de ces voix qui se font entendre dans le tonnerre de l’orage, parfois celui de sa propre conscience.

Instrumentalement, on peut dire que c’est une œuvre plus classique, avec plus de piano que de synthétiseurs.

« Quand mes collègues écoutent un synthétiseur, ils ont peur », plaisante-t-il, avant de reconnaître que cette fois les compositions le demandaient comme ça, un son presque insolemment classique « , at-il ajouté.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Il est à noter que d’autres éléments curieux sont inclus comme des banjos et des arrangements qui donnent, par exemple, à la chanson « Como un par de girasoles » des échos de « spaghetti western », une confession audacieuse venue du travail en studio à l’aube après plusieurs bières.

Et comme cela a fonctionné, il est resté. C’est comme si on voulait provoquer avec le plus classique qui soit », résume le groupe.

A chaque fois, ils affinent le plan lors de la composition et ont jeté très peu de matière dans ce travail de onze coupes. Pour ceux qui aiment son côté plus vif, il faut attendre la seconde moitié de l’album pour entendre des morceaux comme « Je vais faire la fête », dans lesquels les protagonistes ne cèdent pas à l’ostracisme.

Nous continuons à poser les disques comme un concept global qui se fait entendre dans l’ordre du premier morceau au dernier, chaque chanson a sa place pour quelque chose », estime Martínez.

En fait, La Oreja de Van Gogh ne peut échapper à l’esprit qui les caractérise depuis plus de 20 ans et, « Le voyez-vous? », Offre une lueur d’espoir à l’optimisme avec ce message.

Dans un contexte étrange et inédit de musique live en raison de la pandémie qui fera attendre le groupe jusqu’en décembre pour planifier une éventuelle tournée en Espagne et en 2021 en Amérique latine, « Un chuchotement dans la tempête » est publié quelques heures après la mobilisation de la secteur pour sortir de l’abandon.

«Il y a comme 700 000 familles qui dépendent de la culture et ce qu’elles veulent, c’est rendre leur situation visible de manière impeccable du point de vue sanitaire, comme les concerts ont été faits à cette époque», défend le groupe, pour lequel «parfois ce que ces crises mettent en évidence, ce sont les coutures des secteurs, des choses qui auraient dû être résolues auparavant, comme on l’a vu avec la santé ».

Il est à noter qu’il y a quelques jours à peine, La Oreja De Van Gogh a célébré le 20e anniversaire de l’album le plus important de sa carrière, « El Viaje De Copperpot » car ce sont les images et le son avec lesquels tout le monde identifie La Oreja De Van Gogh.

Cela peut vous intéresser: Bad Bunny proposera un concert live gratuit, nous vous dirons comment le voir