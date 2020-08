Mexico.- Ce n’est un secret pour personne que l’industrie automobile n’a pas connu depuis quelques années un boom commercial comme celui que beaucoup aimeraient ou souhaiteraient.

Bien que toutes les marques se battent toujours pour déployer de nouvelles stratégies leur permettant d’atteindre leurs objectifs de vente, l’urgence sanitaire mondiale due au COVID-19 a bouleversé la scène économique du pays, y compris celle de l’automobile.

OLA POLANCO, l’agence Volkswagen Premium du Grupo GP Auto, a ouvert ses portes aux médias pour expliquer en détail comment ils ont dû réagir à la volée pour faire face aux défis générés par la pandémie, et comment Les essais et erreurs ont réussi à transformer cette crise en une série d’opportunités qui les ont aujourd’hui comme l’une des agences de Grupo GP Auto avec les meilleurs résultats, même sur la scène nationale de ce secteur de l’industrie.

OLA POLANCO a offert une conférence de presse dans laquelle il a détaillé ce qui a été pour eux – et ce qui émerge comme une tendance – La nouvelle normalité dans le plancher de vente des concessionnaires automobiles haut de gamme, et cela au-delà des mesures sanitaires qui Il a fallu rapidement les socialiser et les mettre en œuvre dans toutes les entreprises et entreprises du pays, il s’agit de différentes stratégies qui sont déjà opérationnelles et qui produisent des résultats pour inverser ce qui a été perdu ces derniers mois.

Lors d’une conférence de presse, David Hernández Ruvalcaba, directeur financier d’OLA POLANCO et de Grupo GP Auto, a indiqué qu’avant la pandémie, toutes les marques Volkswagen travaillaient déjà d’arrache-pied sur la question des réseaux sociaux et des stratégies numériques. Les ventes sur Internet ne représentaient pas plus de 10% «au mieux», le travail productif était beaucoup plus physique avec des vendeurs sur le plancher de vente.

Lorsque la fermeture imprévue des portes est arrivée pendant trois mois, nous ne savions pas quoi faire car 90% des clients qui sont arrivés l’ont fait par la surface de vente. Donc, avec la crise entre nos mains et les portes fermées, nous avons dû nous réinventer, a déclaré David Hernández Ruvalcaba.

Issus du suivi ponctuel des leads sur le plan numérique avec un système avancé conçu par son agence numérique Bull Tern et coordonné par Berenice Mendoza, MKT et CRM Manager, ils établissent une communication directe avec le client via Zoom, Skype, Facebook, Instagram et WhatsApp, et en travaillant dur, génèrent d’excellents résultats qui les ont portés ces derniers mois de 10% à 70% dans les ventes de cette concession via les réseaux sociaux, ce qui anticipe cette réalité comme une tendance.

L’industrie automobile au mois de juillet apporte une baisse des ventes de 33%, la marque Volkswagen est à 34%, cependant, David Hernández a estimé que sans cet engagement d’exploiter les réseaux sociaux on parlerait d’une baisse des ventes de la Groupe alarmant, qui les aurait conduits à fermer plusieurs succursales.

Il est donc clair que l’avenir des ventes automobiles est directement lié aux réseaux sociaux. Ceux qui parviennent à le comprendre et à le traduire en actions et stratégies dans les plus brefs délais, comme le font aujourd’hui OLA POLANCO, Grupo GP Auto et Bull Tern Digital Agency, pourront capitaliser sur l’enseignement complexe que la pandémie a apporté à ce moment où le monde entier.

Selon Hernández Ruvalcaba, la tendance est claire, le fait que de moins en moins de personnes visiteront les salles de vente et d’exposition est une réalité, la priorité devrait donc être de chercher à ce que de plus en plus de clients aient la même expérience ou une meilleure expérience. numériquement que sur le sol.

Aujourd’hui, entre les mains de Bull Tern et Berenice Mendoza, MKT et CRM Manager, OLA POLANCO a mis en œuvre une technologie que seule la marine utilise au Mexique, des visites numériques de l’atelier de vente avec 360 degrés de vision et de mobilité, avec une haute qualité de Image avec laquelle le client peut voir les voitures en détail comme si elles étaient dans l’agence.

David Hernández précise qu’ils estiment une baisse des ventes pour la fin de l’année de l’ordre de 40%; Le processus pour augmenter à nouveau les ventes et retrouver des niveaux pré-pandémiques pourrait peut-être être réalisé jusqu’en 2023 ou même 2024, a-t-il déclaré.

C’est pourquoi aujourd’hui plus que jamais, ce que nous vendons ne sont pas que des véhicules mais des expériences, a-t-il déclaré.

Les études qui mesurent la satisfaction des clients au Mexique indiquent qu’un véhicule est le deuxième meilleur atout après une maison, avec le plus de valeur pour les Mexicains. C’est pourquoi la livraison des véhicules est un autre domaine dans lequel ils accordent plus d’attention aujourd’hui.

D’autant plus qu’il s’agit d’une Agence Premium, la qualité de la livraison doit être d’une grande valeur. Dans ce contexte, OLA POLANCO sauve aujourd’hui cela grâce à des alliances avec des marques telles que Fogo de Chao, Jewelry Fuentes et Morlet, maintenant aussi avec des produits qui améliorent la santé des clients, des consultations avec des nutritionnistes et des actions qui génèrent beaucoup plus de fidélité client au milieu. de la pandémie actuelle.

David Hernández a révélé que de juin à ce jour, 10 à 12 personnes qui avaient un journal sur le sol, aujourd’hui seulement deux entrent, c’est pourquoi le numérique a augmenté de façon exponentielle.

Depuis avant la pandémie, un élément clé était l’essai routier et l’est toujours aujourd’hui. C’est pourquoi cet aspect a également dû évoluer. Aujourd’hui, les tests de démonstration sont programmés à l’avance et les véhicules sont amenés chez eux ou chez eux afin qu’ils aient toute la partie sensorielle qui pour de nombreux clients est encore très importante.

Ainsi, la surface de vente n’est plus indispensable et n’est plus une limitation dans le contexte de la pandémie, cela a été un processus ardu pour gagner la confiance des clients car les documents importants et à haut risque sont traités commercialement, cependant, En ayant des temps de réponse quasi immédiats avec la pleine utilisation des outils numériques, le client est en contact permanent et immédiat avec l’agence, les délais sont efficaces et il se sent en sécurité et soigné.

«Les clients comme ça se sentent plus en confiance, ils se sentent à l’intérieur de l’agence même à la maison, parfois nous utilisons Zoom pour qu’ils puissent vérifier que nous sommes chez le concessionnaire, les voitures leur sont montrées et parfois le directeur se rend même à la maison pour signer le contrats ».

Que ce soit en agence, à la maison ou au travail, l’espace physique n’est plus une limitation et nous avons évolué pour donner à nos clients une certitude à 100%, a déclaré Sandra Sánchez, directrice commerciale d’OLA POLANCO.