Mexico.- Le Mexique est l’un des pays qui consomment le plus de piraterie et ceux qui coûtent le plus cher.

Selon une étude de la Chambre de commerce américaine (AMCham), le piratage coûte au pays 43 milliards de pesos.

L’étude intitulée «Diagnostic de l’offre et actions institutionnelles» a recensé 19 marchés de produits apocryphes. Dont six sont au CDMX, quatre à Guadalajara et le reste est réparti dans tout le pays.

Au cours des quatre dernières années, treize millions de produits apocryphes ont été détruits et 2 000 agents des douanes ont été formés.

L’enquête révèle que huit Mexicains sur dix consomment du piratage sous une forme ou une autre.

Face à la pandémie de Covid-19, les chercheurs ont constaté une augmentation de la contrebande de fournitures médicales. Des masques, des médicaments et même la vente de « vaccins » étaient proposés dans le quartier de Tepito.

Pour le participant à la recherche, Francisco Rivas, président de l’Observatoire national des citoyens, l’absence d’intervention gouvernementale représente un risque pour la santé des Mexicains.

«Le piratage tue et c’est ce que le citoyen moyen ne prend pas en considération. Pourquoi est-ce que je dis que ça tue? Parce qu’il tue la santé des individus qui consomment des produits d’origine douteuse, il tue les entreprises et l’innovation qui existe, il tue les emplois «

L’étude conclut que la lutte contre le piratage est essentielle pour la reprise économique après la baisse de 18,7% du PIB.

