« Le gouvernement est la pandémie », l’analyse de Carlos Pagni Source: LA NACION – Crédit: Silvana Colombo

Alberto Fernández se vante, depuis qu’il était d’accord avec les créanciers extérieurs, d’avoir conduit le pays hors du labyrinthe. Cependant, avec les contrôles économiques annoncés la veille au soir, cela montre qu’il continue de sombrer dans un bourbier. Un système de barrières de plus en plus étouffant qui aggrave les tensions qu’il vise en théorie à surmonter. La stratégie de change du gouvernement est une limite à la reprise de l’économie. Impossible de croître sans dollars. Cet inconvénient a une projection électorale.

Fernández prend des décisions contradictoires avec le mandat qu’il a reçu de ses électeurs: retrouver le niveau d’activité. Cette incohérence entre les moyens et les fins sème le pessimisme. Parce que cela jette un doute sur la compréhension par le Président de la nature du problème à résoudre. Sous cette difficulté, il y a une inconnue sur l’orientation générale du parti au pouvoir. L’incertitude exprimée dans le prix du dollar bleu est une dérivation indirecte d’un système électrique dans lequel le numéro un doit suivre les ordres du numéro deux. C’est un cercle vicieux, car l’aggravation du malaise économique tend à accélérer le conflit politique au sein même du Kirchnerisme.

La Banque centrale a pris quatre mesures avec lesquelles elle vise à arrêter la baisse des réserves. Le plus catastrophique est le premier. Il a soumis les entreprises privées au défaut en leur ordonnant de refinancer 60% de leurs dettes en capital. Ils ne pourront obtenir des devises au prix officiel que pour 40% de ces engagements. La centrale a-t-elle le pouvoir de prendre cette décision? Les créanciers appliqueront-ils les garanties de prêt? Vont-ils poursuivre les débiteurs? Inconnues que les grands cabinets d’avocats tentent de dissiper. Aucun n’est important par rapport à la principale dérivation de ce qui a été résolu: un point d’interrogation à long terme se pose quant à la possibilité que l’État oblige les entreprises à rompre leurs contrats financiers.

Au-delà de ces éventualités, la décision est historique en raison de sa rareté. La négociation de la dette publique menée par Martín Guzmán méritait de nombreux reproches. Par exemple, il était plus long et moins avantageux que celui de l’Équateur. Mais ces carences étaient accidentelles par rapport à son principal mérite: en supprimant l’État du défaut de paiement, il a empêché la fermeture du crédit international pour le secteur privé. Il est très difficile de comprendre une équipe économique qui après s’être mise d’accord avec les créanciers publics condamne les entreprises à une restructuration de masse. Il n’y a pas de précédent: les problèmes de crédit auxquels on pouvait s’attendre en raison de l’urgence sanitaire ont été causés par les autorités. Le gouvernement est la pandémie.

La décision est un coup dur pour l’investissement car elle augmente le coût du capital. Cela fait baisser la productivité et, avec elle, les salaires réels.

La deuxième résolution, dans laquelle la Centrale et l’AFIP sont intervenues, était de restreindre davantage l’achat de devises sur le marché officiel. A la taxe de 30% qui existait déjà pour acquérir 200 dollars par mois, ou consommer en dollars avec une carte, une perception de 35% s’est ajoutée. Ce supplément peut être déduit du paiement des gains. Ceux qui ne paient pas de bénéfices pourront les récupérer grâce à des formalités administratives complexes. Nous devons nous attarder sur ce détail. Les monotributistes et les travailleurs en situation de dépendance, qui font partie de ces quatre millions de personnes qui achètent 200 dollars par mois, auront plus de difficultés à récupérer la surtaxe que le contribuable Profit. Le nouveau taux punit les «pauvres» plus que les «riches». La baisse des réserves est si inquiétante qu’elle a réussi à renverser la sociologie de Kirchner. Satisfaction à gauche, qui hier, sous la plume de Gabriel Solano, a décrit dans Prensa Obrera comment les nouvelles actions punissent ceux qui ont moins de ressources pour s’en sortir.

La première conséquence de cette décision a été l’élargissement de l’écart de change. Le dollar bleu a clôturé hier à 145 $, contre un dollar d’épargne de 130 $. Cette ombre du dollar «illégal», comme l’appellent les kirchneristes, sur le dollar officiel continue d’alimenter une dynamique pernicieuse. Il incite le public à acheter plus de choses «faites de dollars» parce qu’il suppose une dévaluation. La pression sur les réserves demeure donc. Et il conseille également à l’exportateur de conserver son produit jusqu’à ce que le dollar central ressemble au parallèle. Il ne faut pas oublier que le secteur agricole fonctionne avec un dollar beaucoup moins pratique que celui de 79 $ car il souffre de la réduction des retenues à la source.

La différence entre l’officiel et le bleu décourage tout investissement, ceux qui ont des dollars pour faire des affaires dans le pays ont tendance à espérer que cet écart sera corrigé afin que leur capital rapporte plus en pesos. Quelle est ma critique des actions? C’est comme mettre une pierre dans une porte tournante. Rien ne sort. Mais rien ne rentre non plus. Pas un dollar ne sort. Mais un dollar n’entre pas non plus. Affirmations d’Alberto Fernández, prononcées en août de l’année dernière, qui nécessitent une vérification: ses décisions sont si souvent allées à l’encontre de ses déclarations qu’il est temps d’attribuer à sa parole un don prophétique infaillible. Vous ferez toujours le contraire de ce que vous proposez.

La troisième décision se termine par l’un des mécanismes que les agents économiques avaient trouvé pour proposer des dollars à un prix plus proche de celui du bleu que du prix officiel. Opérations dites cash avec règlement. Désormais, les non-résidents seront interdits. Les autorités peuvent supposer que ces dollars seront désormais vendus au prix officiel de 79 dollars. Non. Ces dollars ne se vendront plus parce qu’ils cesseront de se présenter. C’est une autre limite d’investissement, dans un pays où le président a visité une usine de motos pour célébrer un déboursement de seulement cinq millions de dollars.

La quatrième décision s’attaque aux grands exportateurs, qui sont les principaux fournisseurs de ce bien rare qu’est le dollar. Depuis avant-hier, il leur est interdit de se financer dans le système financier local. Ils devront le faire avec des banques étrangères. C’est une mesure délicate, car elle présente d’innombrables risques contractuels et, par conséquent, judiciaires.

Le gouverneur de la province de Buenos Aires, Axel Kicillof, et le président Alberto Fernández Source: .

Plus important que d’analyser la qualité de ces résolutions est de détecter le diagnostic sur lequel elles sont basées. On sait déjà, en principe, que la théorie officielle, selon laquelle les tensions de change disparaîtraient avec le règlement de la dette, a échoué.

Maintenant, Fernández doit prouver un autre théorème: que les dollars manquent et, par conséquent, ils doivent être alloués avec soin pour garantir une reprise productive. Cependant, l’écart est dû à un excès de pesos. C’est facile à voir. Alors que Miguel Pesce publiait ses résolutions, Guzmán a envoyé au Congrès un budget prévoyant un déficit budgétaire de 4,5%. Il prévoyait que 40% seraient financés par l’émission de dette locale. Et les 60% restants, avec problème monétaire. Ces 60% équivalent à 1 billion de pesos, ce qui équivaut à environ 40% de la base monétaire. Le ministre prédit donc une inflation proche de 40%. Déjà ce scénario, Edenic, suppose une dépréciation de la monnaie qui alimente l’écart de change.

Cette observation soulève plusieurs questions. Le plus évident: Pesce a-t-il été obligé d’annoncer ses résolutions, qui révèlent un scénario aussi sombre, au moment où Guzmán mettait en lumière son budget? Un autre: comment Guzmán va-t-il justifier les décisions de la Centrale, alors qu’il y a quelques jours il s’était déclaré ennemi d’un corset plus serré? Entre la dévaluation sincère et les stocks renforcés se trouvait la possibilité d’une scission formelle du marché des changes. Cecilia Todesca l’a suggéré en public. Pourquoi cette voie, recommandée par les économistes les plus sensés, a-t-elle été évitée? Une réponse possible est qu’Alberto Fernández manque de puissance suffisante pour faire face à l’offre sectorielle qui se déchaînerait autour des nouveaux avantages d’échange. C’est un argument faible. La persistance de l’attente de dévaluation continuera de l’affaiblir semaine après semaine.

Le surpoids est un problème difficile à résoudre. Au milieu de l’effondrement productif et budgétaire, le gouvernement ne peut pas arrêter d’émettre de la monnaie. Mais plus vous le faites, plus il devient nécessaire de formuler un plan indiquant l’itinéraire de sortie. Pour le dire dans les termes de Fernández: montrez que vous connaissez la carte du labyrinthe dans lequel l’économie est enfermée. Mais il se targue de ne pas avoir de plan. Très bien: le pays apprend à quoi ressemble une politique économique qui engendre cette fierté. C’est un système de patchs mal cousu. Cette précarité pourrait se justifier en décembre dernier. Avant que le problème de la dette ne soit réglé. Mais maintenant, ce plan absent, qu’il incarne dans une équipe d’invertébrés, paie cher. C’est ce qui se cache derrière le pessimisme qui alimente l’écart de taux de change. Derrière le taux très élevé avec lequel les obligations sont cotées. Derrière l’étage historique où rampe la Bourse.

Source: archives

Face à ce problème, la politique de la Centrale peut avoir une autre lecture. La réglementation des changes pourrait indiquer que ce ne sont plus les banques, les hommes d’affaires ou les syndicalistes privés qui sont alarmés par la stratégie de Fernández. Ou à cause de leur manque de stratégie. Maintenant, c’est Pesce qui se méfie. C’est pourquoi il préfère les stocks à la dévaluation ou au déploiement. Sans le réseau d’un programme, qui devrait inclure un accord sectoriel, toute libéralisation du taux de change serait catastrophique.

Cette résistance n’exclut pas le drame qu’elle veut éviter. La Banque centrale a perdu plus de 7 milliards de dollars jusqu’à présent cette année. Si les avoirs en or sont calculés, les réserves liquides nettes fluctuent, selon l’économiste qui les calcule, entre 7 et 9 milliards de dollars. Si l’or est actualisé, ils tombent à 3 000 ou 5 000. Permettre l’échange avec la Chine pour que les réserves de yuang deviennent convertibles semble être un rêve impossible: déjà sous l’administration de Mauricio Macri, les Chinois ont refusé de le faire, de peur de irriter davantage l’Amérique. Les meilleurs professionnels estiment que le saut de dévaluation est inévitable. Et que la crise le produira. Cette lecture suppose que Pesce n’a fait que reporter ce qu’il craint.

C’est une variable politique importante. Si le taux de change va vers une dévaluation, combien de mois avant les élections cela se produira-t-il? Celle d’Axel Kicillof était en février 2014. Il restait 22 mois avant les élections. Je veux dire, il a eu le temps de résorber le traumatisme. Plus la crise est longue, que la plupart des agents économiques considèrent, dans ce cadre, comme inévitable, plus l’effet électoral sera pernicieux pour le kirchnérisme. Surtout à cause de l’impact inflationniste, qui est plus corrosif pour ceux qui en ont le moins.

Le comportement politique du parti au pouvoir augmente le spectre de la turbulence des taux de change. En rompant avec Horacio Rodríguez Larreta, Fernández a indiqué que la règle générale est le conflit. C’est la règle la moins commode pour une crise à laquelle il est difficile d’imaginer une issue sans une grande convocation nationale. A l’intransigeance de l’opposition s’ajoutent les offres internes. La tempête qui a commencé avec la mutinerie des «Schtroumpfs» n’est pas encore terminée. Les Kirchner, Cristina et Máximo, Sergio Berni et Axel Kicillof ont mis l’appareil PJ de Buenos Aires en quarantaine. À l’exception de Mayra Mendoza, de La Cámpora, les autres maires de la banlieue sont soupçonnés. A La Plata, ils disent avoir enregistré des conversations suspectes. Il n’est pas surprenant qu’ils apparaissent, masqués par diverses saisies, représailles. Dans la province de Buenos Aires, un dangereux conflit entre factions a éclaté.

Le tourniquet d’échange que Pesce a réajusté s’intègre dans ce paysage, qui inquiète l’opinion publique. Le cabinet de conseil Isonomía vient de mener une étude surprenante en raison de quelques chiffres inattendus. Ceux qui prédisaient que cette année serait pire que la précédente, qui en mars étaient de 26%, en août ils étaient de 58%. 6% des personnes interrogées ne s’identifient pas à Cristina Kirchner ou Mauricio Macri. Mais ni avec Alberto Fernández ni Horacio Rodríguez Larreta. En mai, ils étaient de 1%. C’est un nouveau groupe: les ni-ni-ni-ni. Nous devrons suivre cette tendance, qui laisse entrevoir un fantomatique «tous s’en vont». Une autre étrange nouveauté est l’apparition de 9% qui se proclament «à droite». Dans cette boîte apparaissent des tendances libertaires économiquement et politiquement autoritaires. La protestation contre l’insécurité publique et la protestation contre l’orthopédie que l’Etat introduit dans la vie privée. Les limites d’une quarantaine devenue éternelle matérialisent ce malaise. Il n’y a pas que le bleu du dollar. Il y a aussi des restaurants bleus, où les gens vont manger, respectant la réglementation sanitaire, mais secrètement de l’Etat.

Selon les critères de

Plus d’informations

EN OUTRE

Avec l’aimable autorisation de La Nacion