Si vous avez aimé Goodfellas (1990), vous vous êtes probablement réconforté dans le casting de The Sopranos (1999-2007). Dans la série classique de HBO, les fans ont trouvé un acteur après l’autre qui avait joué un rôle important dans l’image de gangster acclamée de Martin Scorsese.

Cette liste comprend Frank Vincent, l’ancien partenaire de comédie de Joe Pesci qui a joué Billy « Go Get Your Shine Box » Batts dans Goodfellas. Dans Les Sopranos, Vincent avait un autre rôle charnu (comme le dyspeptique Phil Leotardo). Et bien sûr, personne ne peut oublier la performance d’évasion de Michael Imperioli (Christopher Moltisanti) dans le rôle de Spider dans Goodfellas.

Mais le membre le plus polyvalent du pipeline Goodfellas-to-Sopranos devait être Lorraine Bracco, qui a reçu une nomination aux Oscars dans le rôle de Karen Hill avant de jouer la psychiatre Dr. Jennifer Melfi. Selon une histoire orale 2010 de Goodfellas, Bracco avait la concurrence de Madonna pour la partie de Karen Hill.

Un producteur de «Goodfellas» a rappelé que Madonna était «dans le mix» pour le rôle de Karen Hill

Madonna et Debi Mazar assistent à la représentation de la soirée d’ouverture de Broadway «Speed-the-Plough» le 3 mai 1988. | Collection Ron Galella / Ron Galella via .

À l’époque où Scorsese et les producteurs cherchaient des pistes pour Goodfellas, Madonna était au sommet de sa carrière en tant qu’artiste d’enregistrement. Après avoir vendu quelque 25 millions d’exemplaires de True Blue (1986), elle a suivi avec Like a Prayer (1989), qui a dépassé les 10 millions de ventes aux États-Unis seulement.

À ce moment-là, elle avait également construit un solide CV en tant qu’interprète à l’écran. Après son virage fort dans Desperately Seeking Susan (1985), Madonna est apparue dans la comédie musicale Bloodhounds of Broadway (1987) et dans le blockbuster Dick Tracy (1990).

Comme la productrice de Goodfellas Barbara De Fina l’a dit à GQ dans une histoire orale de 2010, Madonna était «dans le mélange» pour le rôle de Karen Hill. En fait, cela a incité De Fina et Scorsese à découvrir Madonna dans Speed-the-Plough de David Mamet à Broadway en 1988.

«Marty lui a dit bonjour après. Il y avait certainement quelqu’un quelque part qui voulait la lancer », a déclaré De Fina. « Peux-tu imaginer? Tom Cruise [up for Henry Hill] et Madonna? Mais Marty peut obtenir une performance de presque n’importe qui.

Madonna a reçu des critiques mitigées pour ses débuts à Broadway dans «Speed-the-Plough» en 1988

Ron Silver, Madonna et l’acteur Joe Mantegna lors de la soirée d’ouverture de leur pièce de Broadway «Speed ​​The Plough». | David Mcgough / DMI / La collection d’images LIFE via .

Avec un rôle de prune dans la nouvelle pièce acclamée de Mamet, Madonna a eu une grande chance d’impressionner Scorsese et De Fina. Apparemment, cela n’a pas été le cas. En repensant à ses critiques dans Speed-the-Plough, Madonna n’a pas convaincu la plupart des critiques avec sa performance.

«Être vacant sur scène demande plus d’efforts que dans la vraie vie», a écrit un critique du New York Daily News. Beaucoup ont fait écho aux critiques sévères de Madonna lors de ses débuts à Broadway. Mais Frank Rich a écrit une critique élogieuse de sa performance dans le New York Times.

«C’est un soulagement d’annoncer que la performance de cette rock star est en toute sécurité retirée de son propre personnage hollywoodien», a écrit Rich. «Madonna sert la pièce de M. Mamet […] avec un jeu de comics intelligent et scrupuleusement discipliné. De toute évidence, Scorsese a vu plus de potentiel à Bracco.

« [She and Scorsese and Liotta] pris un verre et nous avons parlé du script et du livre et bla bla bla et c’est tout », a déclaré Bracco à GQ. Bracco était en lice pour un rôle dans After Hours (1985), et Scorsese lui a dit qu’il trouverait quelque chose pour elle un jour. Sa prédiction s’est réalisée quelques années plus tard, lançant la carrière de Bracco.