La mort de Kobe Bryant et de sa fille Gianni a choqué le monde dimanche. Suite à cela, les fans ont rendu hommage au basketteur star et à sa fille à travers différents médiums. Une peinture murale à Austin, au Texas, était l’un de ces hommages. Cependant, il a été vandalisé quelques heures seulement après avoir été dévoilé avec les mots «violeur». Un fan qui s’était rendu sur place pour voir la peinture murale a partagé une image de la peinture murale vandalisée sur ses sites de médias sociaux et a écrit selon le Daily Mail: «Je suis allé rendre hommage à Kobe mais la peinture murale a déjà été dégradée.»

L’artiste de la peinture murale, Laced and Found, a déclaré à KVUE qu’il était déjà allé sur le site de la peinture murale pour la réparer et a déclaré: «Je pense que chacun a ses propres croyances et opinions sur divers sujets.

Il a également ajouté: «Néanmoins, il existe des moyens de parler et d’exprimer des pensées personnelles. C’était irrespectueux envers la famille Kobe, la ville d’Austin, les fans et les artistes qui ont mis un travail acharné et des émotions dans la pièce. Nous continuerons à réparer cette pièce et à la prolonger le plus longtemps possible pour que la communauté l’accepte. »

Bryant a été arrêté pour agression sexuelle en 2003 après avoir été accusé de la même chose par une jeune fille de 19 ans. Bryant a initialement affirmé que le sexe était consensuel et avait également tenu une conférence de presse avec sa femme lorsqu’il a avoué l’avoir trompée. L’accusateur a refusé de témoigner devant le tribunal et l’affaire contre Bryant a été abandonnée en 2004. Le procureur du district, Mark Hurlbert, avait déclaré: «Cette requête est rejetée sur la seule base du fait que la victime est incapable de continuer.

Suite à cela, Bryant a publié une déclaration d’excuses sans admettre aucun acte répréhensible. Après l’abandon de l’affaire pénale, une affaire civile a été réglée à l’amiable entre Bryant et l’accusateur.

L’affaire a refait surface après la mort du joueur des Lakers lorsqu’un journaliste du Washington Post a partagé une histoire de 2016 par Daily Beast sur Twitter à propos des allégations. Les fans de la star du basket-ball se sont offensés de la mention de tout ce qui ternirait l’image de leur basketteur préféré après sa mort. Le contrecoup qui en a résulté a poussé The Post à suspendre la journaliste, Felicia Sonmez. Cependant, après que cela ait été critiqué par les membres du personnel de The Post qui sont venus à la défense de Sonmez, une revue a été menée pour confirmer si la décision de Sonmez de partager l’article sur Twitter violait la politique de médias sociaux de The Post. Mardi, cependant, il a été conclu que Sonmez «n’était pas en violation claire et directe de notre politique sur les réseaux sociaux». Elle a été réintégrée.

Si vous avez un scoop de divertissement ou une histoire pour nous, veuillez nous contacter au (323) 421-7515