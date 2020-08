En tant que fille de l’une des plus grandes stars de la voix du 20e siècle, Natalie Cole a toujours été à l’honneur. En effet, elle chantait sur Nat King ColeL’album de Noël de quand elle n’avait que six ans. Mais le 30 août 1975 marqua son émergence en tant que nouveau talent de jazz-soul passionnant à part entière. Elle est entrée dans le Billboard Hot 100 avec son premier tube et un moment fort de sa carrière récompensé par un Grammy, «This Will Be».

Écrit et produit par Chuck Jackson et Marvin Yancy, le morceau inhabituel a ouvert des portes qui avaient auparavant été fermées à Natalie, maintenant âgée de 25 ans. La production par le duo de quelques démos pour Cole l’a aidée à remporter un contrat d’enregistrement avec Capitol, qui croyait tellement en « This Will Be » que cela devint son premier single pour eux en juin.

Peu de temps après, la chanson a été incluse dans un medley sur l’album live A Man and a Woman par la combinaison dynamique et émouvante de Isaac Hayes et Dionne Warwick. Puis en 1979, il a reçu une autre version live notable par Dusty Springfield, qui l’a interprété dans une performance sortie, malheureusement à titre posthume, en 2005 sous le nom de Live at the Royal Albert Hall.

Natalie succède à Aretha

Le lancement réussi de Cole était terminé lorsque, au début de 1976, « This Will Be » lui a valu le Grammy Award de la meilleure performance vocale R&B féminine. Fait remarquable, c’était la première fois depuis la création du prix en 1968 qu’il n’avait pas été remporté par Aretha Franklin. Un an plus tard, Natalie a conservé le prix pour elle-même, quand elle a remporté à nouveau avec ce qui avait été son troisième R&B n ° 1 consécutif (après la chanson titre de l’album), «Soph Sophistiqué (She’s A Different Lady)».

Une carrière spectaculaire s’est ensuivie, dans laquelle Natalie a surmonté des démons personnels et des problèmes de santé avant elle triste mort d’une insuffisance cardiaque congestive en décembre 2015 à l’âge de 65 ans.

« This Will Be » est sur Inséparable, qui peut être acheté ici.

