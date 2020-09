De nos jours, lorsqu’il s’agit de politique, d’insécurité ou de questions économiques, il n’y a pas de concept plus utilisé par les gens que le mot corruption. Bien que par bon sens, nous soyons tous d’accord sur ce que pourraient être ses caractéristiques et ses causes, nous ne pouvons pas trouver de solution efficace pour neutraliser le phénomène. Il ne fait aucun doute que dans ce pays, si une question domine l’agenda public et le discours du gouvernement, c’est la lutte contre la corruption.

Le Mexique – du moins d’après l’imagination – se perçoit comme l’un des pays les plus corrompus du monde; une critique disproportionnée et un manque de perspective. Les habitants de ce pays qui ont acheté cette vérité à moitié acceptent la corruption et participent aux actes qu’elle réclame, ou ils la détestent et prétendent éviter la participation directe. Le récit de la lutte contre la corruption de ce gouvernement est inexact – pour ne pas dire fallacieux et faux – car il repose sur des perceptions subjectives et ne prend pas en compte d’autres variables.

D’accord avec Transparence internationale Dans son Indice de Perception de la Corruption 2019 (IPC) qui évalue 180 pays, notre pays apparaît à la 29ème place, c’est-à-dire que le Mexique est situé à 145 places sur les 6 pays les moins corrompus au monde. planète. Mais je continue de hausser les sourcils quand l’Azerbaïdjan, le Pakistan ou la Sierra Leone (oui, la Sierra Leone) sont mieux classés que le Mexique, l’une des 20 économies les plus compétitives de la planète. C’est à ce jour, le récit du gouvernement mexicain sur le passé et il continuera de l’être pendant quelques années, jusqu’à ce qu’il l’affecte.

Bien que ce ne soit pas mon intention de disqualifier Transparence Internationale En raison de son indice – du moins il existe – ce qui me méfie, c’est la lecture d’une étude dans laquelle les Émirats arabes unis se classent mieux que les États-Unis ou où Cuba est au-dessus de la majorité des pays d’Amérique latine (dixit).

Le consensus de chacun

Selon le dictionnaire de la langue espagnole de la RAE, la corruption est définie comme les actes qui, dans les organisations, en particulier les organismes publics, dans lesquels leurs fonctions et leurs moyens sont utilisés pour le bénéfice économique ou autre de leurs dirigeants . L’intelligence collective n’a pas tort de percevoir la corruption comme un ensemble d’actes profondément liés au pouvoir ou avec des personnes qui ont le pouvoir et il n’y a pas de meilleure façon de comprendre la corruption comme un sous-produit de celui-ci.

Dans Léviathan, le philosophe Thomas Hobbs compare l’État à un «homme artificiel» d’une immense proportion, créé par la société dans le seul but de le protéger. Cet homme imposant, comme les vrais humains, a une âme artificielle – la souveraineté – qui lui donne vie et mouvement; qui est composé d’organes, de muscles et de tendons – les tribunaux, les institutions et les fonctionnaires. Ne serait-il pas parfaitement rationnel de comprendre la corruption comme une fonction physiologique de cette immense entité? Oui, les experts qui gèrent – ou vivent par – le système savent très bien que c’est un fait indésirable mais inévitable.

«L’ineptie ou l’inefficacité payée avec l’argent public est une autre forme de corruption», cette phrase de l’écrivain Denisse Dresser, est confessionnelle à ce sujet. La corruption est alors une question de perception selon l’endroit où elle est observée ou vécue. Les citoyens en dehors des structures de pouvoir pourraient signaler comme actes de corruption un certain nombre de règles de fonctionnement de l’État. Est-il corrompu pour l’État d’interdire les contributions privées aux partis politiques? S’il n’y a pas de frais, à qui ces parties répondent-elles? Les politiciens mexicains pensent autrement.

Ce qui rend extrêmement difficile la réalisation d’une nation moins corrompue, ce n’est pas le consensus, nous sommes tous d’accord pour dire que c’est quelque chose de nuisible à la société. Les classes riches ont tendance à percevoir la corruption comme immorale et à essayer de se distancier de ceux qui la pratiquent, leur perception des dommages causés à leur vie est moindre – non pas parce qu’elles bénéficient de la corruption – mais parce que plus les revenus sont élevés, les plus riches sont plus attentifs à leurs relations et acquérir de meilleurs filets de sécurité sociale. Alors que pour les classes moyennes, qui ont accédé à un meilleur niveau de vie (mais avec plus d’efforts), c’est un sujet de préoccupation et elles partent du principe que l’État devrait le réduire autant que possible, car il leur coûte plus cher de vivre avec. .

Les classes populaires ne perçoivent pas la corruption de la même manière que les précédentes, car leur écosystème est davantage éloigné des ressources de protection que l’État fournit. Il semble que pour les personnes les moins favorisées, la corruption soit profondément liée à leur mode de vie; c’est une affaire personnelle, qui se rattache plus à l’émotionnel qu’au rationnel. Pour les populations les plus pauvres, ce qui est corrompu n’est pas ce qui les affecte, c’est ce qu’elles représentent, ce qui les empêche de progresser; Cela expliquerait la demande de plus d’État dans les zones marginalisées.

Ni l’indice international de transparence, qui est réalisé avec des enquêtes auprès du secteur privé et des «experts» dans le domaine de la corruption, ni les évaluations des normes administratives ne suffiront à elles seules. Ils n’incluent pas la perception des différents niveaux socio-économiques et ne considèrent pas non plus l’analyse des médias numériques. Tant qu’il n’y aura pas de conversation sérieuse tenant compte de l’intelligence des experts, de l’intelligence de la société et de l’intelligence fournie par la technologie, nous continuerons d’être détournés par les croyances et les événements des politiciens.