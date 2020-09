Si tout s’était déroulé comme prévu, nous apprécierions Le faucon et le soldat de l’hiver maintenant. La première émission très médiatisée de Disney + MCU devait être présentée en août, mais a raté cette date limite pour des raisons que vous pouvez probablement comprendre à moins d’avoir passé les six derniers mois dans le coma. Mais, après que le tournage ait été suspendu pendant un certain temps, les travaux ont repris la semaine dernière aux Pinewood Atlanta Studios.

Maintenant, Sebastian Stan a publié une nouvelle photo sur Instagram de l’ensemble. Un peu déroutant, l’image montre Stan prenant une photo d’Anthony Mackie (qui semble fumer un cigare), soulevant la question de savoir où se trouve la photo que Stan a prise et qui a pris celle-ci?

Quoi qu’il en soit, cela donne un autre nouveau regard sur leurs costumes et confirme que Bucky Barnes de Stan va adopter une approche modérée du super-héroïsme. Il porte une veste en cuir, un jean noir et des bottes, tandis que Mackie’s Falcon est dans sa combinaison de vol sans ailes (qui seront probablement CGI plus tard).

Cette différence dans leurs costumes peut également indiquer où ils en sont après Avengers: Fin de partie. La décision de Steve Rogers de confier le manteau de Captain America à Falcon pourrait encourager l’ailé à devenir un modèle de rôle de super-héros de haut niveau. Pendant ce temps, Bucky doit être un peu mal à l’aise d’être négligé par son plus vieil ami et sa tenue normale pourrait indiquer qu’il essaie de quitter complètement les super-héros et de mener une vie normale.

Nous saurons avec certitude quand Le faucon et le soldat de l’hiver frappe enfin Disney +. Une date exacte n’a pas été annoncée, mais Marvel Studios insiste sur le fait qu’elle atterrira cette année. Cela pourrait signifier qu’il partagera le calendrier avec WandaVision, qui devrait faire ses débuts en décembre 2020. Avec cela et la deuxième saison de The Mandalorian, prévue le 30 octobre, la plate-forme de streaming pourrait mettre fin à leur sécheresse de contenu exclusif. bientôt.