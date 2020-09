L’entrée de Tracey Deer au Festival du film de Toronto, «Beans», raconte l’histoire d’une jeune fille Mohawk de 12 ans et de sa famille poussée par des incidents d’injustice raciale au premier plan de la crise d’Oka des années 1990, dans laquelle le gouvernement du Québec s’est affronté dans une impasse politique avec deux Les communautés mohawks, les Kanehsatà: ke et Kahnawá: ke. Beans est une fille heureuse de la classe moyenne qui a de grands espoirs d’être une artiste et essaie de passer un été amusant avant de commencer la 7e année dans un lycée «blanc» exclusif. Mais les communautés autochtones protestaient contre l’expansion d’un terrain de golf en forêt et cimetière, et l’indifférence du gouvernement à leurs préoccupations et au racisme institutionnel a alimenté le siège de trois mois, dépeint avec une véracité viscérale par Deer, qui est né et a grandi. dans la communauté de Kahnawá: ke, dans le film, a recréé une attaque raciste qu’elle et sa famille ont endurée quand elle était jeune.

Deer est également récompensé au TIFF avec le Emerging Talent Award, présenté par MGM.

Vous abordez un problème très opportun à travers une histoire de passage à l’âge adulte – pourquoi?

Tu sais, c’était l’âge que j’ai vraiment vécu pour la première fois [racism] d’une manière si massive et cela a eu un effet profond sur ma compréhension de qui je suis et de ma valeur personnelle. Mon sentiment de sécurité dans le monde. Cela a donc un effet dévastateur sur les jeunes. Ces problèmes sont tellement chargés. Et beaucoup de gens qui ont vraiment besoin d’écouter ont un très grand mur à ce sujet, et j’ai pensé que se connecter avec un enfant serait un moyen sûr d’entrer dans le sujet. Que peut-être leur compréhension pourrait être un peu plus ouverte en la ressentant à travers les yeux d’un enfant.

L’une des scènes les plus puissantes du film montre des hommes blancs lançant des pierres sur la voiture dans laquelle Beans, sa petite sœur et sa mère sont assises dans un embouteillage, et la police ne fait rien pour arrêter l’attaque.

C’est donc quelque chose qui découle directement de ma propre expérience. De la façon dont je l’ai tourné, je voulais que nous restions à l’intérieur de la voiture et que le public la veuille vraiment vivre comme nous l’avons fait. C’était très difficile de revenir sur cette époque, de la mettre en mots dans le scénario. Et je redoutais vraiment de devoir le recréer. C’était une journée vraiment difficile. Mais nous savions tous l’ampleur de ce dans quoi nous nous engagions. Tout le monde était nerveux et je veux dire, notre équipage était majoritaire, non autochtone et caucasien, tout le monde est venu avec juste un très grand cœur et beaucoup de soutien pour nous tous.

Alors, comment avez-vous procédé avec une scène aussi émouvante?

Il était très, très important pour moi que le tournage de cette scène ne soit pas traumatisant. Sur place, nous avions également un expert en SSPT si quelqu’un avait besoin de parler ou de soutien. Et j’ai eu une grande discussion avec tous les extras au début de la journée. Souvent, les figurants sont embauchés et se présentent sans vraiment savoir ce qu’ils vont faire ce jour-là. Mais j’ai demandé à nos bookers de s’assurer que chaque personne supplémentaire savait dans quoi ils entraient et acceptait d’y entrer. Et je leur ai expliqué en quoi consistait la scène et que j’avais vraiment besoin qu’ils apportent toute la haine et la colère qu’ils pouvaient, car c’est ce qui allait rendre la scène puissante, mais dès que je hurlé, coupé, j’avais besoin qu’ils sourient et débordent d’énergies positives pour m’aider moi-même et les acteurs qui doivent le faire encore et encore. Et c’était plutôt génial. Je veux dire, chaque fois que la voiture était tirée en première position, ces cent 50 personnes attendaient toutes, acclamaient et souriaient. Ils ont fait la vague, vous savez, pendant que nous passions. Les enfants… avaient leurs propres clichés individuels. Mais je l’ai gardé aussi minimal que possible, pour qu’ils n’aient pas à refaire cette scène encore et encore et encore.

Après avoir tourné la scène, vous savez, tout le processus a été assez curatif. Je vais devenir émotif. Et pouvoir partager ce que nous avons tous vécu avec les gens.

Merci d’avoir partagé ça.

Vous savez, à ce moment-là, enfant, j’avais vraiment l’impression que je n’avais pas d’importance. Personne n’a été arrêté ce jour-là. Les flics n’ont arrêté personne ce jour-là et à mon cerveau de 12 ans [the message was] que je n’avais pas d’importance. Et en étant capable de raconter l’histoire et de la partager, je dis à cette petite fille que je compte, nos histoires comptent, ce que nous vivons compte. Et quel impact le film peut avoir, j’espère que c’est un impact positif, mais simplement pouvoir le partager, et aussi le documenter et faire en sorte que, vous savez, cette partie de notre histoire ne soit pas oubliée. Et nous devons nous souvenir de l’histoire pour ne pas la répéter. Et malheureusement, nous voyons la même chose maintenant. Et c’est tellement déchirant que c’était il y a 30 ans.

Pourquoi utiliser la crise d’Oka?

Je pense que la crise d’Oka était une excellente toile de fond car c’est une réalité très haut de gamme. Mais cette réalité représente un état d’être pour nous tous [Indigenous people] chaque jour, il y a des microagressions tous les jours, il y a du racisme tous les jours. Je pensais que la crise d’Oka était une très bonne toile de fond pour comprendre le type d’hostilité dont nous avons été témoins, et ce n’est pas normal que nous soyons obligés de vivre avec cette hostilité. Et donc si je pouvais créer des histoires où vous pouvez vous identifier, vous pouvez vous connecter, mon espoir est que vous nous soutiendrez et nous soutiendriez également.

Votre jeune actrice principale, Kiawentiio, est une véritable étincelle.

Oui, alors j’aimerais tellement pouvoir dire que nous avons découvert le pour notre film, mais elle avait en fait un rôle d’invité dans la troisième saison de «Anne With an E», une émission de Netflix sur laquelle j’ai travaillé. Nous avons fait une recherche de casting ouvert en Amérique du Nord. Elle était tout ce que je voulais pour ce personnage, tout naturellement en termes de sensibilité, de courage, de talent et de confiance en elle-même.

Et après?

J’ai un autre long métrage que j’écris depuis des années, et j’en ai presque fini avec le vernis maintenant. Il s’agit de deux filles mais elles sont un peu plus âgées. Ils ont 15 ou 16 ans et sont plongés dans un gang autochtone à Winnipeg. Cela s’appelle «Inner City Girl».