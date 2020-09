Anthony Mackie est de retour sur le tournage de The Falcon et The Winter Soldier!

La star de The Falcon and The Winter Soldier, Anthony Mackie, a partagé une nouvelle photo des coulisses du tournage de la série Disney Plus.

Hier, Sebastian Stan a partagé une photo du tournage de The Falcon and The Winter Soldier, donnant aux fans un nouveau regard sur lui-même et sa co-star Anthony Mackie en costume complet. Set snaps a également révélé que la série Disney Plus devrait présenter le retour de Georges St-Pierre dans le rôle de Batroc the Leaper, un méchant de Marvel vu pour la dernière fois en 2014 Captain America: The Winter Soldier.

Maintenant, Anthony Mackie a déposé une photo des coulisses de lui-même dans son costume Le faucon et le soldat de l’hiver. La série Disney Plus a repris la production la semaine dernière après une interruption en raison de la pandémie de coronavirus. Regardez la photo ci-dessous.

Les boyz sont de retour en ville! S’amuser tout en prenant des distances sociales … #wintersoldiershot #FalconandtheWinterSoldier pic.twitter.com/hpCy7vuFFa – Anthony Mackie (@AnthonyMackie) 15 septembre 2020

Que pensez-vous du nouveau costume d’Anthony Mackie? Êtes-vous enthousiasmé par la série Disney Plus? Sound-off dans la section commentaires!

Voici le synopsis officiel de la série Disney Plus:

Suite aux événements de «Avengers: Endgame», Sam Wilson / Falcon (Anthony Mackie) et Bucky Barnes / Winter Soldier (Sebastian Stan) s’associent dans une aventure mondiale qui teste leurs capacités – et leur patience – dans «The Falcon» de Marvel Studios. et The Winter Soldier. »

Réalisé par Kari Skogland à partir de scripts écrits par le showrunner Malcolm Spellman et Derek Kolstad, la série met en vedette Anthony Mackie comme Sam Wilson / Falcon, Sebastian Stan comme Bucky Barnes / The Winter Soldier, Emily VanCamp comme Sharon Carter, Daniel Brühl comme Baron Helmut Zemo, et Wyatt Russell comme John Walker / Agent américain. Les acteurs Desmond Chiam, Miki Ishikawa, Noah Mills et Carl Lumbly ont également été choisis.

The Falcon and The Winter Soldier sera présenté en exclusivité sur Disney Plus en août 2020. Restez à l’écoute de Heroic Hollywood pour toutes les dernières nouvelles sur l’avenir de l’univers cinématographique Marvel et assurez-vous de vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de contenu!

Source: Twitter

Michael Bezanidis

Michael est le rédacteur en chef de Heroic Hollywood. Quand il ne joue pas à des jeux vidéo, il écrit généralement sur le cinéma et la télévision.