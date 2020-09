La saison 15 de Real Housewives of Orange County mettra en vedette le stress et la division causés par la pandémie et les divisions politiques.

Kelly Dodd, Elizabeth Lyn Vargas, Emily Simpson et Shannon tempêtes Beador | Randy Shropshire / Bravo

Première le mercredi 7 octobre à 21 h sur Bravo, la série de longue date revient avec cinq acteurs récurrents et un nouveau visage. Shannon prend d’assaut le retour de Beador, Kelly Dodd, Gina Kirschenheiter, Emily Simpson et Braunwyn Windham-Burke. Les téléspectateurs rencontrent le nouveau membre de la distribution, Elizabeth Lyn Vargas, qui est sur le point de divorcer.

La production a commencé en février quelques semaines seulement avant que le pays ne soit verrouillé en raison de la pandémie. Mais les caméras ont continué à rouler alors que le casting traitait du coronavirus, ainsi que des tensions politiques croissantes dans le pays. Les côtés sont pris alors que le casting affronte des réalités familières pour la majorité des Américains.

Shannon Beador et sa famille traitent le COVID-19

En dépit d’être minutieux en matière de propreté et de santé, Beador est infecté par un coronavirus. Elle commence la saison dans un bonheur total avec son petit ami John Janssen et une nouvelle maison à Newport. Cependant, ses amitiés sont bouleversées. Elle était auparavant en désaccord avec Dodd, mais elle fait la paix avec elle. Cependant, Bravo laisse entendre que cela la met dans «l’eau chaude avec quelques-unes des femmes».

Pendant ce temps, elle et le reste de la distribution sont confrontés à des verrouillages et à une pandémie. Beador a exprimé son anxiété à propos de la santé dans le passé, de sorte que la pandémie lui confère un niveau de stress « record et provoque des tensions entre elle et John quand une division surgit au sujet des règles de la maison avec les enfants pendant le verrouillage. »

Malheureusement, Beador et ses trois filles reçoivent un diagnostic de COVID-19. Elle documente son voyage sur son téléphone portable. «Cette photo a été prise avant la pandémie», a-t-elle partagé sur Instagram. «Aujourd’hui, nous sommes à l’époque positive de Covid 4. Les filles et moi avons la chance d’être en quarantaine dans la même maison (mais en nous isolant dans des pièces séparées). Un grand merci à tout le personnel médical qui nous a patiemment guidé à travers cette maladie. Envoi de prières à toutes les personnes touchées. » Beador a récemment déclaré qu’elle était en bonne santé et avait même déposé sa fille à l’université.

Les membres de la distribution se disputent la politique et la quarantaine

Windham-Burke a récemment participé à Bravo’s Race In America: A Movement Not a Moment. Elle a également «du mal à être d’accord avec certaines des autres dames sur sa participation aux manifestations locales et ses opinions politiques.

Dodd est apparemment de l’autre côté de la division politique de Windham-Burke. Elle ébouriffe des plumes à la fois sur le COVID-19 et la politique. «Lors des commandes de séjour à la maison, Kelly fait des vagues parmi les dames lorsqu’elle se déplace à travers le pays en visitant New York, les Hamptons et Miami», selon Bravo. «À l’approche des élections, les convictions politiques et les blagues sourdes de Kelly menacent ses relations avec les femmes.»

Kirschenheiter finit par s’en prendre à ne pas rejoindre le casting pour un «happy hour de quarantaine». Elle a également du mal avec l’école à la maison, mais elle est heureuse dans une nouvelle relation. Pendant ce temps, le mariage de Simpson passe par une renaissance et elle et son mari Shane trouvent que la quarantaine les rapproche.

Les vraies femmes au foyer du comté d’Orange Saison 15 premières le mercredi 7 octobre à 9 / 8c sur Bravo.