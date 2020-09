Six mois après la confirmation du premier cas de coronavirus en Bolivie, la courbe de contagion se rapproche du plateau attendu, avec un projection estimée de 130 000 cas d’ici la fin de ce mois. Cependant, il n’a pasLe risque de repousse est préoccupant, étant donné que la population ne «respecte pas dûment les mesures de biosécurité dans la phase post-confinement», a déclaré le chef national de l’épidémiologie, Virgilio Prieto.

«Nous estimons que ce mois-ci (septembre) nous serons déjà sur le plateau, atteignant 130 000 cas comme nous l’avions prévenu dans les projections. Mais en ce qui concerne le facteur de risque, c’est-à-dire la possibilité de que les cas augmentent, cela nous inquiète car la population n’assume pas responsabilité en ce moment du post-confinement », a déclaré Prieto, lors d’une interview à la télévision bolivienne.

Cette semaine, plusieurs activités, y compris des activités récréatives, ont repris pour soulager la quarantaine.

Le chef de l’épidémiologie a ajouté que la possibilité de repousse peut survenir notamment en raison du comportement quotidien des citoyens, qui est perdre la peur de la contagion et, par conséquent, ne se conforme pas pleinement aux mesures de protection. Par exemple, vous savez que le barbijo est la principale barrière contre le virus, mais vous ne le portez pas tout le temps ou vous ne l’utilisez pas correctement.

Il a ajouté qu’il n’est pas favorable à la sanction des personnes qui ne respectent pas les méthodes de protection, mais qu’il doit insister sur la sensibilisation et l’éducation afin que faites-en une habitude de vie. «Nous voyons des gens avec la jugulaire ne couvrant que la bouche et pas le nez, et d’autres qui l’ont sur le cou, comme si la jugulaire était une obligation uniquement pour la porter et ne pas l’utiliser comme moyen de protection », a précisé l’autorité sanitaire nationale.

En ce qui concerne la situation épidémiologique du Covid-19, il a été signalé que Santa Cruz et Cochabamba enregistrent une diminution des infections, bien que Les décès dans le département de Santa Cruz sont inquiétants. Alors que La Paz et Tarija estn toujours en hausse dans les cas positifs. Le pays s’attend à atteindre un plateau plus tard ce mois-ci.

Jusqu’à hier, la Bolivie enregistre 125 982 cas positifs cumulés, dont 82 796 ont récupéré, mais 7 297 sont décédés.

