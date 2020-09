Le faucon et le soldat de l’hiver ont peut-être été étrangement absents lorsque Disney Plus a annoncé sa liste de sorties d’août, mais au moins les fans peuvent être rassurés en sachant que WandaVision devrait toujours arriver sur le site de streaming avant la fin de 2020.

Prêt à être fortement connecté à Doctor Strange dans le multivers de la folie et à planter les graines de Scarlet Witch pour devenir l’un des principaux acteurs de la phase quatre et le héros le plus puissant du MCU, l’émission de télé-réalité sera un élément extrêmement important de le puzzle pour Marvel Studios alors qu’ils commencent à déplier leur prochain chapitre d’histoires et maintenant, nous avons enfin une bonne idée de ce qui nous attend.

Bien que WandaVision ait été taquiné dans la promo Disney Plus qui a chuté plus tôt cette année, cette bande-annonce ci-dessus fournit un regard beaucoup plus charnu sur la série, offrant un certain nombre d’aperçus alléchants de ce qui semble être quelque chose d’assez unique et frais en ce qui concerne les productions MCU. aller.

Cliquez pour agrandir

Bien sûr, il y a beaucoup de choses à disséquer dans cette bande-annonce et les fans en seront sans aucun doute affligés pendant un petit moment, mais tout compte fait, la longue attente semble en avoir valu la peine, car WandaVision s’annonce comme un nouvel ajout très intrigant à la franchise. Celui qui ouvrira sans aucun doute le décor à certains des plus grands scénarios / événements de la phase 4.

Et tout commence plus tard cette année, lorsque la série fait ses débuts sur Disney Plus. La seule question qui reste à présent est de savoir si vous vous accordez? Comme toujours, faites-nous savoir à l’endroit habituel ci-dessous et regardez cet espace pour en savoir plus, car avec cette première bande-annonce maintenant en place, nous imaginons que nous aurons quelques regards supplémentaires sur la série avant sa sortie.