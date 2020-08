Après un délai, une date de première pour la saison 19 de The Voice a finalement été annoncée, confirmant que Blake Shelton et Gwen Stefani reviendront à la télévision cet automne.

Selon le Twitter officiel de l’émission, la série de téléréalité reviendra le 19 octobre, un lundi. Shelton, Stefani, John Legend et Kelly Clarkson sont les juges de retour de l’émission. L’hôte Carson Daly sera également de retour. Les auditions à l’aveugle ont commencé plus tôt ce mois-ci, mais l’émission aurait pris du retard et aurait dû être repoussée pour un début de septembre.

“Cela mérite un tour de quatre chaises! #TheVoice revient le 19 octobre sur NBC”, a révélé un tweet jeudi après-midi (27 août).

Shelton et Daly sont les seules stars de la série à être présentes depuis 19 saisons. L’entraîneur de longue date Adam Lambert est parti il ​​y a plus d’un an et les producteurs ont ramené Stefani pour la saison suivante. Elle a retiré la saison printanière (saison 18) et reviendra pour une cinquième saison en octobre. Les fans savent qu’elle et Shelton sortent ensemble et sont également partenaires musicalement, faisant équipe pour ses deux derniers singles de radio country, dont “Happy Anywhere”.

En juillet, Shelton a exprimé quelques inquiétudes concernant le lancement de The Voice. “Mec, mais les vagues de mauvaises nouvelles qui continuent de sortir de Californie, en particulier du sud de la Californie”, a-t-il déclaré à SiriusXM the Highway. “C’est toujours dans mon calendrier, mais chaque jour semble être un nouveau monde dans lequel nous nous réveillons. J’espère toujours que nous pourrons y entrer et je sais qu’ils ont créé une situation sûre pour nous, mais nous verrons ce qui se passera.”

Ni lui ni Stefani n’ont partagé de photo ou de vidéo des coulisses du tournage sur les réseaux sociaux depuis le début du tournage à Los Angeles, où les deux ont une maison ensemble. Il a indiqué que l’émission serait filmée dans un studio, mais il n’est pas clair s’il y aura un public en direct.