Lorsque le Festival du film de Venise a dévoilé sa sélection officielle fin juillet, l’inclusion sans précédent de huit titres dirigés par des femmes dans la liste de 18 films a été annoncée comme un progrès bienvenu pour un événement qui a été critiqué ces dernières années pour la faible représentation des cinéastes féminines. .

Cate Blanchett a été sélectionnée pour diriger le jury en janvier, devenant la troisième femme en quatre ans à occuper le rôle, après Lucrecia Martel et Annette Bening. Le «Mrs. La star américaine, qui a dirigé le jury du Festival de Cannes 2018, menant une manifestation #MeToo sur le tapis rouge avec Ava DuVernay et Agnès Varda, est bien consciente de l’année charnière qu’elle supervise. «Peut-être que la compétition principale devrait s’appeler« New Horizons »cette année», ironise-t-elle, faisant référence à l’encadré populaire du festival.

“Cela nous incombe en tant qu’industrie où, alors que nous émergeons dans ce nouveau monde courageux, nous n’apportons pas de mauvaises habitudes paresseuses, comme ignorer des voix diverses et intéressantes”, dit clairement Blanchett, ajoutant que 13 films dans The Official La sélection provient de nouveaux réalisateurs qui n’ont jamais concouru pour un Lion d’or.

«Le public veut juste voir des films qui les inspirent et les enflamment et qui reflètent leur vie de manière éclairante. Et c’est merveilleux que quand ils voient le générique rouler [at Venice] ils peuvent dire: ‘Oh mon Dieu, plus de 40% des réalisateurs sont des femmes.’ »

Blanchett, qui parlait à Variety depuis son domicile au Royaume-Uni, où elle est restée depuis son retour de la Berlinale de février, dit que la vague de réalisatrices à Venise, qui ne comprenait que deux réalisatrices dans le concours de 21 titres 2019, est “ un direct réponse aux avancées positives qui ont été faites cette année: ne pas avoir de paresseux et marginaliser des personnes incroyablement talentueuses, dont la majorité sont souvent des femmes.

Le directeur artistique de Venise, Alberto Barbera, a déclaré que l’inclusion des huit réalisatrices, parmi lesquelles la réalisatrice norvégienne-américaine «The World to Come» Mona Fastvold et la directrice de «Nomadland» Chloe Zhao, était une façon de «montrer que nous n’avions pas, en le passé, tout préjugé contre les femmes – c’est juste une question de qualité des films eux-mêmes.

Le festival en 2018 a pris l’engagement 50/50 pour la parité des sexes 2020, bien que sous l’égide complexe de la Biennale, et est «sur le point de réaliser son engagement», mais l’exécutif n’a offert aucune précision au-delà de dire que le festival est «absolument engagé» dans le mouvement. .

«Cette année, nous avons été frappés par la grande qualité des films réalisés par des femmes, donc c’était un plaisir de les inviter», ajoute Barbera. Il y avait, en fait, plus de films de femmes que Venise voulait inclure, affirme-t-il, mais ils n’étaient pas encore prêts en raison de la pandémie.

«J’espère que c’est un bon signe pour l’avenir du cinéma et de l’industrie cinématographique. Cela a toujours été un peu dominé par les hommes et les préjugés contre les femmes. Je pense que ça va changer », note-t-il.

Quant à savoir comment le festival peut poursuivre ces avancées positives jusqu’en 2021, lorsque le calendrier du cinéma pourrait revenir à un semblant de normalité d’ici l’automne? «Il y a eu un énorme changement, et il est vraiment difficile d’essayer de deviner ce qui va [happen] dans les deux à trois prochaines années », déclare Barbera, tout en admettant que« le rôle du festival deviendra de plus en plus important »dans l’unification de l’industrie.

Blanchett rappelle qu’elle a une expérience «de première main» de la façon dont Venise peut être un «véritable changeur de jeu» pour les cinéastes et les acteurs, ayant participé à la première «Elizabeth» en 1997. «C’est une prise de température vraiment importante – peut-être plus que jamais. C’est le premier rassemblement, la première réémergence, pour beaucoup de gens et pour nous tous en tant qu’industrie.

«Il y a un niveau de responsabilité supplémentaire cette année parce que les possibilités pour les cinéastes de projeter leur travail sur une plate-forme publique ont été beaucoup plus limitées», dit Blanchett. «Ainsi, quelles que soient les délibérations du jury, elles auront plus d’impact. Je ne prends pas cette responsabilité ou ce privilège à la légère.

Cette année, environ 90% du festival se déroulera en personne, dit Barbera. Certains événements auront lieu en ligne, notamment des panels, des activités de marché et quelques conférences de presse, mais «toutes les projections auront lieu physiquement».

«Nous allons demander aux jurys d’assister à la projection officielle des films avec le public, afin qu’ils puissent avoir un retour immédiat sur la réaction du public», ajoute le réalisateur. La plupart des capacités du théâtre seront également réduites de 50% pour tenir compte de la distanciation sociale. Pendant ce temps, des tapis rouges seront déployés, mais sans la foule.

«Mais c’est fantastique que [Venice] a en toute sécurité, quoique de manière limitée, toujours plié le grand public dans les projections car c’est ce public qui est la raison pour laquelle les cinéastes font des films en premier lieu », déclare Blanchett, qui espère, depuis février, pouvoir voyager. en Italie pour la fête.

«Pour moi, personnellement, le cinéma est un événement. Si le streaming dans nos salons nous a soutenus à bien des égards et nous a nourris ces derniers mois, ce n’est pas un événement. Et souvent, des voix diverses et subtiles ont vraiment besoin d’un contexte de festival.

Blanchett ne peut pas non plus masquer son enthousiasme pour la perspective d’un festival du film déchargé par la pression de la saison des récompenses, comme Venise est généralement. «Je pense que c’est merveilleux», rayonne-t-elle.

«Lorsque des processus tels que le processus de la saison des récompenses ou le processus du festival, ou la façon dont on crée une œuvre ou développe un scénario, se calcifient, cela devient un environnement profondément non créatif. Donc, s’il y a une opportunité dans l’environnement dans lequel nous sommes actuellement, c’est de réévaluer la façon dont le travail a été fait.