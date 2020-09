Nous pouvons tous convenir que le remake de Resident Evil 2 par Capcom est ce dont nous avions tous besoin l’année dernière. Et si vous n’avez jamais participé à l’un des butins qui ont précédé sa sortie (y compris ce clavier à 750 $), vous pouvez au moins profiter de quelques goodies post-lancement comme la toute nouvelle figurine Leon Kennedy de DAMTOYS et Nauts Inc., qui est actuellement prévue pour une version Q1 2021.

Avec un recul de 226 USD, la figurine en vaut toujours la peine, avec 30 points d’articulation et est entièrement remplie d’armes et d’accessoires. D’une hauteur de 12 pouces, Leon viendra avec plusieurs mains interchangeables, une arme de poing Matilda avec des pièces personnalisées amovibles, une arme de poing M-19, un fusil de chasse W-870 avec des pièces personnalisées, une mitraillette LE 5, des grenades, un couteau de combat, des munitions pour les pistolets, diverses clés, un spray de premiers soins, un poste radio et une lampe de poche.

Il s’agit de la première des nouvelles figurines de DAMTOYS et Nauts Inc., vous pouvez donc vous attendre à ce que les autres membres de la gamme (lorsque vous en avez les moyens) aient autant de détails et de goodies que Leon.

Vous pouvez pré-commander la figurine auprès de Hobbylink Japan. Resident Evil 2 est maintenant disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC, parallèlement à la sortie de cette année du Resident Evil 3 refaire.