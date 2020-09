Octobre s’annonce comme un mois énorme pour Netflix.

Le géant du streaming n’a pas encore annoncé sa gamme complète de sorties pour octobre, mais il nous a donné un aperçu des 31 titres différents à venir le mois prochain.

Il y a plusieurs grands moments forts, y compris The Haunting of Bly Manor, une nouvelle collection de Mystères non résolus, de nouveaux films de David Fincher et Aaron Sorkin, et un tout nouveau film d’Adam Sandler.

Il ne fait aucun doute que la liste des versions de Netflix de septembre 2020 est énorme. Vous pouvez consulter notre couverture précédente pour le calendrier complet des débuts ce mois-ci, mais juste un petit échantillon de faits saillants comprend The Boss Baby: Get That Baby !, le nouveau film de Charlie Kaufman Je pense à la fin des choses qui vient de faire ses débuts avec Jessie Buckley et Jesse Plemons, Away avec Hillary Swank en tant qu’astronaute lors de la première mission habitée sur Mars, The Gift saison 2, Ratched avec Sarah Paulson et Criminal UK saison 2. Bien sûr, cela n’inclut même pas les deux plus grandes premières de le mois – Enola Holmes avec Millie Bobby Brown et Henry Cavill, et The Devil All the Time avec Tom Holland et Robert Pattinson.

Maintenant, nous avons une nouvelle fantastique pour les abonnés: Netflix ne ralentira pas du tout en octobre 2020.

Netflix n’a pas encore annoncé sa gamme complète de versions d’octobre 2020 et ce ne sera probablement pas le cas avant au moins une semaine ou deux. Mais le streamer préféré de tout le monde a offert un aperçu atypiquement complet de son calendrier de sortie à venir. En fait, la société a déjà présenté 31 titres différents qui devraient arriver le mois prochain.

L’action commence dès la sortie de la porte le 1er octobre avec The Outpost et 12 autres films et émissions sur le point de sortir sur Netflix, et deux des plus grandes sorties du mois arrivent la semaine suivante: le nouveau film d’Adam Sandler Hubie Halloween le 7 octobre et The Haunting of Bly Manor le 9 octobre. Ce dernier est le deuxième volet de la série d’anthologies très populaire de Netflix qui a commencé avec The Haunting of Hill House deux ans plus tôt. Parmi les autres grandes sorties le mois prochain, citons la première saison de la série de science-fiction The One, le nouveau film d’Aaron Sorkin The Trial of the Chicago 7 le 16 octobre, le nouveau film de David Fincher MANK et le volume 2 de la reprise à succès de Netflix de Unsolved Mysteries. .

Pouvez-vous croire que ce n’est que la pointe de l’iceberg? Découvrez les 31 titres qui ont déjà été annoncés pour le calendrier de sortie de Netflix d’octobre 2020 et attendez que le streamer annonce le reste de sa programmation d’octobre plus tard ce mois-ci.

1er octobre

44 chats (saison 2)

Carmen Sandiego (Saison 3)

Good Morning Verônica / Bom Dia, Verônica (Saison 1)

À la recherche de Wilderpeople (2016)

Nature humaine (2019)

Sword Art Online (Saison 3)

L’avant-poste (2020)

Les Parkers (plusieurs saisons)

Les pirates! Band of Misfits (2012)

La pire sorcière (saison 4)

Nous avons toujours vécu au château (2018)

Yogi Bear (2010)

Vous ne pouvez pas cacher / No te puedes esconder (Saison 1)

2 octobre

Emily à Paris (Saison 1)

7 octobre

9 octobre

Deaf U (Saison 1)

La version de 40 ans (2020)

La hantise de Bly Manor (Saison 1)

15 octobre

Demi-moitié (plusieurs saisons)

Un contre un (plusieurs saisons)

16 octobre

Grande Armée (Saison 1)

Le procès du Chicago 7 (2020)

19 octobre

Mystères non résolus (Volume 2)

21 octobre

22 octobre

23 octobre

Au-dessus de la lune (2020)

The Queen’s Gambit (Saison 1)

Octobre à déterminer

La Révolution (Saison 1)

MANQUE (2020)

The One (Saison 1)

Tiny Pretty Things (Saison 1)

Zach Epstein a travaillé dans et autour des TIC pendant plus de 15 ans, d’abord dans le marketing et le développement commercial avec deux opérateurs de télécommunications privés, puis en tant qu’écrivain et rédacteur en chef couvrant l’actualité économique, l’électronique grand public et les télécommunications. Le travail de Zach a été cité par d’innombrables publications d’information aux États-Unis et dans le monde. Il a également été récemment nommé l’un des 10 meilleurs «influenceurs mobiles puissants» au monde par Forbes, ainsi que l’un des 30 meilleurs experts de l’Internet des objets du magazine Inc.